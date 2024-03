iOS 18 pourrait ajouter de nouvelles fonctionnalités pour faciliter la vie des utilisateurs

iPhone 15 Plus

Attendu pour un lancement plus tard cette année, le nouveau système d'exploitation d'Apple iOS 18 pourrait présenter des améliorations significatives, notamment une refonte esthétique et l'intégration poussée de l'intelligence artificielle dans Siri. De plus, des avancées en matière d'accessibilité sont également anticipées, promettant d'enrichir l'expérience utilisateur pour tous.

C'est ce qu'affirme MacRumors, qui prétend avoir appris de "sources industrielles" qu'Apple pourrait apporter trois améliorations en matière d'accessibilité à iOS 18.

Tout d'abord, il y a les Raccourcis vocaux adaptatifs, qui permettraient aux utilisateurs d'associer une phrase vocale personnalisée à des raccourcis d'accessibilité, ce qui leur permettrait d'activer les fonctions d'accessibilité existantes telles que VoiceOver, Voice Control ou Zoom, simplement en prononçant la phrase dans leur téléphone.

Ensuite, il est question d'une section "catégories" pour la fonction Live Speech existante. Elle permettra aux utilisateurs de créer des catégories et d'y classer des phrases, ainsi que d'attribuer une icône à chaque catégorie, parmi un choix d'environ 20.

La fonction Discours en direct vous permet de taper une phrase et de la faire prononcer à voix haute, ce qui est pratique pour les personnes souffrant de troubles de l'élocution. Vous pouvez déjà enregistrer vos phrases favorites ou fréquemment utilisées afin de ne pas avoir à les taper à chaque fois, et avec ce nouveau système de catégories, ces favoris devraient être plus faciles à trouver.

Pas seulement pour iOS

Ces deux fonctionnalités seraient en cours de développement pour iOS 18 et macOS 15, mais finalement, MacRumors affirme que macOS 15 prendra en charge les tailles de police personnalisées dans un plus grand nombre d'applications que ce n'est le cas actuellement, les livres, les actualités, les actions, les astuces et la météo bénéficiant apparemment de la prise en charge de cette fonctionnalité.

Cependant, bien que seul macOS 15 soit mentionné ici, il serait logique que cela s'applique également à iOS 18, puisque vous pouvez également modifier la taille des polices dans les applications prises en charge sur les iPhones.

Quoi qu'il en soit, le site note que si toutes ces fonctionnalités sont apparemment en cours de développement, il est possible qu'Apple en supprime ou en retarde certaines, et qu'il n'y a donc aucune garantie que nous les verrons réellement dans iOS 18.

iOS 18 ne sera probablement pas lancé avant septembre, il y a donc un certain temps à attendre, mais nous nous attendons à ce qu'il soit annoncé à la WWDC 2024, qui, d'après le passé, aura probablement lieu au début du mois de juin. Dans les prochains mois, nous devrions donc avoir une idée plus précise des fonctionnalités qui seront incluses.

