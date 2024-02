La gamme iPhone 16 pourrait être dotée de meilleurs microphones et d'un Siri plus performant

Il semble que cette année sera marquée par l'intelligence artificielle sur les iPhones, puisqu'il est largement pressenti qu'iOS 18 intégrera de nombreuses nouvelles fonctionnalités liées à l'IA. De plus, les prochains iPhone 16 Pro Max et iPhone 16 Pro pourraient disposer de compétences exclusives en matière d'IA. Naturellement, Siri devrait être au cœur de cette grande avancée dans l'IA, et pour optimiser cela, Apple envisagerait d'équiper la gamme iPhone 16 de meilleurs microphones que ceux de ses téléphones actuels.

Selon Jeff Pu, un analyste chez Haitong International Securities (cité par MacRumors) réputé pour ses fuites et prédictions souvent précises sur Apple, les microphones améliorés de la gamme iPhone 16 offriront un meilleur rapport signal-bruit que ceux de la série iPhone 15. Cela leur permettra de capter votre voix plus clairement, ce qui devrait à son tour améliorer la capacité de Siri à vous comprendre et à fournir des réponses précises.

Si Siri bénéficie d'une révision avec des améliorations basées sur l'IA cette année, il est probable que les gens l'utiliseront beaucoup plus. Il est donc logique d'améliorer également la façon dont nous interagissons avec Siri.

Une affirmation déjà entendue pour l'iPhone 16 d'Apple

Cela n'est pas la première fois que nous entendons parler de cette amélioration des microphones. L'analyste Ming-Chi Kuo a écrit à peu près la même chose sur sa page Medium l'année dernière.

Kuo a précisé que les quatre modèles d'iPhone 16 (c'est-à-dire l'iPhone 16 lui-même, l'iPhone 16 Plus, l'iPhone 16 Pro et l'iPhone 16 Pro Max) seront équipés de microphones améliorés, et a en outre affirmé que ces microphones offriront une meilleure résistance à l'eau que les modèles actuels.

Ces améliorations seraient probablement également bénéfiques lors des appels téléphoniques, mais les deux sources indiquent que c'est à cause des améliorations de l'IA apportées à Siri qu'elles sont incluses. Ainsi, il se pourrait bien que pour bénéficier de la meilleure expérience d'IA sur iPhone, ou même de l'expérience complète, vous ayez besoin d'un téléphone de la gamme iPhone 16, même si certaines fonctionnalités d'IA sont intégrées à iOS 18.

Quoi qu'il en soit, nous prendrions ces affirmations avec prudence pour le moment, mais les sources sont crédibles et une telle mise à niveau serait logique. Nous devrions découvrir exactement à quel point les microphones de l'iPhone 16 sont bons lors de son lancement, qui devrait probablement avoir lieu en septembre.