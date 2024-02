Galaxy AI : bonne nouvelle pour les téléphones Samsung de dernière génération

Nous avons récemment rapporté que les nouvelles fonctionnalités d'IA Galaxy de Samsung seraient disponibles sur les téléphones Galaxy de génération précédente à un moment donné "dans la première moitié de l'année", et maintenant nous avons une meilleure idée de quand, exactement, cela pourrait être.

Selon l'informateur Bennett Buhner (via Android Authority), la mise à jour One UI 6.1 de Samsung – qui a apporté les fonctionnalités Galaxy AI de l'entreprise à la gamme Samsung Galaxy S24 en janvier – sera disponible au téléchargement sur les téléphones Samsung Galaxy S23 "le mois prochain" (c'est-à-dire en mars).

Plus spécifiquement, un autre informateur, Tarun Vats, a suivi la déclaration de Buhner en prédisant (via X) que One UI 6.1 arriverait sur les téléphones Galaxy de dernière génération à un moment donné entre le 11–13 mars ou le 18–20 mars. Donc, il semble que les propriétaires de Galaxy S23 n'auront pas trop longtemps à attendre pour mettre la main sur les meilleures fonctionnalités de One UI 6.1.

Il convient de noter que le Galaxy Z Fold 5, le Galaxy Z Flip 5, le Galaxy S22, le Galaxy S22 Plus et le Galaxy S22 Ultra sont également censés se qualifier pour la mise à jour One UI 6.1 de Samsung – probablement en même temps que la gamme Galaxy S23. Cependant, comme Samsung nous l'a confirmé le mois dernier, les téléphones de la ligne Galaxy S22 ne recevront pas les fonctionnalités Galaxy AI.

Galaxy AI for Galaxy S23 series coming next month!Next month is the deadline for the addition of One UI 6.1 and Galaxy AI, which will add many new features and improvements! - Vastly improved animations - Many new Galaxy AI features - New lock screen customization features… pic.twitter.com/Fc0VCI3YCQFebruary 11, 2024 See more

En ce qui concerne les fonctionnalités d'IA Galaxy qui feront le saut entre les générations, Samsung a listé Circle To Search, Traduction en temps réel (Live Translate), Assistant Note et Assistant Photo comme "arrivant bientôt" sur le Galaxy S23 Ultra, donc nous sommes confiants sur le fait que ces fonctionnalités seront également disponibles sur le Galaxy S23 standard, le Galaxy S23 Plus, le Galaxy S23 FE, le Galaxy Z Fold 5 et le Galaxy Z Flip 5 le mois prochain.

Bien sûr, One UI 6.1 apporte plus à la table mobile que juste l'IA (et les propriétaires de Samsung Galaxy S22 auront besoin de nouvelles fonctionnalités, après tout). Les widgets de l'écran de verrouillage, par exemple, deviendront bientôt disponibles sur tous ces appareils mentionnés, Samsung supportant actuellement les applications Calendrier, Samsung Health, Météo et Horloge sur la ligne Galaxy S24.

OneUI 6.1 devrait être disponible en mars sur la gamme Galaxy S23 (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

One UI 6.1 facilite également le partage de fichiers entre les appareils Android, puisque Samsung a finalement décidé de fusionner son Quick Share avec la fonction Nearby Share de Google.

Et pour la santé de la batterie, One UI 6.1 introduit trois nouvelles options de protection de la batterie – Basique, Adaptative et Maximale – pour garder la batterie de votre téléphone en bonne santé lorsque vous la chargez pendant la nuit. Basique arrêtera la charge à 100% et ne recommencera que lorsqu'elle atteindra 95% ; Adaptative mettra en pause la charge à 80% et la recommencera juste avant votre réveil ; et Maximale plafonnera la charge maximale de votre téléphone à 80%.

Pour nos impressions complètes sur One UI 6.1 et les derniers téléphones Samsung de manière plus générale, consultez notre test du Samsung Galaxy S24, notre prise en main du Samsung Galaxy S24 Plus et notre test du Samsung Galaxy S24 Ultra.