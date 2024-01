Google et Samsung viennent de faciliter le partage de fichiers sur Android

Google et Samsung se sont associés pour rendre le partage de fichiers entre appareils Android beaucoup plus facile et rapide, en intégrant l'utilitaire Quick Share de Samsung à l'ensemble d'Android.

Comme son nom l'indique, la fonction Quick Share de Samsung permet de partager rapidement des images, des fichiers et du texte entre deux appareils Samsung compatibles, par exemple un Galaxy S23 et un Galaxy Tab S8 Ultra. Cette fonction est similaire à AirDrop d'Apple.

Google dispose d'un outil similaire appelé Nearby Share, qui facilite également le partage de fichiers entre appareils proches.

Lors du CES 2024, Google a annoncé qu'il collaborait avec Samsung non seulement pour offrir Quick Share à davantage d'utilisateurs Android, mais aussi pour intégrer Nearby Share à l'outil.

"Nous avons intégré les expériences et créé la meilleure option intégrée par défaut pour le partage de contenu d'égal à égal sur tous les types d'appareils des écosystèmes Android et Chromebook", a expliqué Sameer Samat, directeur général et vice-président de la branche Android Ecosystem de Google.

"Cela signifie qu'en appuyant simplement sur la nouvelle icône Quick Share, vous pouvez voir une liste d'appareils disponibles à proximité. Vous gardez le contrôle de votre vie privée et pouvez choisir dans les paramètres de votre téléphone qui peut découvrir votre appareil et envoyer des fichiers, qu'il s'agisse de tout le monde, de vos contacts ou de vos propres appareils. Quick Share commencera à être déployé sur les appareils actuels compatibles avec Nearby Share le mois prochain".

Ce qui pourrait sembler être une intégration assez basique est en fait une véritable aubaine. Bien que certains des meilleurs téléphones Samsung soient très appréciés, la pléthore d'applications supplémentaires que l'entreprise installe sur ses appareils fait trop souvent double emploi avec celles qu'Android propose en standard, ce qui peut rendre l'expérience frustrante, avec deux options proposées pour faire essentiellement la même chose.

Samsung s'est amélioré en permettant aux utilisateurs de cacher ces applications supplémentaires et de choisir celles qu'ils souhaitent installer lors de la configuration d'un nouveau téléphone Galaxy, mais une intégration plus poussée contribuera à une expérience globale plus transparente et de meilleure qualité.

En outre, Samat a déclaré que Google chercherait à apporter Quick Share aux machines Windows : "Pour rendre le partage encore plus transparent entre les appareils, nous travaillons avec les principaux fabricants de PC, comme LG, pour étendre Quick Share aux PC Windows en tant qu'application préinstallée.

Google et le CES 2024

(Image credit: Google )

Google avait quelques autres annonces à faire au CES, notamment en étendant l'utilitaire Fast Pair d'Android aux écrans plus grands. Ainsi, l'outil d'appairage centré sur le Bluetooth fonctionnera avec les appareils Chromecast et Google TV à partir de février, et d'autres appareils Google TV seront ajoutés au cours de l'année.

La prochaine étape sera la possibilité d'utiliser les fonctions de diffusion du Chromecast dans davantage d'applications et d'appareils, comme nous l'avons expliqué dans notre récapitulatif des nouvelles fonctionnalités du Chromecast. Comme le note Samat : "Vous pouvez également vous attendre à ce que davantage d'appareils soient lancés avec Chromecast intégré, comme la série de téléviseurs LG 2024. Plus tard dans l'année, nous étendrons l'intégration de Chromecast à LG Hospitality et Healthcare afin que, lorsque vous êtes en déplacement, vous puissiez continuer à profiter d'une émission ou d'un film à partir de vos applications de streaming sur le téléviseur LG de votre chambre d'hôtel, sans avoir à vous connecter à chaque application et à vous rappeler de vous déconnecter lorsque vous avez terminé".

Ce type de diffusion sera également disponible pour Spotify et YouTube Music, ce qui vous permettra de passer d'un téléphone Pixel connecté à une tablette Pixel sans devoir arrêter ou interrompre le flux de musique.

En ce qui concerne les appareils domestiques intelligents, Google étend l'interopérabilité entre ses propres appareils et la plateforme Google Home grâce à la norme de domotique Matter. Les appareils fonctionnant sous Android TV et Google TV devraient ainsi pouvoir servir de hub Google Home, permettant de contrôler une série d'appareils intelligents à partir d'un grand écran. Naturellement, cela signifie que davantage d'appareils domestiques intelligents compatibles avec Matter pourront être contrôlés par des appareils tels que le Nest Hub de Google.

Enfin, Android Auto fait l'objet d'une mise à jour afin d'apporter davantage d'applications et de services Google dans les voitures qui le prennent en charge. L'un de ces services est la possibilité d'obtenir des informations en temps réel sur la batterie d'une voiture électrique et d'offrir une estimation du niveau de la batterie à l'arrivée à une destination sélectionnée dans Google Maps, tout en signalant les arrêts de recharge en cours de route.

En bref, pour Google, le CES a davantage porté sur l'intégration d'applications et de services, le géant de la recherche semblant s'effacer devant la présentation d'équipements qui font la une.