Samsung Galaxy S25 : un appareil photo qui n'a pas fini de faire parler de lui

Samsung réserve généralement ses mises à jour d'appareil photo pour ses modèles phares Galaxy Ultra, et la société semble prête à poursuivre cette approche avec la gamme Samsung Galaxy S25 l'année prochaine.

Selon un rapport de GalaxyClub (via SamMobile), les Galaxy S25 et Galaxy S25 Plus seront dotés des mêmes caméras larges de 50 Mpx et des mêmes caméras selfie de 12 Mpx que les Samsung Galaxy S24 et Samsung Galaxy S24 Plus. Il n'y a pas encore d'informations sur les objectifs ultra-larges ou téléobjectifs des prochains téléphones, mais étant donné que Samsung a choisi de donner aux Galaxy S24 et Galaxy S24 Plus un matériel photo identique à celui de leurs prédécesseurs respectifs, il y a de fortes chances que les Galaxy S25 et Galaxy S25 Plus soient victimes du même sort.

Le Galaxy S25 Ultra, quant à lui, devrait être équipé d'une caméra arrière principale de 200 Mpx, d'une caméra ultra-large de 50 Mpx, d'un téléobjectif de 50 Mpx avec zoom optique 3x et d'un téléobjectif de 50 Mpx avec zoom optique 5x. Ces mises à jour représenteraient des améliorations significatives en termes de téléobjectif et d'ultra-largeur par rapport au Samsung Galaxy S24 Ultra, déjà impressionnant, ce qui rend d'autant plus décevante l'absence signalée de mises à jour pour les modèles standard.

Bien sûr, les modèles Galaxy standard de Samsung n'ont jamais été présentés comme les meilleurs photophones, mais nous espérions que le Galaxy S25 offrirait des améliorations matérielles par rapport au Galaxy S24. L'iPhone 15 a hérité de l'objectif large de 48MP de l'iPhone 14 Pro, après tout, alors pourquoi le Galaxy S25 ne pourrait-il pas hériter de quelque chose du Galaxy S24 Ultra ?

Encore une fois, le rapport de GalaxyClub ne fait référence qu'aux caméras larges et frontales du Galaxy S25, il est donc encore temps pour le moulin à rumeurs de cracher des informations plus prometteuses concernant les objectifs ultra-larges et les téléobjectifs du téléphone. En effet, le lancement de la gamme Galaxy S25 n'est pas prévu avant janvier 2025 - beaucoup de choses peuvent (et vont sûrement) changer d'ici là.

Puissance des logiciels du Samsung Galaxy S25

Le Samsung Galaxy S24 (Image credit: Future | Roland Moore-Colyer)

Cela dit, nous pensons qu'il est plus probable que Samsung dote les Galaxy S25 et Galaxy S25 Plus d'un nouveau logiciel intelligent pour l'appareil photo, plutôt que d'améliorer radicalement le matériel.

Les Galaxy S24 et Galaxy S24 Plus ont tous deux été lancés avec de nouvelles fonctionnalités de photographie IA, notamment la suggestion d'édition, l'édition générative et le ralenti instantané, et bien que ces outils aient finalement été ouverts aux modèles Galaxy d'ancienne génération (voir notre explication de la compatibilité Galaxy AI pour plus de détails), Samsung pourrait choisir d'offrir à la gamme Galaxy S25 une autre série de fonctionnalités temporairement exclusives.

Recevez quotidiennement des informations, de l'inspiration et des offres dans votre boîte de réception Inscrivez-vous pour recevoir les dernières nouvelles, les critiques, les opinions, les meilleures offres technologiques et bien plus encore. Contactez-moi avec des nouvelles et des offres d'autres marques Future Recevez des e-mails de notre part au nom de nos partenaires ou sponsors de confiance

D'autres rumeurs de spécifications pour le Galaxy S24 incluent un chipset Snapdragon 8 Gen 4 dans toutes les régions, une batterie de 4 000mAh et des changements de design "significatifs" (selon un post X maintenant supprimé de l'informateur @Tech_Reve), il semble donc que le prochain modèle standard de Samsung pourrait encore se classer parmi les meilleurs téléphones Samsung jamais fabriqués, même s'il n'apporte pas d'améliorations spectaculaires en matière d'appareil photo.