Samsung Galaxy S25 Ultra : la rumeur annonce une amélioration de l'appareil photo

Il y a déjà pas mal de discussions autour du Samsung Galaxy S25, prévu pour janvier 2025, et en particulier autour du modèle Ultra. Une nouvelle fuite suggère maintenant que le modèle le plus cher de la gamme pourrait bénéficier d'une mise à niveau significative de son appareil photo.

Cette information provient du leaker bien respecté Ice Universe sur le site de médias sociaux chinois Weibo (via Android Authority). Selon ce tipster, le modèle Ultra comportera quatre caméras à l'arrière.

Ces caméras seraient apparemment une caméra principale de 200 MP, une caméra super-téléphoto de 50 MP avec zoom optique 5x, une deuxième caméra téléphoto de 50 MP avec zoom optique 3x, et une caméra ultra grand-angle de 50 MP.

En consultant notre avis sur le Samsung Galaxy S24 Ultra, on constate que ce sont les deux dernières caméras qui devraient être mises à niveau pour 2025 : d'une caméra téléphoto de 10 MP (avec zoom optique 3x) et d'une caméra ultra grand-angle de 12 MP. C'est un saut considérable en termes de nombre de mégapixels.

Samsung Galaxy S25 Ultra : appareils photo et spécifications

Le Galaxy S24 Ultra lancé en janvier 2024 (Image credit: Future)

Il est difficile de dire avec certitude comment ces améliorations matérielles se traduiront en termes de qualité de photo et de vidéo, mais la qualité devrait être améliorée dans plusieurs domaines. Il faudra attendre la présentation officielle de Samsung pour obtenir tous les détails.

Des fuites précédentes concernant le Galaxy S25 Ultra avaient suggéré qu'il pourrait passer à une caméra arrière triple, mais il semble qu'il pourrait finalement conserver une configuration à quatre objectifs. Cela permettrait certainement de le différencier des Galaxy S25 et Galaxy S25 Plus.

Des rumeurs circulent également sur quelques-unes des spécifications clés qui pourraient accompagner la série Galaxy S25, y compris le modèle Ultra. Peut-être sans surprise, ces téléphones sont également pressentis pour bénéficier de mises à niveau substantielles en matière d'intelligence artificielle.

Des indices sur la direction que Samsung prendra avec les caméras du Galaxy S25 pourraient apparaître lors du lancement du Galaxy Z Fold 6 et du Galaxy Z Flip 6 (ainsi que d'une multitude d'autres gadgets Samsung), qui devrait avoir lieu le 10 juillet - et bien sûr, nous vous apporterons toutes les nouvelles au fur et à mesure qu'elles seront annoncées.