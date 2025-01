Samsung Galaxy S25 Ultra : des détails exclusifs sur ses specs et sa recharge révolutionnaire

Une fuite dans la liste des caractéristiques techniques indique que le Samsung Galaxy S25 Ultra sera doté d'une capacité de charge sans fil de 25W

Ce serait plus rapide que le Galaxy S24 Ultra à 15W, mais il y a des raisons de douter de cette affirmation

Nous avons également obtenu plus de détails sur l'écran

À ce stade, les spécifications attendues du Samsung Galaxy S25 Ultra sont assez claires, grâce aux nombreuses fuites concernant cet appareil à venir. Cependant, une nouvelle liste de caractéristiques vient combler quelques lacunes, notamment avec une vitesse de charge sans fil plus élevée que prévu.

D’après le leaker fiable Roland Quandt, qui s’est exprimé sur Bluesky, le Samsung Galaxy S25 Ultra pourrait atteindre une puissance de charge sans fil allant jusqu’à 25 W, contre 15 W pour le Samsung Galaxy S24 Ultra.

Aucune information précise n’avait encore été communiquée sur les vitesses de charge sans fil du Galaxy S25 Ultra, ce qui rend ces données intéressantes. Néanmoins, comme il s’agit de la première mention de cette spécification, il reste préférable de les considérer avec prudence – d’autant que Quandt évoque également un support pour la charge sans fil magnétique Qi2, généralement limitée à 15 W.

Le Samsung Galaxy S24 Ultra (Image credit: Philip Berne / Future)

Un écran similaire et une coque plus fine

C’est probablement le détail le plus intrigant de cette liste de spécifications. Cependant, il y a aussi des informations concernant l’écran, comme une luminosité maximale de 2 600 nits et la prise en charge de la technologie HDR10+. Ces éléments ne sont pas nouveaux, car on les trouve déjà sur le Samsung Galaxy S24 Ultra, ce qui n’est donc pas surprenant.

Pour le reste, la majorité des caractéristiques avaient déjà fuité. Le Samsung Galaxy S25 Ultra serait équipé d’un chipset Snapdragon 8 Elite, d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz, d’une charge filaire de 45 W et serait proposé en trois configurations : une avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, une autre avec 16 Go de RAM et 512 Go de stockage, et enfin une version avec 16 Go de RAM et 1 To de stockage.

Si les configurations à 16 Go de RAM avaient été évoquées précédemment, une fuite récente avait laissé entendre que seules des versions à 12 Go seraient disponibles. Il est donc rassurant de voir la mention des 16 Go réapparaître.

Enfin, Quandt reprend une fuite antérieure indiquant que le Galaxy S25 Ultra mesurerait 162,8 x 77,6 x 8,2 mm pour un poids de 219 g. À titre de comparaison, le Galaxy S24 Ultra mesure 162,3 x 79 x 8,6 mm et pèse 232 g, ce qui rendrait le S25 Ultra légèrement plus grand, plus étroit, plus fin et plus léger.

Ces détails devraient être confirmés très prochainement, puisque le prochain événement Samsung Galaxy Unpacked est prévu pour le 22 janvier. À cette occasion, le Samsung Galaxy S25, le Galaxy S25 Plus et le Galaxy S25 Ultra devraient être dévoilés.