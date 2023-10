L'iPhone 17 pourrait être truffé de nouvelles fonctionnalités

Si vous avez déjà regardé une vidéo de démontage de l'un des meilleurs iPhones, vous savez à quel point les appareils d'Apple sont méticuleusement conçus et combien de composants le géant de la technologie parvient à caser dans les cadres minces des smartphones.

L'intérieur de l'iPhone pourrait devenir encore plus étoffé en 2025, car Apple travaillerait sur une carte mère plus fine et plus légère qui lui permettrait d'intégrer encore plus de composants dans l'iPhone 17 de cette année-là et d'augmenter potentiellement la durée de vie de sa batterie. Cela serait une excellente nouvelle, bien qu'il soit toujours bon d'avoir une batterie externe à portée de main, juste au cas où.

C'est ce qu'affirme l'analyste Apple Ming-Chi Kuo, qui a déjà fait ses preuves en matière de prédictions sur Apple. Dans un article publié sur Medium, Kuo affirme qu'Apple adoptera un matériau appelé RCC (Resin Coated Copper = Cuivre revêtu de résine). Ce matériau "peut réduire l'épaisseur de la carte mère", explique Kuo, "et faciliter le processus de forage car il ne contient pas de fibre de verre".

Toutefois, selon M. Kuo, ce nouveau matériau n'arrivera pas dans l'iPhone 16 de 2024, en raison de "ses caractéristiques fragiles et de son incapacité à passer les tests de chute". Il semble donc qu'il y ait encore beaucoup de travail à faire.

L'important est dans l'iPhone

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Avouons-le, nombre d'entre nous, utilisateurs d'iPhone 15 ou autres modèles, ont l'art de maladroitement manipuler leur appareil et de l'envoyer brutalement vers une violente collision au sol. C'est pourquoi Apple a renforcé l'iPhone pour tenter de le sauver de la destruction, avec des ajouts tels que le bouclier en céramique conçu pour éviter les accidents causés par des mains imprudentes.

Dans cette optique, si le RCC n'est pas encore assez résistant pour passer le test de chute, il n'y a aucune chance qu'il soit intégré aux futurs iPhone tant qu'Apple ne l'aura pas suffisamment renforcé. Pourtant, il semble qu'Apple ne soit pas loin d'y parvenir, puisque Kuo pense qu'il pourrait faire son apparition dans l'iPhone 17, soit deux ans à peine.

Quoi qu'il en soit, Kuo pense qu'Apple devra perfectionner ses cartes mères RCC avant le troisième trimestre 2024, date à laquelle elle achèvera les opérations de l'iPhone suivant.

Si Apple parvient à rendre les cartes mères RCC suffisamment résistantes, cela pourrait lui permettre d'ajouter toutes sortes de fonctionnalités pour lesquelles l'iPhone ne dispose tout simplement pas de l'espace interne nécessaire à l'heure actuelle. Cela pourrait déboucher sur une multitude de nouvelles fonctionnalités passionnantes pour l'iPhone 17. Nous attendons de voir ce qui se passera.