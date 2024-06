L'assistant Siri d'Apple vient de bénéficier d'une mise à jour massive de l'IA avec ChatGPT - voici ce qu'il y a de nouveau

L'assistant Siri d'Apple vient de recevoir sa plus grande mise à jour avec iOS 18 – incluant de nouvelles capacités ChatGPT grâce à un partenariat avec OpenAI, ainsi qu'une intégration profonde avec les iPhones, iPads et Macs compatibles.

La nouvelle version de Siri, annoncée à la WWDC 2024, est propulsée par Apple Intelligence, offrant des fonctionnalités telles que la "conscience à l'écran" pour une meilleure interaction avec les applications. Apple a promis que "cette année marque le début d'une nouvelle ère pour Siri" et, à en juger par les démonstrations, cela semble être le cas.

La nouvelle génération de Siri a subi une transformation visuelle, s'ouvrant avec une lumière scintillante autour des bords de l'écran de l'iPhone plutôt que le symbole habituel. Apple promet également que l'interaction avec Siri sera "plus naturelle" grâce à ses capacités de compréhension du langage améliorées.

Mais c'est l'intégration plus profonde avec les applications qui promet de faire de Siri un assistant beaucoup plus performant. Pour commencer, Siri ne sera plus seulement un assistant vocal – il sera possible d'écrire des questions en double-tapant le bas de l'écran, et de passer de la voix au texte. L'assistant vocal pourra également répondre à des questions sur l'utilisation de l'iPhone, de l'iPad et du Mac.

Si Siri ne peut pas répondre à une question, il sera également possible de le connecter gratuitement au modèle ChatGPT-4o d'OpenAI (si vous le souhaitez). Apple affirme que vos informations et les détails des demandes ne seront pas enregistrés. Il ne sera apparemment pas nécessaire de disposer d'un compte ChatGPT pour utiliser le chatbot avec Siri dans iOS 18.

L'une des fonctionnalités les plus utiles de la nouvelle Siri est la conscience à l'écran. Un exemple donné par Apple est de recevoir un nouveau numéro d'adresse d'un ami dans Messages – il suffira de dire à Siri "ajoute cette adresse à sa fiche de contact" et ce sera mis à jour. Apple a promis que Siri pourra effectuer "des centaines de nouvelles actions dans et à travers les applications".

Un autre exemple de cette orchestration en action est de dire à Siri "montre-moi mes photos de Stacey à New York avec son manteau rose" et celles-ci apparaîtront. Ensuite, il suffira de dire "fais ressortir cette photo" et Siri effectuera une retouche photo.

Recevez quotidiennement des informations, de l'inspiration et des offres dans votre boîte de réception Inscrivez-vous pour recevoir les dernières nouvelles, les critiques, les opinions, les meilleures offres technologiques et bien plus encore. Contactez-moi avec des nouvelles et des offres d'autres marques Future Recevez des e-mails de notre part au nom de nos partenaires ou sponsors de confiance

En plus d'une connaissance approfondie des applications de votre iPhone, iPad et Mac, Siri pourra également accéder à certaines de vos données personnelles – par exemple, des photos, des événements du calendrier et des fichiers, ou des informations dans les messages et les emails, comme des réservations d'hôtel ou des PDF de billets de concert.

Apple a promis que l'Apple Intelligence, qui alimente les nouvelles fonctionnalités de Siri, disposera de "protections puissantes de la vie privée", en utilisant une combinaison de traitement sur l'appareil et le nouveau Private Cloud Compute (qui utilise les serveurs Apple dans le cloud fonctionnant sur des puces Apple).

Quand aurons-nous le nouveau Siri ?

(Image credit: Apple)

Malheureusement, il semble que le nouveau Siri ne sera disponible que sur les iPhones, iPads et Macs récents. La plupart des nouvelles compétences de l'assistant vocal sont propulsées par Apple Intelligence, qui ne sera disponible que sur les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max, ou les iPads et Macs avec des puces M1 ou ultérieures.

Si vous avez la chance de posséder l'un de ces appareils – ou si vous attendez le nouvel iPhone 16 – vous pourrez accéder à Apple Intelligence et au nouveau Siri en version bêta "cet automne" (autrement dit, entre septembre et novembre).

Bien que les démonstrations d'Apple du nouveau Siri soient impressionnantes, il est clair qu'il y a aussi beaucoup de projections futures – il n'est donc pas certain de quelles fonctionnalités seront disponibles lorsque iOS 18 sera finalement lancé.

La nouvelle interface, les compétences conversationnelles améliorées, la possibilité de taper des questions à Siri et de lui poser des questions sur les fonctionnalités de l'appareil seront apparemment "disponibles dès le début de l'utilisation d'Apple Intelligence". En d'autres termes, lorsque iOS 18 sera lancé plus tard cette année.

Mais la conscience à l'écran et la capacité de Siri à utiliser le contexte personnel sont probablement un peu plus éloignées, Apple suggérant que ces fonctionnalités seront déployées "au cours de l'année prochaine". Cependant, il ne fait aucun doute que ce nouveau Siri a le potentiel de devenir quelque chose de plus proche de l'assistant vocal omniscient qu'il promettait d'être à son lancement il y a 13 ans.