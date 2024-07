La version 17.6 d'iOS est arrivée, avec une nouvelle fonction de rattrapage pour les amateurs de sport

Apple vient de lancer deux nouvelles versions d'iOS : la version bêta développeur iOS 18.1, qui inclut certaines fonctionnalités très attendues d'Apple Intelligence, et iOS 17.6.

C'est cette dernière que nous allons examiner ici, et bien qu'elle soit la moins excitante des deux mises à jour logicielles, c'est aussi de loin la plus sûre à télécharger, puisqu'il ne s'agit pas d'une version bêta.

En fait, iOS 17.6 inclut des corrections de bugs et des mises à jour de sécurité, ce qui devrait rendre votre téléphone plus stable et plus sûr.

Ces corrections de bogues et ces mises à jour de sécurité sont sans doute la partie la plus importante de cette mise à jour, et la principale raison pour laquelle vous devriez la télécharger. Mais iOS 17.6 contient également une nouvelle fonctionnalité très intéressante sous la forme de « Catch Up ».

17.6 d'iOS en retard

Catch Up, repéré par 9to5Mac, permet aux téléspectateurs de matchs sportifs sur Apple TV de rattraper tout ce qu'ils ont manqué s'ils ont commencé à regarder en cours de route. Pour ce faire, il présente une série d'extraits des moments forts du match.

Bien entendu, il n'est pas obligatoire de les regarder, mais vous aurez la possibilité de le faire lorsque vous rejoindrez un match en cours, ou vous pourrez afficher ces temps forts à tout moment à partir du menu de contrôle du lecteur vidéo.

(Image credit: Apple)

Pour l'instant, la fonction Catch Up ne semble être disponible que dans le cadre du season pass de la Major League Soccer, mais il y a fort à parier qu'elle sera également proposée pour d'autres sports à l'avenir.

Pour télécharger iOS 17.6 sur votre iPhone, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle. Une mise à jour similaire, iPadOS 17.6, est également disponible pour les propriétaires d'iPad. Si votre appareil fonctionne actuellement avec une version d'iOS 17 ou d'iPadOS 17, vous pourrez bénéficier de ces nouvelles mises à jour.

Quoi qu'il en soit, iOS 17.6 vaut la peine d'être acheté même si vous ne vous intéressez pas au Catch Up, principalement pour les correctifs de bogues et de sécurité susmentionnés, mais si vous espérez davantage de nouvelles fonctionnalités, vous devrez peut-être attendre iOS 18, qui sortira probablement de la version bêta en septembre ou aux alentours de cette date.