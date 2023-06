Félicitations à Canon pour avoir proposé une expérience utilisateur différente de celle de la plupart des autres caméras de vlogging. Le Powershot V10 a été conçu pour faciliter au maximum la création de contenu. Cependant, malgré son design rafraîchissant, la technologie qu'il renferme est à la fois datée et limitée et il n'y a pas beaucoup de raisons de le préférer à votre smartphone.

Pourquoi pouvez-vous faire confiance à TechRadar ? Nos examinateurs experts passent des heures à tester et à comparer les produits et services afin que vous puissiez choisir le meilleur pour vous. En savoir plus sur la façon dont nous testons .

Le Canon Powershot V10 est un appareil photo de première génération conçu spécifiquement pour le vlogging. Il offre un enregistrement vidéo 4K/30p et Full HD 60p et des images JPEG 20MP, ainsi qu'une expérience utilisateur différente de celle d'un smartphone ou d'appareils photo plus polyvalents tels que ceux de Sony.

Il est équipé du même capteur de 1 pouce que le Canon Powershot G7 X III de 2019, mais possède un objectif fixe de 18 mm F2.8, ce qui signifie qu'il est également confronté au Sony ZV-1F. Contrairement à ces appareils, le design est résolument axé sur le vlogging, mais le Powershot V10 a-t-il ce qu'il faut pour consolider sa place parmi les meilleurs appareils photo de vlogging ? Lisez la suite pour le savoir.

(Image credit: Future)

449€ pour le kit de vlogging

Le kit de vlogging avancé coûte 479€

Le Canon Powershot V10 est tout juste disponible en cette mi-juin 2023, au prix de 449€ pour le kit Vlogging standard, qui comprend un chargeur mural 18 W, un adaptateur de charge USB multi-pays, une dragonne, une carte méloire 64 Go avec adaptateur et un câble d'interface (USB-C vers USB-C). . n capuchon d'objectif , et des bonnettes magnétiques pour les micros stéréo situés sur le dessus de l'appareil photo.

Il existe également un kit Vlogging avancé, qui comprend, en plus, une cage SmallRig, des bonnettes magnétiques anti-vent pour les micros stéréo situés sur le dessus de l'appareil photo, un étui textile et un bouchon d'objectif en caoutchouc fabriqué par SmallRig, pour le prix de u prix de 479€. Nous avons appris que c'était la première fois que Canon s'associait à un fabricant d'accessoires avant le lancement d'un produit pour produire des accessoires compatibles.

Canon Powershot V10 : design

Pied pliable intégré ne nécessitant pas de trépied

Interface utilisateur simplifiée et personnalisée

Objectif ultra grand-angler fixe de 18 mm

Niché dans la paume d'une main, le Canon Powershot V10 ne pèse que 211 g et offre une expérience utilisateur totalement différente de la plupart des autres caméras de vlogging - pour le meilleur et pour le pire.

Pour mettre sa taille en perspective, il fait la moitié de la taille d'un iPhone 13 Pro avec l'écran rabattu et, même avec l'écran ouvert, il est plus petit que le téléphone. Cependant, il est beaucoup plus volumineux, environ quatre fois plus, mais cette épaisseur donne un sentiment de sécurité pour un appareil aussi petit que le PowerShot V10.

Il s'agit certainement d'un appareil photo original. La première chose qui attire notre attention, c'est l'écran tactile de 2 pouces qui se relève et, à l'intérieur, un support pliable intégré très pratique. Le support est vraiment solide et nous pouvons d'ores et déjà constater qu'il nous dispense de transporter et d'installer des trépieds et autres supports, et qu'il rend la vie avec un appareil photo pointé vers soi beaucoup plus facile.

Nous ne sommes pas des créateurs de contenu, mais nous ne connaissons que trop bien le défi que représente l'équilibre précaire d'un téléphone pour les selfies en mains libres (bien sûr, des supports de téléphone sont disponibles en option). Que vous vous enregistriez en train de jouer d'un instrument, de cuisiner ou de faire tout ce que vous voulez partager en ligne en gardant les mains libres, le V10 simplifie le processus.

L'écran est au format 3:2 - et c'est le format que le capteur utilise pour la photographie, mais pour l'enregistrement vidéo au format 16:9, il y a une bordure noire en haut et en bas du cadre, ce qui donne aux images à l'écran un peu d'espace pour respirer.

L'avant de l'appareil est dominé par un bouton d'enregistrement volumineux et un objectif bombé de 18 mm F2.8, qui, selon Canon, passe à 19 mm pour la photographie. Il n'est pas possible d'effectuer un zoom avant ou arrière, mais un objectif ultra grand-angle fixe convient parfaitement au vlogging ; si vous souhaitez vous rapprocher, l'appareil photo doit se déplacer.

Une pression sur l'écran tactile permet d'accéder à quatre modes d'enregistrement vidéo : vidéo classique, Skin Smoothing, vidéo avec stabilisation d'image (numérique) et vidéo avec exposition manuelle. Ces modes couvrent toutes les bases, et l'objectif ultra grand-angle est d'autant plus utile pour les vidéos en rafale que la stabilisation numérique de l'image réduit légèrement le champ de vision (il n'y a pas de chiffres officiels sur la gravité, mais elle est mineure).

Image 1 of 9 (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future)

Un bouton direct permet également de passer en mode photographie. En fin de compte, la plupart des scénarios de prise de vue sont accessibles rapidement et il n'est pas nécessaire de se plonger dans les menus. Si vous décidez d'explorer davantage le menu, il est agréablement sobre, avec très peu de choses à parcourir.

Sur le plan audio, des microphones stéréo omnidirectionnels sont placés sur le dessus de l'appareil, mais aucune option ne permet d'isoler le son dans une direction particulière, contrairement à un appareil photo comme le Panasonic G100, qui peut isoler le son à l'avant ou à l'arrière, et même utiliser la détection des visages pour sélectionner automatiquement la meilleure configuration audio. Non, la technologie du V10 est beaucoup plus simpliste.

La plupart des personnes qui souhaitent améliorer la qualité audio d'un appareil photo comme le V10 via son entrée micro 3,5 mm opteront pour un micro-cravate. Bien que cela soit loin d'être idéal, il est possible d'accrocher un émetteur de micro cravate (Lavalier) à l'écran rabattable.

Un filtre anti-vent automatique est présent, mais par temps venteux, l'accessoire optionnel pare-brise améliorera davantage la qualité audio. Malheureusement, la conception de l'appareil photo n'a pas été entièrement pensée pour prendre en compte de tels accessoires : les pare-brise bloquent au moins la moitié de l'écran rabattable en mode selfie.

Les pare-brise ne sont pas les seuls accessoires optionnels à être mal implémentés. La cage (dont la qualité de fabrication est médiocre, en particulier la serrure) bloque la poignée du pied pliable, ce qui rend l'utilisation du pied beaucoup plus difficile.

Le V10 a l'air d'une caméra d'action, mais n'allez pas vous jeter à l'eau avec cet appareil : il n'est pas étanche. Cela dit, pour les prises de vue où l'appareil photo risque d'être éclaboussé ou sali, nous préférons risquer d'abîmer le V10 plutôt que notre smartphone.

Après une courte période d'utilisation du V10, il est clair que l'objectif attire la saleté et les taches. Une fois le petit appareil dans la poche et prêt à l'action, nous emporterons également un chiffon pour nettoyer rapidement l'objectif avant chaque prise de vue.

Ces petits détails mis à part, le design du V10 rend la création de contenu aussi facile que possible. Il est rafraîchissant et différent, et il est conçu pour le travail à accomplir

Canon Powershot V10 : caractéristiques et performances

Même capteur de 1 pouce que le Powershot G7 X III

Autonomie d'une heure

Stabilisation numérique de l'image uniquement

Le Powershot V10 renferme le même capteur de 1 pouce que le Canon Powershot G7 X III, bien que cet appareil photo soit doté d'un objectif à zoom et que le capteur ait été optimisé pour l'objectif ultra grand-angle.

Si vous ne connaissez pas le G7 X III, sachez qu'il s'agissait d'une option intéressante pour le vlogging lors de son lancement - mais c'était il y a quatre ans, et nous retrouvons essentiellement la même technologie dans le V10, dans un monde où les appareils photo des smartphones ont rapidement progressé.

En ce qui concerne les photos, le capteur a une capacité de 20MP et peut prendre des photos au format JPEG uniquement. Et comme il s'agit d'un objectif fixe, les prises de vue sont limitées au grand angle.

Le V10 est toutefois conçu pour le contenu vidéo et propose à cet effet des vidéos 4K jusqu'à 30 images par seconde (et jusqu'à 3200 ISO) et des vidéos Full HD jusqu'à 60 images par seconde (et jusqu'à 6400 ISO). En 2023, ces options d'enregistrement sont le strict minimum.

Les fichiers sont stockés sur une carte microSD, un type de stockage généralement utilisé par les appareils photo et les téléphones plus anciens et plus basiques. Cela dit, nous comprenons pourquoi Canon a opté pour une carte microSD, car il n'y a pratiquement pas d'espace pour une carte SD de taille normale. Si vous essayez de filmer des vidéos 4K de la plus haute qualité, vos temps d'enregistrement seront réduits à néant si vous n'insérez pas la carte microSD la plus performante qui soit - et cet avertissement s'affiche à l'écran à chaque fois que vous entrez dans le mode de prise de vue vidéo.

Image 1 of 8 (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future)

L'autonomie de la batterie est d'environ une heure d'enregistrement, et le V10 est rechargeable par USB-C. Il est possible de charger la caméra pendant l'enregistrement, par exemple via un bloc d'alimentation connecté.

Naturellement, une caméra conçue pour le vlogging doit être capable de diffuser en direct, et la V10 offre une expérience de diffusion sans fil, relativement sans prise de tête, via l'application Canon Camera Connect. La configuration prend quelques minutes - vous devrez sélectionner la bonne option de caméra afin d'obtenir toutes les options disponibles pour le V10 et vous êtes ensuite prêt à vous connecter à Facebook, YouTube et d'autres plateformes en Full HD, avec des options de 6Mps et 3,5Mbps.

Pour ceux qui se déplacent avec le V10, il y a la stabilisation numérique de l'image. Elle est moins efficace que la stabilisation de l'image dans le boîtier et, comme nous l'avons déjà mentionné, elle impose un petit recadrage de la zone d'image. D'après les vidéos de marche à main levée réalisées avec le V10, la stabilisation d'image numérique est un peu instable, mais elle atténue certaines des vibrations causées par les mouvements de pas.

L'autofocus Canon pour le suivi des visages et des sujets est intégré, et pour les situations simples dans lesquelles nous avons utilisé l'appareil photo jusqu'à présent, comme la prise de selfie, il s'est avéré être efficace et fiable.

Canon Powershot V10 : qualité d'image et de vidéo

Photos de 20 Mpx en JPEG uniquement

Objectif ultra-large très net

La science des couleurs précise de Canon

Un capteur de 1 pouce est plus grand que la majorité des capteurs des smartphones actuels, ce qui confère au V10 un avantage naturel en termes de qualité d'image et de vidéo, d'autant plus que l'appareil photo bénéficie de la même science des couleurs que les appareils photo hybrides EOS R de Canon.

Vous pouvez conserver les réglages automatiques et les photos seront magnifiques. Si vous souhaitez faire preuve de créativité, 14 filtres de couleur différents peuvent être appliqués aux photos et aux vidéos.

Les images de 20 Mpixels (5472 x 3648 pixels) contiennent une quantité correcte de détails, et l'objectif est net, avec peu de perte dans les coins, ce qui est impressionnant compte tenu de la largeur de son champ de vision. Il y a un peu de distorsion, ce qui est normal avec un objectif ultra grand-angle, mais elle n'est pas gênante et est minimisée par le traitement JPEG automatique. En bref, les détails dans des conditions lumineuses sont nets. Nous essaierons de réaliser des photos en basse lumière avec le PowerShot V10 dans les jours à venir pour voir s'il tient la route.

Image 1 of 6 (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future)

Il n'y a pas d'option de prise de vue au format brut, qui permet des corrections d'exposition plus importantes que les fichiers JPEG compressés. Par exemple, la fonction automatique se traduit par une surexposition, et il peut y avoir de l'écrêtage dans les hautes lumières comme les nuances de blanc, ce qui est difficile à rattraper.

Sur le plan vidéo, le format d'image peut être réglé sur 16:9 ou 9:16, et le lissage de la peau peut être appliqué avec plus ou moins de force selon votre degré d'orgueil (ou de conscience de soi). Un filtre ND intégré permet également de réguler l'exposition lorsque l'on passe d'un environnement lumineux à un environnement sombre.

Bien que l'exposition manuelle soit disponible, dans l'ensemble, il s'agit d'un appareil photo qu'il est préférable de laisser créer en cliquant sur un bouton, avec un minimum de manipulation des paramètres. Cependant, dans des conditions très lumineuses, nous avons trouvé que le mode vidéo automatique surexposait les images. Le mode vidéo IS ajoute automatiquement la stabilisation numérique et fonctionne assez bien la plupart du temps, mais il arrive que l'on tremble en marchant rapidement avec l'appareil - nous mettrons cela sur le compte de notre appareil de test qui n'est pas encore doté du dernier firmware.

Veuillez noter que les exemples d'images et de vidéos prises en intérieur ont été réalisés avec une version bêta du Canon Powershot V10.

Verdict provisoire sur le Canon Powershot V10

Du point de vue des caractéristiques et des performances, le Canon Powershot V10 ne peut pas rivaliser avec les alternatives de vlogging les plus récentes, la concurrence la plus naturelle étant le Sony ZV-1F ; la technologie à l'intérieur du V10 est plus ancienne. En revanche, vous bénéficiez d'une expérience utilisateur totalement différente, et c'est là que le V10 prend tout son sens.

Il s'agit d'une caméra spécialement conçue pour le vlogging, sobre et simple d'utilisation, prête à l'emploi. Elle a été conçue pour les personnes qui ne comprennent pas vraiment la technologie derrière la photographie et la vidéographie, et qui veulent juste un appareil simple à utiliser pour capturer des moments importants à partager sur les réseaux sociaux. L'appareil photo se comporte très bien, en particulier pour son prix.

Le pied pliable a beaucoup de sens, tout comme le facteur de forme. Cependant, le V10 ressemble beaucoup à un appareil photo de première génération, et il y a quelques améliorations de conception que nous aimerions voir mises en œuvre si un successeur débarquait un jour dans le circuit.