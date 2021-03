Test du OnePlus 9

Le OnePlus 9 corrige enfin le défaut le plus rapporté sur les précédents flagships OnePlus. Grâce à son partenariat avec Hasselblad, la marque nous offre un appareil photo complet, dispensant des clichés superbement détaillés et colorés. L'absence de téléobjectif, que l'on retrouve sur sa variante Pro, n’est pas trop regrettée, compte tenu du prix relativement bas en contrepartie de spécifications élevées et d’une charge très rapide. Donc si vous êtes à la recherche d'un smartphone Android abordable, le OnePlus 9 vaut la peine d'être considéré.

Le OnePlus 9 en résumé

Le OnePlus 9 est le dernier fleuron d'une marque qui, bien qu'elle ait modifié sa stratégie mobile pour concurrencer directement d'autres smartphones haut de gamme, peine à rejoindre les meilleurs photophones actuellement en circulation.

Pour remédier à cette lacune, OnePlus s'est associé au fabricant légendaire d’appareils photo moyen format, dans le cadre d'un partenariat de trois ans visant à améliorer les capacités photo de ses smartphones. Le OnePlus 9 apporte de ce fait une fidélité accrue des couleurs et des performances optimisées en basse lumière. Le zoom numérique a également été mis à niveau, et des options amusantes ont été ajoutées - à l’instar d’un effet macro greffé à l’ultra grand angle.

Autant les caméras ont changé, autant le reste du smartphone joue la tradition : le design reste pratiquement identique aux OnePlus 8T et OnePlus 8, du placement des boutons en passant par la taille. L'écran n'a pas évolué non plus, mais il n'y a pas à se plaindre de cette dalle AMOLED de 6,55 pouces à la résolution Full HD Plus.

Le OnePlus 9 embarque la nouvelle puce Snapdragon 888, et si les options de mémoire vive et de stockage de 8 Go/128 Go ou 12 Go/256 Go font écho à celle de son prédécesseur, elles demeurent à la hauteur des autres smartphones phares répondant à la même fourchette tarifaire (notamment le Samsung S21). Ce que le OnePlus 9 fait mieux, c'est de recharger sa batterie de 4 500 mAh extrêmement rapidement - de vide à 100% en environ une demi-heure, avec un chargeur Warp Charge 65T, ou 45 minutes avec n'importe quel chargeur sans fil de 15W.

En fin de compte, le OnePlus 9 délivre d'excellentes performances et une grande autonomie pour son prix, tout en renforçant sa configuration photo. Bien sûr, le téléphone hérite beaucoup du OnePlus 8T, mais réussit à corriger sa plus grande faiblesse pour devenir le meilleur rapport qualité-prix de l’industrie mobile, à cette date.

Le OnePlus 9 a été lancé le 23 mars, et sera disponible à la vente dès le 2 avril. Vous le trouverez au prix de départ de 719 € pour le modèle 8 Go de RAM / 128 Go de stockage. Il faudra dépenser 100 € supplémentaires (soit 819 €) pour la version 12 Go de RAM / 256 Go de stockage.

Ce tarif rend le OnePlus 9 légèrement moins cher et plus compétitif que le Samsung Galaxy S21, qui démarre à 859 €. En revanche, si vous avez impérativement besoin d’un téléobjectif et du chargement sans fil 50W, vous vous tournerez sûrement vers le OnePlus 9 Pro à 919 €.



Si vous passez par la boutique en ligne OnePlus, vous recevrez gratuitement les écouteurs sans fil OnePlus Buds Z pour toute précommande.

Le OnePlus 9 est disponible en trois couleurs : Astral Black (noir), Arctic Sky (bleu), Winter Mist (violet clair).

Design du OnePlus 9

Il est impossible de le nier ou de le dissimuler : le OnePlus 9 a un design très similaire à son prédécesseur, le OnePlus 8T, à part son bloc caméra évidemment différent.

Il dispose des mêmes écran de 6,55 pouces et design en verre que son prédécesseur, ainsi qu’une disposition des commandes identique (déverrouillage et modes sonores à droite, bascule de volume à gauche) - avec une prise en main très agréable. On retrouve également un port USB-C et les haut-parleurs à la base du smartphone.

Il y a quelques différences mineures entre le OnePlus 9 et son prédécesseur : son cadre est en plastique et non en métal. De plus, le OnePlus 9 est classé IP68 pour sa résistance à la poussière et à l'eau.

Afficher un héritage aussi prononcé n'est pas une mauvaise chose en soi : le OnePlus 9 ressemble beaucoup à d'autres flagships “nobles”, comme le Samsung S21 standard - c'est-à-dire que sa conception apparaît comme premium, pour autant il lui manque quelques traits distinctifs. Par exemple, le OnePlus 9 embarque un écran AMOLED plat, sans les bords incurvés en "cascade" de ses homologues haut de gamme.

Enfin, le OnePlus 9 possède un dos en verre, contrairement au dernier smartphone phare de Samsung qui mixe plastique et verre. Toutefois, le verre du OnePlus 9 ne présente pas la même robustesse que celui de modèles plus luxueux comme le Samsung Galaxy S21 Ultra. Il sonne même un peu creux. Ce n'est pas un inconvénient éliminatoire, juste un élément à garder à l'esprit.

Ecran du OnePlus 9

Comme mentionné précédemment, le OnePlus 9 dispose d'un écran AMOLED de 6,55 pouces, avec une résolution Full HD Plus (2400 x 1080). Il produit des visuels nets et vibrants, tout comme la dalle de son prédécesseur.

L'écran est seulement interrompu par un trou dans le coin supérieur gauche, celui-ci logeant la caméra frontale. Il se veut aussi doté d'un capteur d'empreintes digitales intégré sous la dalle. Le gadget biométrique ne peut lire les empreintes de manière fiable que lorsque le doigt effectue une pression parfaitement verticale - de ce fait, vous serez très vite encouragé à basculer vers la reconnaissance faciale ou la saisie d’un code PIN pour gagner du temps.

Avantage certain : l'écran du OnePlus 9 bénéficie d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz, ce qui signifie en pratique une expérience visuelle beaucoup plus fluide lorsque vous naviguez au sein d’une application ou d’un jeu mobile.

En revanche, le OnePlus 9 ne dispose pas des fonctionnalités exclusives au OnePlus 9 Pro. L'une d'entre elles est l'oxyde polycristallin à basse température (LTPO), une plaque placée derrière l’écran qui permet au téléphone de régler dynamiquement la fréquence de rafraîchissement en fonction de ce que vous faites - elle la réduira pour les activités de faible intensité comme la consultation de photos afin d'économiser la batterie (une fonction découverte pour la première fois sur les smartphones Samsung).

L'autre, Hypertouch, réduit la latence des commandes tactiles de 25 à 30 ms, ce qui pourrait améliorer les performances des jeux multijoueurs comme PUBG ; si vous décidez de jouer le OnePlus 9, vous devrez davantage vous fier à vos réactions qu’aux extras logiciels.

Appareil photo du OnePlus 9

Le OnePlus 9 dispose d'un module photo arrière conçu pour trois capteurs… alors qu’il n’en utilise que deux de façon régulière. En effet, l’objectif principal de 48 Mpx et l’ultra grand angle de 50 Mpx vous serviront quotidiennement, tandis que le capteur monochrome de 2 Mpx sera plus occasionnel et soutiendra vos prises de vue en basse lumière, ainsi que l’exécution de vos photos en noir et blanc.

Si le partenariat entre le géant de la photographie Hasselblad et OnePlus sera matériellement acté avec la configuration du prochain OnePlus 10, nous bénéficions dès à présent de l’expertise de ce partenaire prestigieux en termes d'étalonnage des couleurs. Comme c'est le cas pour la plupart des ajustements, cela se voit surtout dans nos tests comparatifs, avec des images montrant des couleurs plus vibrantes et plus vraies que nature.

Néanmoins, nous avons trouvé que la reproduction des couleurs des photos prises via les objectifs du OnePlus 9 était légèrement moins précise que celle de l'iPhone 12 Pro - qui reste le point culminant de la photographie mobile en 2021. Le OnePlus 9 prend incontestablement de meilleures clichés que ses prédécesseurs. Dans nos comparatifs ci-dessous, la gamme de couleurs n'est pas seulement plus réaliste, l'appareil photo capture aussi plus de détails sur n’importe quel type de surfaces et d’ombres.

Seconde surprise intéressante : l’ultra grand angle met à disposition un mode macro avancé qui capture des photos bien plus riches en détails et nettes que tout autre photophone avec objectif macro désigné, y compris le OnePlus 8T. Il est également doté d'un objectif à forme libre, qui, selon OnePlus, corrige la distorsion en barillet - qui déforme les bordures d’images pris avec l’ultra grand angle.

Au rayon nouveautés, vous apprécierez de même le mode tilt-shift, qui vous permet de garder nette la bande centrale de la scène ou du sujet et de flouter le reste. Un filtre pratique pour alimenter votre compte Instagram.

Reste enfin la caméra frontale de 16 Mpx qui prend des selfies spectaculaires, avec de bonnes couleurs et des détails nets, bien que celles-ci affichent des dimensions étrangement étroites.

Le meilleur pour la fin : Hasselblad a inclus un mode Pro, personnalisé pour rappeler le design des appareils photo de la marque jusqu'au bouton jaune de l'obturateur - et même le son dudit obturateur. Mais il n'y a pas que des effets cosmétiques : le mode Pro offre davantage de commandes, vous permettant de régler manuellement l'ISO, la balance des blancs, la vitesse d'obturation, la mise au point et bien d'autres choses encore. La maîtrise de ces dernières vous demandera un peu de temps, restez patients de ce fait. L’a-t-on précisé ? Ce mode Pro permet d’enregistrer les images au format brut 12 bits pour une qualité et une flexibilité d'édition optimales.

L’objectif principal du OnePlus 9 enregistre des vidéos en résolution 8K/30fps. L'ultra grand angle, lui, peut filmer des vidéos en time-lapse, et intègre une option de vidéo en basse lumière appelée Nightscape Video 2.0. Une offre complète et réellement bienvenue.

Quelques photos prises avec le OnePlus 9

Performances du OnePlus 9

Le OnePlus 9 délivre les mêmes spécifications de haut niveau que le OnePlus 9 Pro, et à part un chipset mis à jour, les mêmes options de RAM et de stockage. Il est rapide, exécute des jeux généreux et des applications premium sans problème.

Le OnePlus 9 est équipé d'un Snapdragon 888, de 8 ou 12 Go de RAM LPDDR5 et de 128 ou 256 Go de stockage UFS 3.1, ce qui le place sur la même marche que le Samsung Galaxy S21, du moins sur le papier. Dans nos divers benchmarks, il tient certainement son rang avec un score moyen multicœur de 3654 points via Geekbench 5 - dépassant presque tous les autres smartphones Android actuellement disponibles.

Plus frustrant cependant : le OnePlus 9 ne dispose pas de stockage extensible, ce qui signifie que vous devrez vivre avec 128 Go ou 256 Go et compter ensuite sur le cloud si vous manquez d’espace.

Le OnePlus 9 exécute Android 11, ainsi que la surcouche utilisateur de OnePlus, présentant la combinaison habituelle d'une interface propre et d’un menu d’accueil pratique. Le OnePlus 9 est compatible 5G, mais il ne prend pas en charge mmWave - seulement les bandes moyennes et sub-6.

Autonomie du OnePlus 9

Le OnePlus 9 intègre une batterie de 4 500 mAh, ce qui est substantiel, et devrait vous permettre de passer toute une journée d’utilisation. Bien qu’il se fasse dépasser par nombre de smartphones phares actuellement.

Le véritable avantage du OnePlus 9 réside dans ses vitesses de charge. Le chargeur Warp Charge 65T est présent dans la boîte et, selon le PDG de OnePlus Pete Lau, maximisera votre niveau d’autonomie de 0 à 100% en un peu moins d'une demi-heure. Tandis que la charge sans fil Qi 15W est censée le revigorer complètement en moins de 45 minutes.

Lors de nos tests, nous avons obtenu à peu près les mêmes résultats. Ces débits de recharge follement rapides sont en partie dus à la construction de la batterie, puisque l'unité de 4 500 mAh est en fait divisée en deux cellules d'environ 2 250 mAh qui sont alimentées en parallèle par le chargeur filaire de 65W.

C'est un développement qui a fait ses débuts sur le OnePlus 8T, qui se rechargeait de zéro à 100% en un peu moins de 40 minutes avec son chargeur Warp Charge 65. Le OnePlus 9 réduit ce temps de près de 10 minutes grâce aux optimisations de la batterie.

Achetez-le si...

Vous recherchez un smartphone de pointe à un prix plus abordable

Le OnePlus 9 possède les meilleures spécifications Android que vous pouvez obtenir à moins de 800 €. Il constitue assurément le meilleur rapport qualité-prix du moment.

Vous souhaitez mettre à niveau votre photophone haut de gamme

Grâce à son partenariat avec Hasselblad, le OnePlus 9 joue dans la cour des meilleurs photophones avec une configuration photo des fonctionnalités plus poussées.

Vous avez besoin d’un smartphone qui se charge en un temps super rapide

La batterie du OnePlus 9 se charge complètement en moins de 30 minutes sur secteur, ou en 45 minutes via le chargement sans fil. Si vous détestez attendre des heures pour recharger votre téléphone, vous allez adorer le OnePlus 9.

Ne l'achetez pas si...

Vous aimez les zooms de haute qualité

Le OnePlus 9 prend d'excellentes photos avec ses caméras principale et ultra grand angle, mais son zoom est limité au numérique. Si vous préférez un photophone avec un téléobjectif et un prix similaire, optez pour le Samsung Galaxy S21.

Vous stockez énormément de contenus

Les caractéristiques du OnePlus 9 s’avèrent excellentes, mais sans stockage extensible, sa mémoire interne de 128 ou 256 Go trouvera vite ses limites. Si vous désirez plus, choisissez un téléphone avec un emplacement micro SD, comme le Samsung Galaxy S21.