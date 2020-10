Où acheter un iPad actuellement - les meilleures offres pour obtenir un iPad, un iPad Pro, un iPad Air ou un iPad Mini

Avec le confinement total, les iPads se sont vendus comme des petits pains chez la plupart des grandes enseignes en ligne. Qu’il s’agisse des 10.2, des Pro, des Air et même des Mini, beaucoup de modèles enregistrent aujourd’hui encore des ruptures de stocks occasionnelles. Il devient ainsi de plus en plus difficile de trouver un iPad à bon prix.

Heureusement, nous sélectionnons régulièrement les prix les plus bas du marché sur les modèles encore en stock. Nous avons parcouru toutes les boutiques, grandes et petites, pour trouver ce que nous considérons comme des affaires immanquables - en tenant compte également du coût et du délai de livraison, afin que vous n'ayez pas à attendre un mois pour recevoir votre tablette.

Ce guide pratique est divisé en trois sections distinctes réactualisant les meilleures offres liées à l’iPad standard d’abord, à l’iPad Pro haut de gamme ensuite. Enfin aux iPad Air et Mini plus accessibles. Ces trois listes sont mises à jour quotidiennement, aussi n’hésitez pas à la consulter fréquemment pour surveiller l’évolution des stocks.

OÙ ACHETER UN IPAD

L'iPad 10.2 (2019) correspond à la septième et dernière génération des tablettes Apple. Pour un prix encore raisonnable (comptez 409 € pour la version 32 Go), il offre un écran légèrement plus grand que ses prédécesseurs, se révèle multitâches et accueille le mode sombre grâce à iPadOS. Sa compatibilité avec le clavier Smart Keyboard lui assure également une excellente expérience de frappe.

OÙ ACHETER UN IPAD PRO

L’iPad Pro 2020 se présente comme une nouvelle tablette impressionnante - mais le modèle de 2018 l'est tout autant… pour moins cher. Pour 400 € de moins, vous pouvez bénéficier par exemple de 256 Go de stockage et du même écran TrueTone de 11 pouces. Affichage fluide, sublime luminosité et couleurs étincelantes assurés pour vous permettre de visionner vos films et séries préférés en haute définition.

OÙ ACHETER UN IPAD AIR OU UN IPAD MINI

Vous cherchez une tablette plus économique que l’iPad Pro mais plus performante que l’iPad standard ? L’iPad Air semble le meilleur compromis. Il vous permet ainsi d’utiliser le clavier Smart Keyboard ainsi que l’Apple Pencil en complément de son écran Rétina extrêmement fin. Vous apprécierez enfin ses 10 heures d’autonomie, pour 529 € environ (si vous optez pour la variante 64 Go). Moins avec nos offres récentes.

L’iPad Mini prend en charge de très bons jeux mobiles 3D sans ralentissement. Si vous souhaitez monter des vidéos ou retoucher vos photos, il est également le compagnon idéal grâce à sa puce A12 Bionic. Tout comme l’iPad Air, il intègre un écran Rétina de qualité supérieure. Son design est quelque peu démodé mais comme il coûte trois fois moins cher que l’iPad Pro, on lui pardonne ce côté obsolète.