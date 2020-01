Comment réinitialiser un iPad ?

Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles vous souhaitez réinitialiser un iPad. Peut-être que vous le vendez ou qu’il est victime d’un bug que seule la réinitialisation peut résoudre. Ou peut-être que vous avez encombré le système d’exploitation et que vous souhaitez le nettoyer rapidement et facilement.

Mais la réinitialisation d’un iPad s’avère une opération bien complexe. L’option est malicieusement cachée dans les paramètres généraux. Et même lorsque vous la trouvez, il y a cinq types de réinitialisation différents qui vous sont proposés.

Ce guide pratique a pour vocation de vous simplifier la tâche. Suivez la solution qui vous convient le mieux et profitez d’un « nouvel iPad » en quelques minutes.

Pour vous débarrasser de certaines données ou fonctionnalités sur votre iPad, comme votre dictionnaire de clavier ou l’historique de vos déplacements, vous pouvez procéder à la réinitialisation partielle de l’appareil.

Tout d’abord, ouvrez l’application Réglages - par défaut, elle figure sur l’écran d’accueil de votre tablette, l’icône est grise et représente des rouages. Ensuite, dans la liste des options proposées à gauche, appuyez sur Général situé dans le troisième groupe d’options. Maintenant, faites défiler l’écran de bas en haut, jusqu’à atteindre l’option Réinitialiser, au-dessus de la fonction Éteindre. Tapez sur la première, dès lors plusieurs types de réinitialisation possible s’offrent à vous.

(Image credit: Apple)

Vous pouvez choisir Réinitialiser votre localisation pour supprimer toutes les données de géolocalisation vous concernant. Ou Réinitialiser l’écran d’accueil afin de restaurer les applications que vous avez priorisées sur la page d’accueil (et effacer par la même occasion tous vos dossiers soigneusement organisés). Il est aussi possible de Réinitialiser le dictionnaire du clavier pour supprimer tous vos mots enregistrés et vos préférences lexicales. Et de Réinitialiser les réglages réseau pour effacer tous vos mots de passe Wi-Fi enregistrés.

Si vous voulez employer les grands moyens et ramener votre iPad à l’état d’usine, c’est-à-dire la configuration existante au moment de son achat, il existe une option quelque peu catégorique.

N’oubliez pas de sauvegarder d’abord toutes vos informations, soit en les exportant via le cloud, soit en les téléchargeant physiquement sur un ordinateur. Si vous ne voulez rien perdre.

C’est fait ? A présent, suivez les instructions précédentes jusqu’au menu Réinitialiser.

Sélectionnez ensuite l’option Effacer contenu et réglages. Vous devrez entrer votre mot de passe juste pour assurer à votre appareil que c’est bien vous qui effacez les données. Votre iPad commencera alors un nettoyage complet. Ce processus ne prendra pas longtemps et vous aurez bientôt un iPad présenté comme neuf.