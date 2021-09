Comment télécharger et installer iOS 15 sur votre iPhone ?

La version bêta d'iOS 15 est disponible depuis quelques mois déjà, et toute personne disposant d'un iPhone compatible et d'une souscription à Apple Developer pourra télécharger et tester les toutes dernières fonctionnalités mobiles d'Apple.

Au cours de la WWDC 2021, Apple a dévoilé les futurs systèmes d'exploitation de ses produits matériels les plus populaires, notamment macOS 12, iPadOS 15, watchOS 8 et tvOS 15. Tous disposent d'une version bêta destinée aux développeurs partenaires et téléchargeable aujourd'hui.

Si vous préférez profiter de la bêta publique d'iOS 15, nous avons de bonnes nouvelles : elle est également accessible pour tout le monde. Vous pouvez toujours obtenir la version bêta pour développeurs si vous le souhaitez, car elle obtient de nouvelles fonctionnalités avant la version bêta publique, mais sa gestion se révèle un peu plus complexe et elle héberge de nombreux bugs et fonctionnalités non finalisées qui la rendront inadaptée pour une utilisation quotidienne de votre iPhone.

Si vous optez pour la bêta développeurs, vous devrez inscrire votre identifiant Apple et vous abonnez au programme dédié (payant). Sinon, optez pour la version bêta publique d'iOS 15.

Vous devez en outre disposer d'un appareil compatible : tous les iPhones, de l'iPhone 6s à l'iPhone 12 fonctionneront sous iOS 15, tout comme les iPhone SE et l'iPod Touch (7e génération). Quel que soit l'appareil que vous possédez, nous vous recommandons vivement de sauvegarder l'ensemble de ses contenus avant d'installer la version bêta pour développeurs. Car vous devrez peut-être l'effacer pour réinstaller une version stable d'iOS 14 plus tard.

Maintenant que vous possédez tous les prérequis, nous vous expliquons ci-dessous comment télécharger la version bêta publique d'iOS 15 et, si vous le souhaitez vraiment, la version bêta pour les développeurs.

(Image credit: Apple)

Voici comment obtenir la version bêta publique d'iOS 15, qui est plus sûre que la version bêta pour développeurs. Tout comme la bêta pour développeurs, la version publique comportera plusieurs versions, chacune offrant quelques avantages et fonctionnalités supplémentaires par rapport à la précédente.

Nous vous le rappelons avec insistance : vous devrez vous assurer que votre iPhone est compatible.

Tout d'abord, vous devrez obtenir un profil bêta public. À l'aide de l'appareil que vous souhaitez mettre à jour vers iOS 15, ouvrez Safari (désolé, fans de Chrome) et rendez-vous sur le site web du programme de logiciels bêta d'Apple, puis cliquez sur le bouton "s'inscrire". Vous serez invité à vous connecter avec votre identifiant Apple pour enregistrer votre compte, si vous ne l'avez pas fait auparavant.

Vous serez ensuite invité à télécharger le profil du logiciel sur votre appareil - appuyez sur le bouton "Télécharger le profil" pour le faire. Puis il vous faudra activer ce profil en ouvrant l'application Paramètres. En dessous de vos informations de compte iCloud, cliquez sur " Téléchargement du profil ", avant d'en faire de même sur le bouton d'installation. Redémarrez enfin votre appareil.

Une fois redémarré, vous devriez pouvoir mettre votre iPhone à niveau vers iOS 15 comme vous le feriez avec une mise à jour logicielle classique. Allez dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle et appuyez sur le bouton d'installation.

(Image credit: Apple)

Allez sur la plateforme Apple Developer. Connectez-vous avec votre identifiant Apple et acceptez les conditions générales d'Apple si ce n'est pas déjà fait. Rendez-vous ensuite sur la page Téléchargements. Si la version bêta pour développeurs d'iOS 15 n'apparaît pas, cela signifie que vous n'avez pas l'accès développeur nécessaire pour la télécharger.

Si vous n'avez pas de compte, allez sur la page d'inscription du programme et sélectionnez "Commencez votre inscription". Saisissez les informations personnelles et de paiement nécessaires et cliquez sur "Acheter".

Votre compte devrait maintenant être relié à un accès développeur. Retournez sur la page Téléchargements d'Apple Developer, de préférence sur le navigateur de votre iPhone : iOS 15 devrait maintenant être visible. Appuyez sur "Télécharger", ce qui placera le profil de configuration directement sur votre téléphone.

(Si vous téléchargez la version bêta sur votre ordinateur, vous devez vous l'envoyer par e-mail, ouvrir l'e-mail sur votre iPhone et cliquer sur la pièce jointe).

Sur votre iPhone, allez dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle. Votre nouvelle mise à jour iOS 15 vient d'apparaître, vous pouvez désormais sélectionner "Télécharger" et "Installer". Entrez votre code d'accès si nécessaire, et la nouvelle version bêta pour développeurs commencera le processus d'installation, en réinitialisant votre iPhone.