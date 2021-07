iPadOS 15 : date de sortie, tablettes compatibles, nouvelles fonctionnalités, téléchargement de la version bêta

Cet automne, les utilisateurs d'iPad pourront télécharger iPadOS 15, la mise à jour du système d'exploitation pour tablettes Apple. Complémentaire à iOS 15, le nouvel iPadOS a été présenté lors de la WWDC 2021 en juin dernier. Il reprend de nombreuses fonctionnalités issues de l’OS pour iPhones, avec quelques extras qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre iPad.

Il semblerait qu’iPadOS 15 ne soit pas une énorme mise à jour pour les tablettes Apple, se contentant d'améliorer les fonctionnalités d'iPadOS 14 (et d'en ajouter certaines qui étaient curieusement absentes de la version de 2020). Certaines personnes apprécieront cependant un ou deux de ces changements mineurs.

iPadOS 15 en résumé

Qu'est-ce que c'est ? La 3e itération d'iPadOS, dédiée aux iPads

La 3e itération d'iPadOS, dédiée aux iPads Quand sortira-t-elle ? À l'automne, probablement en septembre ou octobre

À l'automne, probablement en septembre ou octobre Combien coûtera-t-elle ? Elle est absolument gratuite

(Image credit: Apple)

Apple a confirmé qu’iPadOS 15 sera déployé sur les iPads compatibles à l'automne 2021, c'est-à-dire vraisemblablement en septembre ou octobre. Date à laquelle le nouvel iPad 10.2 devrait être lancé.

Avant cela, une version bêta publique est actuellement mise à disposition sur le site du programme officiel. Il vous suffit de créer un compte Apple et de posséder un appareil compatible pour installer le certificat approprié.

Appareils compatibles avec iPadOS 15

iPadOS 15 sera disponible pour "tous les modèles iPad Pro, l'iPad mini 4, l'iPad Air 2, l'iPad de 5e génération et toutes les versions ultérieures". Voici la liste complète des appareils compatibles ci-dessous :

iPad Pro (2015) / Pro (2017) / Pro (2018) / Pro (2020) / Pro (2021)

iPad Air 2 / Air 3 / Air 4

iPad (2017) / (2018) / (2019) / (2020)

iPad Mini (2015) / Mini (2019)

Caractéristiques principales d'iPadOS 15

Une grande partie des nouvelles fonctionnalités d'iPadOS 15 sont en fait des fonctionnalités d'iPadOS 14 qui ont reçu une légère optimisation. Dans les chapitres qui suivent, nous avons mis en évidence les principaux changements.

(Image credit: Apple)

Les widgets

Les widgets ont été ajoutés sous iOS 14, mais ils étaient verrouillés à l'écran d'accueil de l’iPad dans un panneau disposé sur la gauche... ce pour une raison quelconque. Jusqu’ici donc, les widgets de l'iPad demeurent complexes à utiliser.

Cela va changer sous iPadOS 15, les widgets pouvant être disposés où bon vous semble via la future interface. Les widgets couvrent également plus d'applications qu'auparavant, y compris l'App Store, Localiser, Game Center, Mail et Contacts.

La bibliothèque d'applications

La bibliothèque d'applications est une fonctionnalité d'iOS 14 que l'on retrouve enfin sur iPadOS. Il s'agit d'un menu dans lequel vous pouvez répertorier toutes vos applications sur un écran séparé, un peu comme le tiroir d'applications d'Android.

Il classe également vos applications par catégories, ce qui constitue un bon moyen de garder tous vos outils organisés si vous êtes une personne désorganisée, et de classer vos applications selon leur fonction ou leur fréquence d'utilisation.

Sur les iPhones, vous devez glisser jusqu'au bout de vos écrans d'accueil pour accéder à la bibliothèque d'applications, mais sur les iPads, vous pouvez également la faire apparaître facilement à partir de n'importe quelle page via le dock.

(Image credit: Apple)

Le Multitâche

Une autre "nouvelle" fonctionnalité qui n'en est pas vraiment une est le Multitâche, qui vous permet d'afficher deux applications sur un même écran et de les laisser de côté si vous ne les utilisez pas.

On ne voit pas très bien en quoi cela diffère de la fonction actuelle d'écran partagé, puisque la liste des applications entre lesquelles vous pouvez passer lorsque vous êtes en Multitâche existe déjà dans les versions antérieures d'iPadOS.

La façon d'activer l'écran partagé est différente, car au lieu de faire glisser ou de déposer des applications, un menu séparé en haut de l'écran vous permet d'activer la vue fractionnée ou le glissement d'un simple toucher.

Il est également possible d'accéder rapidement à l'écran d'accueil à partir de l'affichage partagé et d'utiliser des raccourcis clavier pour configurer et basculer entre l'affichage partagé et le scrolling.

L’application Notes

(Image credit: Apple)

Il semblerait que l'application "Notes" d'iOS soit devenue Google Docs. Vous pouvez marquer des personnes dans les documents, voire l'historique des révisions et bien plus encore.

Une autre nouvelle amélioration est la possibilité de faire apparaître facilement une note rapide en faisant glisser l'écran vers le haut avec l'Apple Pencil, ce qui vous permet d'esquisser facilement une note.

Vous pouvez utiliser cette fonction lorsqu'une autre application est affichée sur l'écran principal, puis copier certaines données de l'application ouverte, comme l'URL d'un site web.

Il existe enfin de nouvelles façons d'étiqueter les notes, ce qui signifie que vous pouvez catégoriser vos notes et les retrouver grâce à un Explorateur de fichiers inédit.

Le contrôle universel

Vous voulez associer votre iPad à votre Mac ? Le contrôle universel est peut-être la fonctionnalité qu'il vous faut, vous permettant de faire du glisser-déposer entre les appareils. Par exemple, si vous travaillez sur un document sur votre iPad, vous pourrez le faire glisser sur le côté de l'écran et le faire remonter sur l'écran de votre Mac pour l’éditer.

Les nouvelles applications

Les iPhones ont accès à l'application Traduction d'Apple, qui est fondamentalement le Google Traduction d’Android remanié. Cette application arrive maintenant sur iPadOS, ce qui vous permet de traduire du texte ou une dictée vocale. Vous pouvez également traduire des fonctions ou des contenus issus d'autres apps, comme des e-mails en langues étrangères. Et avec Auto Translate, l'application détectera la langue de votre interlocuteur et la traduira en temps réel, sans avoir à appuyer sur le bouton du microphone.

FaceTime comporte aussi diverses améliorations, dont la plus importante est une fonction appelée SharePlay capable de partager l’écoute d’un morceau sous Apple Misic entre plusieurs utilisateurs. Ou encore de regarder des séries ensemble, avec des commandes de lecture partagées.

C'est un peu comme Netflix Party, une fonctionnalité que beaucoup ont utilisée pendant les phases de confinement de 2020.

La nouvelle fonction Live Text, elle, reconnaît le texte d'une photo et vous permet d'effectuer une action pertinente, comme appeler un numéro de téléphone glissé dans une image. Cette fonction est associée à Visual Look Up, qui identifie des objets sur une photo.

Les mises à jour de Safari comprennent un nouveau design d'onglet et une fonction Groupes d'onglets pour les sauvegarder et mieux les gérer.

Il y a en outre un nouvel outil Focus, qui est conçu pour filtrer les notifications lorsque vous souhaitez vous concentrer sur des tâches particulières. Par exemple, vous pouvez vous assurer que Facebook ne vous envoie pas de notifications pendant que vous travaillez. Cet outil peut être personnalisé de manière à ne filtrer que les types de notifications qui ne doivent pas vous distraire.

Vous pouvez enfin développer vos propres applications directement à partir de votre tablette via Swift Playgrounds 4.