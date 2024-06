Microsoft Flight Simulator 2024 - tout ce que l'on sait

Microsoft Flight Simulator 2024 sera le prochain jeu indépendant de la série emblématique et la bonne nouvelle est que sa sortie est prévue dans le courant de l'année.

Tout comme le premier jeu, qui est sorti en 2020, les joueurs peuvent s'attendre à tester différents avions dans des environnements réalistes et passionnants. Il y aura également des mises à jour sur les avions, l'avionique, la ville et le reste du monde.

Grâce à une récente présentation, nous en savons désormais un peu plus sur Microsoft Flight Simulator 2024. Cependant, comme le jeu est considéré comme une évolution de la franchise légendaire, les attentes sont grandes à l'égard de ce que l'on peut supposer être l'un des meilleurs jeux de simulation. Ce n'est donc pas pour rien qu'il est rapidement devenu l'un de nos jeux les plus attendus. Voici tout ce que nous savons à ce jour.

Microsoft Flight Simulator 2024 : l'essentiel en bref

(Image credit: Microsoft)

Qu'est-ce que c'est ? La nouvelle génération de la franchise Microsoft Flight Simulator.

La nouvelle génération de la franchise Microsoft Flight Simulator. Quand puis-je y jouer ? Le 19 novembre 2024

Le 19 novembre 2024 Sur quoi puis-je y jouer ? Xbox Series X|S et PC

Xbox Series X|S et PC Qui l'a créé ? Asobo et Xbox Game Studios

(Image credit: Microsoft)

Microsoft Flight Simulator 2024 sera lancé le 19 novembre 2024. Il sera alors disponible sur Xbox Series X|S et PC, avec une disponibilité dès le premier jour sur le Xbox Game Pass.

Microsoft Flight Simulator 24 : Bandes-annonces

Une nouvelle bande-annonce de Microsoft Flight Simulator 2024 a été présentée lors du Xbox Showcase le 9 juin 2024. Elle présente un grand nombre de nouvelles activités, des vols en montgolfière aux sauvetages en montagne. Découvrez-la ci-dessous :

La première bande-annonce de Microsoft Flight Simulator 2024 a été présentée dans le cadre du Xbox Game Showcase en 2023, ce qui a permis de dissiper la confusion et les rumeurs concernant un DLC potentiel pour MSFS.

La bande-annonce elle-même présente pour la première fois des séquences du jeu, impliquant une poignée de défis que vous pouvez vous attendre à relever au cours de votre formation, comme la lutte contre les incendies aériens, la recherche et le sauvetage, et le transport de fret par hélicoptère. En outre, nous avons eu un premier aperçu de la date de sortie du jeu, fixée à 2024. La bande-annonce complète est disponible ci-dessous :

Microsoft Flight Simulator 24 : Gameplay

(Image credit: Microsoft)

Avec seulement deux bandes-annonces pour l'instant, le contenu du jeu est difficile à disséquer pour l'instant. Cependant, l'ajout le plus excitant de MSFS 24 est la variété de nouvelles carrières dans l'aviation à poursuivre pendant le jeu plutôt que d'être laissé à soi-même.

Au total, nous avons eu droit à un bref aperçu de 19 carrières possibles dans le jeu, et ce n'est peut-être pas tout. Il reste encore beaucoup de temps avant la date de sortie prévue pour le titre, ce qui nous donne l'occasion de découvrir d'autres options avant la sortie du jeu.

Plusieurs carrières et activités font appel à des mécanismes très attendus par les joueurs des jeux précédents, comme les vols en montgolfière, qui font leur apparition dans le nouveau jeu. Bien que nous n'ayons pas l'occasion de voir beaucoup de contenu concernant cette carrière, l'accueil des joueurs a déjà été très positif.

En outre, des carrières telles que la lutte aérienne contre les incendies mettent en évidence les nouvelles dynamiques météorologiques améliorées du jeu, notamment les feux de forêt et les incendies sauvages, ainsi que les saisons dynamiques et les conditions météorologiques difficiles, telles que les tornades, auxquelles vous pourriez être confronté pendant votre vol.

Bien que vous soyez toujours encouragé à apprécier l'aviation comme un passe-temps relaxant, votre vol moyen comportera un peu plus de défis que ceux que vous avez pu connaître dans les titres précédents.

Cependant, il existe de nombreuses autres activités et carrières dans lesquelles vous pourrez vous plonger dès le lancement du jeu, en dehors des obstacles environnementaux et de l'aventure en montgolfière. La liste des activités et carrières restantes est la suivante :

Recherche et sauvetage

Transport de marchandises par hélicoptère

Service d'ambulance aérienne

Aviation agricole

Sauvetage en montagne

Aviation de parachutisme

Construction aérienne

Transport de fret industriel

Opérations de fret à distance

Services d'affrètement VIP

Course aérienne

Pilote de planeur

Recherche scientifique

Vol expérimental

Entraînement à basse altitude

Service de transport d'affaires

Tours en dirigeable

Microsoft Flight Simulator 24 : Histoire

(Image credit: Microsoft)

En termes d'histoire, Microsoft Flight Simulator a massivement encouragé les joueurs à s'amuser comme ils l'entendent. Bien sûr, il y a des missions et des défis à relever - comme le montrent les premières bandes-annonces - mais en dehors de cela, il n'y a pas vraiment de campagne centrale à suivre.

Au lieu de cela, vous êtes encouragé à tester et à essayer de nouveaux véhicules et avions pour trouver quelque chose qui corresponde à votre style de jeu, tout en vérifiant si vous avez ce qu'il faut pour vous lancer dans les défis épiques auxquels les vrais pilotes sont confrontés dans les nouveaux modes de carrière de l'aviation qui ont été introduits dans la franchise.

De manière générale, l'objectif de Microsoft Flight Simulator 2024 est de s'entraîner et de poursuivre la carrière de vos rêves dans l'aviation. En relevant les défis, vous gravirez les échelons et développerez votre confiance dans chaque avion et dans chaque environnement, tout en apprenant à comprendre comment ces scénarios se déroulent dans la réalité.

Le simulateur révolutionnaire est conçu pour reproduire aussi précisément que possible l'entraînement et la pratique de l'aviation, d'autant plus que MSFS 24 est le jeu le plus immersif de la franchise à ce jour.

Microsoft Flight Simulator 24 : Actualités

(Image credit: Microsoft)

Premier aperçu de Microsoft Flight Simulator 2024 présenté dans le cadre du Xbox Games Showcase

Microsoft Flight Simulator 2024 a reçu sa première bande-annonce dans le cadre du Xbox Games Showcase le 11 juin 2023, offrant un premier aperçu du contenu du jeu et des nouvelles carrières à suivre au cours du jeu.

À la fin de la bande-annonce, la vague fenêtre de sortie de 2024 est indiquée, ainsi que les plates-formes sur lesquelles le jeu sera disponible. Étant donné que le jeu arrivera sur le Xbox Game Pass, il y a de fortes chances qu'il devienne l'un des meilleurs jeux solo du service si son lancement est aussi captivant que sa bande-annonce initiale.

Microsoft Flight Simulator 2024 ne se limite plus aux avions de ligne

Une touche d'industrie moderne a été introduite dans le prochain grand simulateur de vol, avec l'apparition d'hélicoptères transportant du fret depuis des plates-formes pétrolières. Cela semble être un nouvel ajout incroyablement difficile, étant donné le maniement des petits véhicules aériens et la nature précise de l'enlèvement et du dépôt.