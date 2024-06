Le Motorola Razr 50 Ultra pourrait avoir un avantage sur l'appareil photo du Samsung Galaxy Z Flip 6

Nous entrons maintenant dans la saison des téléphones pliables, avec le Samsung Galaxy Z Fold 6 et le Samsung Galaxy Z Flip 6 dans moins d'un mois. Mais avant cela, nous devrions découvrir le Motorola Razr 2024 et le Motorola Razr Plus 2024 (probablement appelés Razr 50 et Razr 50 Ultra en Europe), et ce dernier pourrait avoir quelques avantages par rapport au Galaxy Z Flip 6.

Une fuite vidéo partagée par @MysteryLupin sur X (via 9to5Google) montre de nombreux détails du Motorola Razr Plus 2024, et il semble qu'il s'agisse d'une vidéo marketing officielle, donc elle est probablement exacte.

Que montre-t-elle ? Tout d'abord, il est fait mention d'un téléobjectif, ce qui est rare sur les téléphones pliables à clapet et ce qui manque au Motorola Razr 40 et au Samsung Galaxy Z Flip 5 - ce n'est pas non plus quelque chose que nous attendons du Samsung Galaxy Z Flip 6, d'après les fuites actuelles.

flip the script pic.twitter.com/MBI8YQj229June 19, 2024

Cependant, si un téléobjectif est certainement souhaitable, cela pourrait se faire au détriment d'un ultra-large, car le Razr 50 montré dans cette vidéo semble toujours avoir un appareil photo à double objectif (avec l'autre objectif presque certain d'avoir un champ de vision large mais pas ultra-large, comme la plupart des appareils photo de smartphones primaires).

Une autre amélioration partielle mentionnée ici est l'indice IPX8, qui permet au téléphone de survivre à une immersion jusqu'à 1,5 mètre d'eau pendant 30 minutes. C'est la même note que celle du Samsung Galaxy Z Flip 5, et une amélioration en termes de résistance à l'eau par rapport au Motorola Razr 40 Ultra, qui a une note de IP52 et ne peut survivre qu'à une éclaboussure.

Cependant, ce téléphone résiste à la poussière (indiqué par le "5" dans cette note), tandis que le "X" ici suggère que le Motorola Razr 50 Ultra pourrait ne pas résister à la poussière. Il s'agissait donc peut-être d'un choix entre la résistance à la poussière et à l'eau pour l'entreprise.

Un autre smartphone axé sur l'IA

L'IA est également mentionnée dans la vidéo, sans surprise. Plus précisément, il est dit que le téléphone est "alimenté par l'IA", mais ce texte apparaît alors qu'il y a un gros plan des caméras à l'écran, il est donc probable qu'il y aura divers outils de retouche photo IA ici, peut-être vous permettant de déplacer et de supprimer des choses dans les images, comme nous l'avons vu avec des appareils tels que le Google Pixel 8 et le Samsung Galaxy S24.

Recevez quotidiennement des informations, de l'inspiration et des offres dans votre boîte de réception Inscrivez-vous pour recevoir les dernières nouvelles, les critiques, les opinions, les meilleures offres technologiques et bien plus encore. Contactez-moi avec des nouvelles et des offres d'autres marques Future Recevez des e-mails de notre part au nom de nos partenaires ou sponsors de confiance

L'écran est décrit comme " le plus grand ", mais l'actuel Razr Plus a déjà des écrans plus grands que ses rivaux à clapet, avec 6,9 pouces pour l'écran pliable et 3,6 pouces pour l'écran de couverture, il n'est donc pas clair si l'un ou l'autre sera réellement plus grand cette année.

Nous avons également un bon aperçu du design, qui ressemble beaucoup au modèle actuel, bien qu'avec un cadre légèrement plus petit sous l'écran de couverture. Le téléphone est également présenté dans une sélection de couleurs, dont le vert, le rose et le violet.

C'est à peu près tout ce qu'il y a à dire sur la vidéo, mais Motorola a déjà confirmé que ses prochains téléphones pliables seront dévoilés le 25 juin, alors nous n'avons pas longtemps à attendre avant de tout savoir à leur sujet.