Motorola annonce de nouveaux téléphones Razr pliables - voici ce que l'on peut en attendre

Motorola a confirmé le lancement d'une nouvelle génération de smartphones Razr le 25 juin aux États-Unis, avec une récente bande-annonce publiée sur le compte X de la marque (la plateforme anciennement connue sous le nom de Twitter).

La vidéo ne montre pas grand-chose, car la majeure partie est couverte d'ombres, bien que quelques aperçus des appareils soient visibles. Des plans rapprochés révèlent que les téléphones seront fabriqués en cuir vegan, avec une texture clairement identifiable.

Une grande partie de la bande-annonce est dédiée à suggérer les couleurs potentielles de la série. On y voit un orange brûlé, un bleu foncé, peut-être du noir et du rose. Cependant, il est difficile d'être certain à cause de toutes les ombres, et Motorola reste discret pour l'instant. Néanmoins, un retour du Razr en rose pourrait raviver une certaine nostalgie.

En Europe, ils seront appelés Razr 50 et Razr 50 Ultra. Aux États-Unis, ils seront probablement connus sous les noms de Razr 2024 et Razr Plus, suivant les conventions de nommage de l'entreprise.

Psst! Some flip-worthy news is coming... pic.twitter.com/NioPU69hLQJune 17, 2024

Prix des nouveaux téléphones Razr pliables de Motorola

Officiellement, nous ne savons pas grand-chose. Mais officieusement, il y a pas mal d'informations disponibles grâce à des fuites récentes. Le site d'actualités YTECHB a découvert des listes de produits pour les Razr 50 et Razr 50 Ultra sur des sites européens, révélant leurs prix potentiels.

Selon l'article, le Razr 50 coûtera 899 € et aura 8 Go de mémoire avec 256 Go de stockage. Le Razr 50 Ultra sera proposé à un prix bien plus élevé de 1199 € et disposera de 12 Go de mémoire avec 512 Go de stockage.

Les prix européens divulgués pour le duo Razr 50 sont exactement les mêmes que ceux de la série Razr 40 lors de leur première sortie.

Changements de design

Le rapport contient également des images claires des smartphones, nous donnant un bon aperçu de deux de leurs couleurs. Le Razr de Motorola sera disponible en gris charbon, orange et sable. Cela signifie que le téléphone orange dans la bande-annonce officielle était probablement le modèle de base. Le Razr Plus est vu en vert métallique, une couleur non mentionnée dans l'annonce officielle ; cependant, YTECHB indique qu'il sera disponible en bleu et en pêche.

Un autre détail de design notable dans les images fuitées est que l'écran externe du Razr standard est plus petit que celui du Razr Plus. Le premier présente un large cadre en haut, tandis que le second est beaucoup plus fin – juste une fine ligne noire.

Une fiche technique succincte est listée en bas du rapport de YTECHB. Elle indique que le Razr 2024 dispose d'un écran de couverture de 3,63 pouces, tandis que le Razr Plus mesure quatre pouces en diagonale. D'autres spécifications matérielles notables incluent un écran principal de 6,9 pouces sur les deux smartphones, une batterie de 4200 mAh sur le Razr de base et deux caméras de 50 MP sur le modèle Plus.

Comme pour toute fuite, il faut prendre toutes ces informations avec des pincettes, car les choses peuvent toujours changer. Quoi qu'il en soit, nous en saurons plus dans environ une semaine lors de l'événement de Motorola.