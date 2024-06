Samsung Galaxy Watch 7 et Galaxy Watch Ultra : des fuites qui laissent entrevoir des caractéristiques essentielles

Ces dernières semaines, de nombreuses fuites concernant les Samsung Galaxy Watch 7 et Samsung Galaxy Watch Ultra ont été observées, ce qui n'est peut-être pas surprenant étant donné que la date de lancement est supposée être dans moins d'un mois. La dernière révélation non officielle liste quelques spécifications clés de ces prochaines montres connectées.

Selon l'informateur @negativeonehero (via Notebookcheck), ces deux wearables seront équipés du nouveau chipset Exynos W1000, offriront 2 Go de RAM et 32 Go de stockage intégré (pour la musique synchronisée, les données d'applications, etc.).

Les tailles sont également visibles ici : un choix de 40 mm et 44 mm pour les boîtiers de la Galaxy Watch 7, et une seule taille de 47 mm pour la Galaxy Watch Ultra (ces dimensions correspondent également aux rumeurs précédentes). La Galaxy Watch 7 aurait une épaisseur de 9,7 mm, tandis que la Galaxy Watch Ultra serait un peu plus épaisse avec ses 12,1 mm.

La Galaxy Watch 7 offrirait une batterie de 300 mAh ou 425 mAh, selon la taille (correspondant exactement à la Samsung Galaxy Watch 6), et pèserait 28,5 g ou 33,5 g. La Galaxy Watch Ultra disposerait d'une batterie de 590 mAh et pèserait 61,5 g.

Changement de série pour les Samsung Galaxy Watch

Il pourrait s'agir de la Galaxy Watch Ultra (Image credit: @OnLeaks / Smartprix)

Si cette fuite est exacte – et bien sûr, nous ne le saurons que lors de la grande révélation de Samsung – il n'y aura aucune différence entre ces montres en termes de performances ; tout se jouera sur les tailles des appareils et les matériaux utilisés.

La Samsung Galaxy Watch Ultra devrait être dotée d'un boîtier en titane et d'un écran plus lumineux que celui de la Galaxy Watch 7 standard. Elle semble être dans la lignée de l'Apple Watch Ultra 2, bien que les fuites suggèrent qu'elle sera moins chère que l'option d'Apple.

Tout indique que la Galaxy Watch Ultra (sans numéro associé) remplacera cette année la Samsung Galaxy Watch 6 Classic, et il semble qu'une lunette rotative fera partie du design. La Samsung Galaxy Watch FE plus abordable a également été lancée récemment.

Tous les signes montrent que le 10 juillet sera la date du prochain Samsung Unpacked, lors duquel nous devrions également voir le Galaxy Z Fold 6, le Galaxy Z Flip 6, les Galaxy Buds 3 et Galaxy Buds 3 Pro, ainsi que la présentation complète de la Samsung Galaxy Ring.