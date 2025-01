Samsung Galaxy Z Fold 7 et Flip 7 : des nouveautés qui risquent de décevoir

Un leaker affirme que les Galaxy Z Fold 7 et Flip 7 auront les mêmes quantités de stockage et de mémoire vive que leurs prédécesseurs

Le Samsung Galaxy Z Fold 7 pourrait recevoir un nouveau chipset Snapdragon 8 Elite

Une fuite précédente provenant de la même source suggère que les prix de ces téléphones resteront inchangés

La série Samsung Galaxy S25 était très attendue, mais à l'exception du Samsung Galaxy S25 Ultra, ces téléphones n'ont pas bénéficié d'une mise à jour substantielle de leurs caractéristiques techniques - et il semble qu'il pourrait en être de même pour les modèles Galaxy Z de cette année.

Selon le leaker @PandaFlashPro (via GSMArena), le Samsung Galaxy Z Flip 7 aura 12 Go de RAM et un choix de 256 Go ou 512 Go de stockage, tandis que le Samsung Galaxy Z Fold 7 aura également 12 Go de RAM et sera disponible dans des configurations de 256 Go, 512 Go et 1 To.

Ces caractéristiques sont exactement les mêmes que celles du Samsung Galaxy Z Flip 6 et du Samsung Galaxy Z Fold 6, si bien que ces nouveaux téléphones, selon les rumeurs, n'ont pas l'air d'une grande mise à niveau.

"Confirmed" Galaxy Z Flip 7 256GB | 512GB | 12GB RAMGalaxy Z Fold 7 256GB | 512GB | 1TB | 12GB RAMPowered by Snapdragon 8Elite World-Wide.January 30, 2025

Des écrans plus grands et plus puissants, mais pas grand-chose d'autre

Le Samsung Galaxy Z Fold 7 pourrait au moins bénéficier d'une puce performante. Selon la source, il embarquerait un Snapdragon 8 Elite à l’échelle mondiale, à l’instar de la gamme Galaxy S25. En revanche, le Galaxy Z Flip 7 pourrait ne pas profiter du même traitement, car aucune mention de son processeur n’a été faite. Une précédente fuite évoquait même un Exynos 2500, moins prometteur.

Malheureusement, un rapport récent du site GalaxyClub affirme également que le Galaxy Z Flip 7 conservera les mêmes capteurs photo que son prédécesseur. On retrouverait donc un capteur principal de 50 MP, un ultra grand-angle de 12 MP et un objectif frontal de 10 MP.

D’après les informations disponibles à ce stade, très peu d’améliorations semblent prévues pour ces modèles, mis à part l’évolution des processeurs. Et dans le cas du Galaxy Z Flip 7, même cette mise à niveau pourrait ne pas être à la hauteur, si Samsung opte pour une puce moins performante que le Snapdragon 8 Elite, actuellement utilisé sur ses modèles haut de gamme.

Toutefois, une première fuite suggérait que les prochains Galaxy Z pourraient au moins proposer des écrans plus grands que leurs prédécesseurs. De plus, aucun signe d’augmentation de prix ne semble se profiler, d’après une précédente déclaration de @PandaFlashPro. Tout n’est donc pas négatif.

Les Samsung Galaxy Z Fold 7 et Galaxy Z Flip 7 devraient être dévoilés en juillet, l’occasion d’en apprendre davantage sur leurs caractéristiques. En attendant, les prochaines fuites et rumeurs permettront peut-être d’en savoir plus.

