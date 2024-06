Galaxy Watch 7 et Galaxy Watch Ultra : couleurs et prix annoncés par une fuite

Les rumeurs font état d'un lancement le 10 juillet pour la Samsung Galaxy Watch 7 et la Samsung Galaxy Watch Ultra haut de gamme, et une nouvelle fuite nous donne une idée des couleurs dans lesquelles ces smartwatches seront disponibles - et du prix qu'il faudra débourser pour les acquérir.

Selon une source qui s'est confiée à 91mobiles, la Galaxy Watch 7 standard sera disponible en gris marbré, blanc crème et vert forêt, ce qui n'est pas tout à fait le même choix que pour la Galaxy Watch 6 et la Galaxy Watch 6 Classic.

En vous rendant sur le site web de Samsung, vous pouvez obtenir la Galaxy Watch 6 standard avec des bracelets Graphite, Argent, Crème, Abricot, Bleu Icy, Indigo et Menthe, tandis que la Galaxy Watch 6 Classic est disponible en Noir, Argent, Camel et Indigo.

Quant au nouveau modèle Ultra, une seule couleur est mentionnée ici : Le gris titane. C'est un autre clin d'œil aux matériaux haut de gamme que la Galaxy Watch Ultra devrait utiliser, et le titane a été mentionné dans une rumeur précédente (ainsi que des couleurs argentées et beiges supplémentaires).

Le prix de la Galaxy Watch 7 et Galaxy Watch Ultra est-il correct ?

Un nouvel événement Samsung Unpacked pourrait être imminent (Image credit: Future / Alex Walker-Todd)

En ce qui concerne le prix, selon cette source, la Galaxy Watch 7 devrait coûter entre 299 et 310 dollars. La Galaxy Watch 6 était initialement proposée à 319 € pour le plus petit modèle, il semble donc qu'il n'y aura pas de grand changement au niveau du prix.

Le modèle Ultra, quant à lui, va apparemment coûter entre 699 et 710 dollars (650 à 660 €, bien que Samsung ne fasse pas de conversion directe). C'est un sacré bond en avant si vous voulez le modèle le plus haut de gamme.

Samsung s'inspire peut-être de l'Apple Watch Ultra 2, qui coûte 899,00 €. La Galaxy Watch Ultra devrait être plus grande que le modèle standard et sera sans aucun doute accompagnée de nombreuses améliorations pour vous inciter à l'acheter.

Si les rumeurs se confirment, il nous reste moins d'un mois avant le prochain événement Unpacked de Samsung, au cours duquel le Samsung Galaxy Z Fold 6 et le Samsung Galaxy Z Flip 6 devraient être dévoilés, ainsi que le lancement complet du Samsung Galaxy Ring.