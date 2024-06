Meta Quest 3S : tout ce que nous savons sur ce casque VR bon marché

D'après les fuites et les rumeurs (certaines venant de Meta elle-même), il semble presque certain que Meta travaille sur une version moins chère du Meta Quest 3 – probablement appelée Meta Quest 3S, mais auparavant surnommée Quest 3S.

Rien n'a été officiellement confirmé, mais il est supposé que le casque VR sera une version plus abordable du Quest 3. Il devrait apparemment disposer du même chipset, mais ne sera pas aussi net visuellement, et adoptera la coque extérieure volumineuse du Quest 2 – malgré nos doutes initiaux quant à l'apparence exacte du gadget.

Meta a également laissé fuiter l'appareil à deux reprises. Le nom Quest 3S est apparu dans sa boutique de logiciels numériques, et le CTO Andrew Bosworth l'a apparemment montré accidentellement sur Threads. Ces indices ne sont pas des preuves concrètes, mais comme le dit le proverbe : « il n'y a pas de fumée sans feu ».

En attendant une révélation probable lors de la Meta Connect 2024 en septembre, voici les dernières nouvelles et rumeurs pour que cette page serve de guichet unique pour tout ce qui concerne le Meta Quest 3S.

Meta Quest 3S : Dernières actualités

Nous avons vu non pas une, mais deux fuites du Meta Quest 3S de la part de l'entreprise Meta elle-même. L'une d'entre elles concernait son CTO qui l'a présenté dans une vidéo Threads, tandis que l'autre a vu le Quest 3S apparaître accidentellement sur certaines pages de la boutique Meta Quest.

Nous avons également obtenu les dates du Meta Connect 2024, qui, selon Meta, aura lieu les 25 et 26 septembre. C'est probablement là que le nouveau dispositif VR sera présenté.

Le Quest 3S est-il le véritable remplaçant du Quest 2 ? (Image credit: Shutterstock / Boumen Japet)

Meta Quest 3S : Prix

Le Meta Quest 3S n'étant pas encore officiel – Meta n'ayant ni confirmé ni nié son existence malgré les fuites – il est impossible de dire avec certitude combien il coûtera ou quand il sera lancé.

Cependant, étant donné que le 3S est présenté comme un modèle très abordable destiné à remplacer complètement l'Oculus Quest 2, on espère qu'il sera lancé à environ 349 €, ce qui correspond au prix de départ du Quest 2.

Cela dit, un prix de 499,99 € pourrait être plus réaliste, et ce serait toujours moins cher que les 549,99 € nécessaires pour acquérir le Meta Quest 3 complet. Néanmoins, on serait un peu déçu si le prix atteignait ce niveau.

Meta Quest 3 pourrait bientôt avoir un successeur (Image credit: Zenni)

Quant à la date de sortie du Quest 3S, Meta aime généralement sortir de nouveaux matériels en octobre après une keynote Meta Connect. Cette année, la Connect est prévue pour les 25 et 26 septembre, il semble donc plausible qu'une révélation y ait lieu, suivie d'une sortie peu après.

Il était prévu que le Quest 3S fasse ses débuts lors du Meta Quest Gaming Showcase de cette année, mais Meta a renoncé à un showcase. Ses annonces ont plutôt été intégrées à d'autres événements du Summer Game Fest, ce qui ne laisse aucune place à une annonce matérielle avant Connect.

Bien sûr, cela suppose que le Meta Quest 3S soit effectivement lancé. Malgré les fuites suggérant qu'il est proche de la sortie, il pourrait encore nécessiter un peu de temps avant d'être prêt.

Le Meta Quest 3S sera probablement un peu différent du Quest 3. (Image credit: Meta)

L'Oculus Quest 2 a brièvement atteint un prix record après une réduction permanente à 249,99 €.

Cela pourrait être un signe que Meta et les détaillants essaient d'écouler les stocks avant que l'appareil de la génération précédente ne soit retiré de la vente avant la sortie du Quest 3S.

Meta Quest 3S : Spécifications et design

Côté spécifications, les rumeurs suggèrent que le Meta Quest 3S sera équipé d'un chipset Snapdragon XR2 Gen 2 de Qualcomm, de deux contrôleurs sans anneaux de suivi, et des mêmes deux caméras RGB 4MP pour la réalité mixte en couleur que l'on retrouve dans le Quest 3.

Il empruntera également quelques caractéristiques du Quest 2. Cela inclut une résolution d'écran de seulement 1 832 x 1 920 pixels par œil au lieu des 2 064 × 2 208 pixels du Quest 3 ; il utilisera un système de lentilles fresnel volumineux au lieu des lentilles pancakes plus fines du Quest 3 ; et plutôt que des ajustements IPD (Distance Interpupillaire) graduels, on reviendra aux trois positions fixes du Quest 2.

Une autre fuite a suggéré qu'il disposera de 128 Go ou 256 Go de stockage (au lieu des 128 Go ou 512 Go du Quest 3) et a confirmé les écrans de 1 832 x 1 920 pixels par œil. Quelque chose semble étrange à propos de cette fuite, notamment en termes des ressources partagées et des informations incluses qui pourraient aider à identifier la source de la fuite (ce qui semble être une mauvaise idée pour quiconque cherche à éviter la colère de l'équipe juridique bien financée de Meta).

Nous restons donc sceptiques quant aux détails soulignés dans ce post.

En général, tant que Meta n'aura pas présenté le casque, nous ne saurons pas avec certitude si ces détails sont exacts.

Meta Quest 3S : Logiciel

En supposant que le Meta Quest 3S possède les mêmes capacités de réalité mixte ou similaires à celles du Meta Quest 3, il devrait avoir accès à tous les mêmes logiciels – c'est-à-dire tout ce qui est disponible sur la boutique de la plateforme Quest (et de nombreux autres jeux et applications disponibles via le chargement latéral par le biais de boutiques numériques tierces).

S'il a des spécifications nettement inférieures – comme le chipset Snapdragon XR2 Gen 1 du Quest 2, ce qui semble improbable – il pourrait y avoir certains logiciels à venir qui seraient exclusifs au Quest 3 complet. Mais les fuites suggèrent que le Quest 3S utiliserait un Snapdragon XR2 Gen 2, donc, espérons-le, cela ne posera pas de problème.

Il faudra attendre pour voir ce que Meta annonce.

Le Meta Quest 3S doit être doté de la réalité mixte (Image credit: Meta)

Meta Quest 3S : Ce que nous voulons voir

Quant à ce que l'on souhaite voir dans le casque VR Meta Quest 3S – en reconnaissant que son prix inférieur nécessitera des spécifications moindres que le Meta Quest 3 – la configuration idéale comprendrait le même chipset Snapdragon XR2 Gen 2 et 8 Go de RAM que le Quest 3, bien que 6 Go de RAM comme le Quest 2 soient, il faut l'admettre, beaucoup plus probables.

Les options de stockage commenceraient à 64 Go – car, franchement, on n'a pas besoin de beaucoup d'espace de stockage pour les applications VR, surtout si on est prêt à les télécharger et les supprimer au besoin – et les écrans auraient une résolution inférieure à celle du Quest 3. Les fuites ont suggéré le retour des écrans de 1 832 x 1 920 pixels par œil, et étant donné que c'est ce que le Quest 2 utilise, cela fait sens.

Les lentilles pancakes semblent être un choix gagnant en termes de conception et de qualité d'image (surtout si Meta opte pour des écrans de moindre qualité), bien que cela puisse ne pas se concrétiser, et la réalité mixte en passthrough de qualité égale à celle du Quest 3 est également un impératif.

Au-delà de cela, une mesure de réduction des coûts pourrait voir Meta supprimer ou modifier ses contrôleurs Quest 3. Cependant, étant donné combien les développeurs ont souligné l'importance pour les casques VR d'avoir une conception standard des manettes (et le fait que de nombreux titres Quest ne prennent pas en charge le suivi des mains), cela pourrait être une étape trop radicale.