Android 15 fait un grand pas vers son lancement - et pourrait bénéficier d'une amélioration majeure

Android 15 se rapproche de sa version finale, car la troisième version bêta vient d'être déployée sur les appareils Pixel inscrits au programme bêta. Cela arrive environ un mois après le lancement de la deuxième bêta d'Android 15, et la principale nouveauté ici est l'espace privé.

Cette fonctionnalité était déjà apparue sous une forme inachevée auparavant, mais elle est désormais pleinement disponible pour les utilisateurs bêta, leur permettant de cacher et verrouiller des applications sensibles.

La bêta 3 d'Android 15 inclut également d'autres petits changements, comme le fait de griser les widgets d'une application lorsqu'elle est fermée de force (car les applications fermées de force ne peuvent plus se relancer automatiquement), et comme d'habitude, il y a de nombreuses corrections de bugs.

Si vous possédez un Google Pixel 6 ou plus récent et que vous êtes inscrit au programme bêta, vous pouvez obtenir la bêta 3. La mise à jour devrait être envoyée automatiquement à votre téléphone, mais vous pouvez également la rechercher manuellement dans Paramètres > Système > Mise à jour logicielle > Mise à jour du système > Vérifier les mises à jour.

Le Google Pixel 8 est éligible à la dernière version bêta. (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Paramètres plus simples et biométrie améliorée pour Android 15

Quoi qu'il en soit, plusieurs fonctionnalités et améliorations pourraient arriver dans les prochaines versions d'Android 15. Cela inclut des modifications de la disposition de l'écran des paramètres, avec Android Authority trouvant dans le code bêta des indications que la page des paramètres de premier niveau sera organisée en sections visuellement distinctes.

Ces sections placeront des pages de paramètres similaires les unes à côté des autres, facilitant ainsi la recherche des paramètres souhaités.

De plus, Android Authority a également trouvé des preuves que le système d'exploitation pourra automatiquement supprimer les scans de visage ou d'empreintes digitales s'ils ne fonctionnent pas bien, et vous inviter à les configurer à nouveau. Cela pourrait rendre l'authentification biométrique plus rapide et plus fiable qu'elle ne l'est actuellement, car vous ne tenterez pas de vous connecter avec une empreinte digitale mal enregistrée par exemple.

Enfin, le même site a également trouvé des preuves qu'Android 15 changera ce qu'il étiquette comme charge rapide de 7,5W à 20W. Même ce dernier n'est pas particulièrement rapide, mais 7,5W est lent selon les standards actuels, donc l'étiquetage actuel est trompeur.

Il est à noter que ces fonctionnalités pourraient ne pas être présentes dans la version finale d'Android 15, car bien que Google semble travailler dessus, il est possible que l'entreprise décide de ne pas les lancer. Cependant, il y a de bonnes chances que nous voyions tout cela dans Android 15.

La version finale d'Android 15 devrait probablement être lancée entre août et octobre, en se basant sur les précédents lancements.