Les meilleurs switchs pour claviers mécaniques : des choix pour tous les goûts

Choisir les meilleurs switchs pour claviers gaming est une épreuve aussi complexe que de départager une carte graphique AMD d'un équivalent Nvidia. Nous savons ce que vous pensez : il s'agit d'un commutateur de clavier, comment pourrait-il être difficile d'en choisir un ? Après tout, une touche est une touche et tant qu'elle s'avère aussi réactive que précise, peu importe sa forme. N'est-ce pas ?

Et pourtant, vous pourriez être surpris. Les switchs pour clavier gaming ont fait l'objet d'innombrables débats parmi les joueurs, et chez ceux qui configurent leurs propres claviers. En effet, il ne s'agit pas exactement d'un commutateur unique, et il n'y a pas de commutateur unique qui les gouverne tous.

Au contraire, chaque famille de switchs présente des caractéristiques et des comportements différents qui les rendent idéaux dans certaines situations plus que dans d'autres. Par exemple, si le commutateur bleu semble être le préféré des joueurs en raison de son esthétisme, il s'avère moins recommandé lors d'un match multijoueur en équipe filmé, car il peut perturber vos coéquipiers. Par ailleurs, la plupart des grands fabricants de claviers proposent leurs propres commutateurs, chacun ayant un comportement singulier, un point d'actionnement, une distance de déplacement et bien d'autres caractéristiques spécifiques. Enfin, tout se résume encore à une question de préférence personnelle, notamment en termes de retour d'information.

Choisir le meilleur switch pour clavier ne sera donc pas aussi facile que de déterminer le plus performant de ces périphériques. Ce que nous pouvons faire, cependant, c'est réduire les choix et vous orienter dans la bonne direction en fonction de vos préférences et du genre de titres PC auquel vous jouez prioritairement.

(Image credit: Cherry)

Bien que les switchs bleus semblent être les préférés du public, grâce à leur sensation de clic satisfaisante, les joueurs et les monteurs de claviers personnalisés s'accordent à dire que c'est le commutateur rouge qui demeure le meilleur dans la plupart des situations, en particulier le Cherry MX Red. Il est non seulement plus silencieux (surtout dans sa variante Silent Red) que les autres switchs mécaniques, mais il est également plus souple et nécessite moins de pression de votre part. Ce qui vous permet d'enchaîner les combinaisons de touches plus rapidement, et sans forcer.



Ces commutateurs sont idéaux pour les jeux FPS et les sessions de Battle Royale, qui nécessitent des entrées plus rapides que les autres titres. Mieux encore, ils se révèlent beaucoup plus silencieux que les commutateurs tactiles - ce qui les rend indispensables pour les parties multijoueur nocturnes... lorsque vous essayez de ne pas réveiller vos colocataires.

(Image credit: Gateron)

Les switchs rouges n'offrent pas ce retour tactile apprécié lors des pressions que certains trouvent même rassurant, tandis que les switchs bleus sont trop bruyants pour certaines personnes. Entre les deux, vous pouvez profiter des switchs bruns qui concèdent un peu plus de résistance que les rouges, mais qui sont moins tactiles et moins bruyants que les bleus.

On pourrait dire qu'ils délivrent le meilleur des deux mondes, en trouvant un excellent équilibre entre le retour tactile et les pressions silencieuses. Ils sont de même plus rapides que les switchs bleus. Ils conviennent parfaitement aux joueurs qui recherchent la vitesse, un rebond satisfaisant et un fonctionnement silencieux dans un seul et même clavier. Beaucoup de joueurs aiment particulièrement les modèles Gateron, bien que la version Cherry Mx apparaît également excellente.

(Image credit: Cherry)

Si de nombreux joueurs apprécient la sensation de clic des commutateurs bleus, d'autres les trouvent trop rigides et trop bruyants, ce qui fait de ces commutateurs une préférence personnelle plus qu'autre chose. Ils sont cependant avantageux pour certains jeux. Leur sensation très tactile et réactive, ainsi que la résistance qu'ils offrent à chaque pression, permettent de minimiser les appuis accidentels, ce qui les rend excellents pour les MMO, MOBA et autres jeux à forte intensité de réflexe qui nécessitent des entrées précises.

Bien que le tir rapide soit un peu plus difficile avec ces commutateurs, beaucoup de joueurs qui les apprécient s'en sortent en les utilisant pour les MMO et les MOBA. Cependant, ils ne sont probablement pas la meilleure alternatives pour les jeux plus compétitifs.

(Image credit: Razer)

Que vous soyez un fan de Razer ou de Cherry, il existe des switchs encore plus rapides que les rouges. Le Razer Yellow et le Cherry MX Speed Silver ont un point d'actionnement plus court que les touches rouges, ce qui leur permet d'offrir des réponses encore plus rapides. Cela tout en gardant la même sensation linéaire et silencieuse, et en exigeant des pressions légères, que les rouges.

Parfaits pour les réponses rapides, ils sont exactement ce qu'il vous faut si vous avez un penchant pour les jeux rapides ou si vous êtes un compétiteur eSport, voire que vous avez pour habitude de taper très vite. Bien sûr, ils peuvent constituer une arme à double tranchant. Ce point d'actionnement court peut s'avérer un peu trop sensible si vous avez la main lourde ou si vous êtes enclin à faire de mauvaises pressions. Il est préférable de laisser ces commutateurs entre des mains expérimentées.

(Image credit: SteelSeries)

Aussi excellents soient-ils, le Razer Yellow et le Cherry MX Speed Silver n'ont pas le point d'actionnement le plus court à disposition. Ce titre revient aux commutateurs OmniPoint de SteelSeries, dont le point d'actionnement est de 0,4 mm, ce qui est parfait pour mener vos parties à bien dans un titre RTS où votre APM est important.

Ce qui les rend encore plus spéciaux, c'est que leur point d'actionnement peut être réglé de 0,4 mm à 3,6 mm, de sorte que vous pouvez rendre leur actionnement aussi sensible ou aussi profond que vous le souhaitez. Ainsi, sur un clavier, vous pouvez non seulement définir différents niveaux de sensibilité pour différents profils et utilisations, mais aussi définir des points d'actionnement par touche. Mieux encore, ces commutateurs sont évalués à 100 millions de frappes, ce qui les rend beaucoup plus robustes que les autres commutateurs de clavier traditionnels.

(Image credit: Logitech)

Nous allons regrouper les commutateurs Low Profile GL de Logitech, qui existent en versions linéaire ou tactile. Car ils ont tous une caractéristique qui les distingue des autres : leur design fin. Ce qui est génial avec ces commutateurs, c'est qu'ils offrent le même niveau de précision et de performance que les commutateurs traditionnels tout en conservant un profil bas qui permet à tout clavier qui les exploite de compter sur un design plus élégant.

Mais, ce n'est pas seulement pour l'esthétique que vous les choisirez. Le design ultra-bas est un gage d'ergonomie, car il permet à vos mains, poignets et bras d'adopter une position plus naturelle lorsque vous jouez - ce qui réduit la fatigue et la probabilité que vous souffriez de microtraumatismes répétés. Enfin, ces commutateurs ont également tendance à avoir un temps d'actionnement plus court et une durée de vie plus longue que leurs rivaux traditionnels.