Test de l'Amazon Kindle (2022)

Amazon Kindle (2022): le test en résumé

Plus de 15 ans après le lancement de sa première liseuse Kindle, le géant de la distribution propose son dernier modèle Kindle (2022). Parce qu'Amazon est énorme de nos jours - La société s'est transformée en un magasin où vous pouvez acheter presque tout, fabriquant ses propres appareils intelligents pour la maison alimentés par Alexa et créant même ses propres émissions de télévision à gros budget, comme le récent Seigneur des anneaux : les anneaux du pouvoir - on peut facilement oublier qu'elle a débuté son parcours en tant que librairie en ligne.

Pourtant, avec la gamme Kindle, Amazon montre que les livres peuvent encore être une passion pour l'entreprise, et avec le lancement du Kindle (2022), vous êtes pardonné si vous vous attendez à une liseuse très aboutie, compte tenu de l'expertise et du budget derrière cette conception.

La bonne nouvelle est qu'avec la dernière Kindle, c'est exactement ce que vous obtenez. Bien qu'elle soit dépourvue de certaines des caractéristiques offertes par d'autres liseuses - et même par les modèles Kindle les plus chers de la gamme - si vous voulez un appareil simple et fiable pour lire des ebooks, la Kindle (2022) pourrait être un excellent choix.

Un écran à haute résolution donne un super aspect aux livres électroniques et, en tant que liseuse la plus compacte d'Amazon, la Kindle (2022) se glisse facilement dans les sacs et certaines poches, ce qui en fait un bon choix pour les voyageurs. Cependant, la petite taille de l'écran peut rendre la lecture inconfortable pour certaines personnes, et il est difficile de s'y faire.

Pour les personnes qui recherchent une liseuse pour la maison, la Kindle (2022) ne sera probablement pas le meilleur appareil pour vos besoins. Cependant, à partir de 99 €, il s'agit de l'un des meilleurs rapports qualité-prix sur le marché. Elle dispose également de deux fois plus d'espace de stockage (désormais 16 Go), d'une autonomie prolongée et son intégration avec la boutique et les services d'Amazon reste excellente, à condition que vous n'ayez pas peur d'acheter sur Amazon. Si cela vous dérange d'être enfermé dans l'écosystème d'Amazon, alors regardez ailleurs. Vous passerez cependant à côté d'une liseuse compacte de bonne facture et abordable.

(Image credit: TechRadar)

Kindle (2022) : avis : Prix et disponibilité

Coût : 99 € pour le modèle avec publicité

Plus cher que le modèle précédent

La nouvelle Kindle (2022) est la liseuse la plus abordable d'Amazon, et coûte 99 € pour le modèle avec publicités sur l'écran de verrouillage. Pour la version sans publicité, vous devrez payer 109 €.

Bien que cela fasse de la Kindle (2022) le modèle actuel le moins cher, cela représente une augmentation de son prix par rapport au modèle précédent, qui était vendu 69 €.

Elle reste toutefois plus abordable que son principal concurrent, la Kobo Clara 2E (150 € environ), sachant que cette dernière offre quelques fonctionnalités supplémentaires que la Kindle 2022 ne possède pas. Si vous êtes un utilisateur régulier des différents services d'Amazon, alors l'intégration du Kindle avec cette plateforme gigantesque vous séduira probablement.

Prix et disponibilité : 4/5

(Image credit: TechRadar)

Kindle (2022) : Design et écran

La plus petite version du Kindle

Idéal pour les voyages

Peut être trop petite pour certains

La Kindle (2022) arrive avec un nouveau design et certains changements sont les bienvenus... d'autres moins ! Elle est désormais plus petite et plus légère que jamais, et ne pèse que 158 g, avec des dimensions de 157,8 x 108,6 x 8,0 mm.

Il s'agit donc d'un excellent choix pour les voyageurs qui souhaitent emporter quelque chose à lire pendant leur périple. La Kindle (2022) se glisse facilement dans un sac, ou même dans une poche, et vous remarquerez à peine sa présence. Pour les vols courts courriers où vous êtes limité en termes de quantité de bagages emportés à bord, cela pourrait être une fois de plus un format d'excellence, car elle prend moins de place qu'un livre même assez mince.

Cependant, certaines personnes n'apprécieront peut-être pas de tenir et de lire sur un appareil aussi petit. La prise en main n'est pas aussi assurée que celle offerte par certains lecteurs d'ebooks plus grands et plus chers. L'absence d'un panneau arrière texturé peut aussi rendre la prise en main un peu difficile. Il existe des coques Kindle en vente qui peuvent atténuer ce problème. Sans elles, la Kindle (2022) peut sembler un peu trop légère pour certaines personnes.

Cela ne veut pas dire que la qualité de construction est mauvaise. C'est plutôt le contraire, en fait, car malgré son petit prix, la Kindle (2022) semble être un appareil bien conçu.

(Image credit: TechRadar)

Le design est minimaliste, avec un seul bouton d'alimentation et un port USB-C pour la recharge. La plupart des commandes du Kindle se font via l'écran tactile E Ink Carta 1200 de 6 pouces. Le port USB-C est une nouveauté et permet de recharger rapidement le Kindle (2022) - et vous pouvez utiliser n'importe quel chargeur USB pour le faire.

La nouvelle couleur bleue est un changement agréable par rapport aux designs standards noirs ou blancs des autres liseuses et, grâce à une mise à jour qui s'est produite en avril 2021, vous pouvez définir la couverture du livre que vous êtes en train de lire pour l'afficher sur l'écran de veille au lieu de faire défiler quelques fonds d'écran qui étaient disponibles sur les Kindles par défaut.

L'écran lui-même a reçu beaucoup d'attention. Il s'agit désormais d'un écran haute résolution de 300 ppi (pixels par pouce) qui est net et précis sur l'écran de 6 pouces. En tant qu'écran à encre électronique, il est confortable à lire, bien que nous ayons fini par réduire le texte pour faire tenir plus de pages sur l'écran de 6 pouces.

L'écran dispose d'un éclairage frontal réglable pour la lecture dans l'obscurité, et l'option Dark Mode rend la lecture plus confortable dans des conditions de faible luminosité. Cependant, la lumière avant ne peut pas être ajustée en fonction de la température, ce qui signifie que vous êtes coincé avec une lumière blanche/bleue à tout moment, de sorte que les personnes sensibles à la lumière bleue peuvent trouver le Kindle (2022) moins attrayant pour la lecture au lit.

Contrairement aux Kindles plus chers, le Kindle (2022) standard n'est pas étanche, mais il a un capteur pratique qui vous indique s'il y a de l'humidité dans le port USB-C, de sorte que vous pouvez le débrancher et attendre qu'il sèche. Nous l'avons essayé pendant l'examen, et il fonctionne.

Sur certains marchés, la Kindle (2022) est également proposée en version "Kid", avec une housse robuste, un abonnement d'un an à Amazon Kids+ et une garantie étendue de deux ans (le modèle standard a un an).

Design et écran : 4/5

(Image credit: TechRadar)

Kindle (2022) : avis : Caractéristiques et performances

Écran de bonne qualité (mais petit)

La capacité de 16 Go devrait être plus que suffisante

En plus de son écran amélioré, le Kindle (2022) offre deux fois plus d'espace de stockage que son prédécesseur. Bien que la nouvelle capacité de 16 Go puisse sembler un peu faible par rapport à un téléphone ou une tablette, les livres électroniques ne prennent pas beaucoup d'espace, avec une taille moyenne de fichier de 2,6 Mo. Cela signifie qu'il y a de la place pour bien plus de 7 000 livres, de sorte que même le plus fervent rat de bibliothèque n'aura pas à s'inquiéter de l'espace disponible. Il n'y a pas d'emplacement pour carte microSD, vous ne pouvez donc pas étendre l'espace de stockage, mais nous ne voyons pas beaucoup de gens en avoir besoin.

Vous pouvez également télécharger et écouter des livres audio en utilisant le service Audible d'Amazon, et ceux-ci prennent évidemment beaucoup plus d'espace qu'un livre électronique - bien que 16 Go soient toujours capables de gérer une bonne quantité. Il n'y a pas de haut-parleurs intégrés, vous devrez donc coupler un appareil Bluetooth, ce qui peut être fait par l'interface. Nous avons trouvé cela un peu difficile à mettre en place, avec la Kindle devenant insensible à un moment donné, mais une fois apparié, il fonctionne bien.

Bien sûr, la principale raison pour laquelle vous voulez utiliser la Kindle est la lecture d'ebooks, et la bonne nouvelle est qu'elle le fait très bien. L'écran e-ink est confortable pour lire et, bien que le mode sombre rende les choses confortables la nuit, nous n'avons pas trouvé qu'il était assez lumineux pour lire sans lumière. Cependant, dans les pièces sombres et à la lumière du soleil, l'écran non réfléchissant s'est bien comporté.

Cependant, à 6 pouces, nous avons trouvé qu'il était trop petit pour lire avec la taille de texte par défaut, car nous devions constamment tourner les pages (en touchant le côté de l'écran vers lequel vous voulez tourner la page). Le fait de réduire la taille du texte a permis de faire tenir une plus grande partie du texte à l'écran, ce qui a réduit le nombre de fois où nous devions tourner la page - mais certaines personnes peuvent trouver que la taille du texte est trop petite pour être lue confortablement. En tant que liseuse pour les voyageurs, c'est une excellente solution, mais les personnes qui lisent à la maison pourraient regretter de ne pas avoir opté pour un appareil plus grand.

(Image credit: TechRadar)

L'interface a été rafraîchie, et il faut un peu de temps pour s'y habituer. Le design minimaliste implique qu'il n'y a pas de boutons à part le bouton d'alimentation, et donc si vous n'avez jamais utilisé un Kindle auparavant, vous pouvez être confus sur la façon d'accéder à votre bibliothèque. Il est intéressant de noter que lorsque le Kindle (2022) passe en mode veille, vous pouvez régler l'écran de veille pour qu'il affiche la couverture du livre que vous êtes en train de lire - mais si vous achetez la version avec publicité, vous verrez des publicités à la place.

Comme on peut s'y attendre de la part d'un appareil Amazon, le Kindle est fortement intégré aux services du géant de la distribution. Une fois que vous l'avez connecté à votre compte Amazon, vous pouvez acheter des livres électroniques et des livres audio Kindle sur le site Web d'Amazon sur d'autres appareils, et ils apparaîtront sur le Kindle presque immédiatement, à condition qu'il ait une connexion Internet. Cela rend la configuration du Kindle et son remplissage avec des livres très simple, surtout si vous avez déjà une bibliothèque Kindle. Vous pouvez également acheter des livres directement sur l'interface du Kindle. Cependant, nous préférons le faire sur un autre appareil doté d'un écran plus grand, comme un ordinateur portable.

Cela signifie que le Kindle est un gadget facile et pratique à utiliser si vous êtes déjà investi dans l'écosystème d'Amazon - et beaucoup de gens le sont - mais si vous ne les utilisez pas ou n'aimez pas Amazon en tant que société, alors vous pouvez trouver la forte dépendance du Kindle à Amazon frustrante. Vous pouvez charger des ebooks non-Amazon sur le Kindle, mais ce n'est pas aussi facile et il n'est pas possible de les organiser en collections, ce qui laisse votre bibliothèque un peu en désordre. Ce produit ne vaut donc la peine d'être considéré que si vous êtes client d'Amazon.

Lorsque vous achetez un Kindle (2022), vous bénéficiez gratuitement de trois mois de Kindle Unlimited, un service d'abonnement aux livres électroniques semblable à Netflix, ce qui vous permet au moins de tester le service et d'avoir accès à un large éventail de livres avant de dépenser de l'argent supplémentaire. Cela dit, vous ne trouverez pas beaucoup de grands noms (auteurs ou éditeurs) sur Kindle Unlimited, mais il y a beaucoup à découvrir si vous n'êtes pas trop pointilleux sur ce que vous aimez lire.

Caractéristiques et performances : 3/5

(Image credit: TechRadar)

Kindle (2022) : Autonomie de la batterie

Meilleure autonomie de la batterie qu'auparavant

Se vide un peu plus vite en mode sombre

Amazon a non seulement augmenté le stockage interne sur l'édition 2022 de la Kindle, mais a également amélioré l'autonomie de la batterie. On ne sait pas si cela est dû à l'amélioration de l'efficacité de la même vieille batterie ou s'il s'agit d'une plus grande capacité, car Amazon ne révèle jamais les secrets de sa batterie, mais nous pensons que c'est la deuxième hypothèse.

L'ancienne Kindle de 2019 offrait jusqu'à quatre semaines de lecture (selon les propres estimations d'Amazon), mais nous avons obtenu environ deux semaines de lecture pour une heure chaque jour sur une seule charge. Désormais, nous obtenons toutefois 30 heures complètes de lecture - en gros, quatre semaines de lecture à raison d'une heure par jour.

En réalité, nous pensons que vous pourriez obtenir plus. Nos tests ont montré que la consommation est légèrement plus élevée lorsque le Kindle est utilisé en mode sombre, et nous avons mesuré l'autonomie de la batterie avec l'écran réglé sur l'affichage habituel et le mode sombre. En plus de cela, nous avons également réglé la lumière frontale sur 7%, le Wi-Fi et le Bluetooth toujours activés, un mélange de navigation sur Kindle Unlimited, le Kindle Store et l'utilisation de VoiceView (nous étions vraiment curieux de savoir ce que cela donnait). Si vous n'avez pas l'intention de faire beaucoup d'efforts sur votre Kindle, vous pouvez pousser la batterie un peu plus loin, et c'est assez impressionnant.

Amazon a mis à jour le port de charge en USB-C, conformément aux 2021 modèles de Kindle Paperwhite (et autres liseuses), ce qui permet de recharger la batterie plus rapidement. Dans nos tests, le Kindle est passé de 9 % à une batterie pleine en 1 heure et 25 minutes. Cependant, cela inclut un peu de charge lente, ce qui est en fait mieux que ce que font les derniers lecteurs Kobo. Alors que la charge lente du Kobo Libra 2, par exemple, est très lente (une heure pour passer de 92 % à la charge complète), le Kindle est passé de 9 % à 93 % en 1 heure 10 minutes, puis 15 minutes supplémentaires pour terminer les 7 % restants.

Autonomie : 4/5

Devrais-je acheter la Kindle d'Amazon (2022) ?

(Image credit: TechRadar)

Achetez-la si...

Vous êtes un grand voyageur La taille compacte de la Kindle (2022) en fait un excellent choix pour les personnes qui veulent lire en voyageant.

Vous voulez une liseuse abordable La Kindle (2022) est la liseuse la moins chère d'Amazon, et bien qu'elle soit à un prix très attractif, elle ne donne pas l'impression d'être bon marché.

Vous êtes un habitué des services Amazon L'intégration de la Kindle aux services d'Amazon, en particulier Kindle Unlimited et Audible, signifie que cet appareil est livré avec une bibliothèque importante à laquelle vous pouvez facilement accéder.

Ne l'achetez pas si...

Vous n'aimez pas Amazon Amazon peut être une entreprise qui divise, et si vous ne voulez pas utiliser ses services, vous trouverez que la Kindle (2022) est trop restrictive. Il existe des liseuses plus ouvertes et plus flexibles.

Vous voulez lire confortablement à la maison La petite taille de l'écran est idéale pour les voyages, mais si vous êtes assis chez vous, vous risquez d'être frustré par la petitesse de l'écran et, au pire, de vous fatiguer les yeux.

Bilan de l'Amazon Kindle (2022)

Swipe to scroll horizontally Amazon Kindle (2022) Catégories Remarques Note Prix La Kindle (2022) est la liseuse la moins chère d'Amazon, et le prix peut encore baisser si vous optez pour le modèle avec publicités (si disponible). 4/5 Design Si la nouvelle Kindle peut sembler un peu trop petite pour certaines personnes, elle est idéale pour les déplacements. 4/5 Performance L'écran haute résolution est beau et l'interface tactile fonctionne bien, mais elle convient mieux à ceux qui sont intégrés dans l'écosystème Amazon. 3/5 Autonomie Grâce à une batterie plus longue et au chargement par USB-C, vous pourrez lire pendant des semaines avec cet appareil. 4/5

Première révision : novembre 2022

Nous sommes fiers de notre indépendance et de notre processus de test rigoureux. Nous accordons une attention soutenue aux produits que nous évaluons et veillons à ce que nos évaluations soient mises à jour et actualisées - quelle que soit la date de sortie d'un appareil, si vous pouvez encore l'acheter, il est sur notre radar.