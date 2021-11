Test de l’Amazon Kindle Paperwhite Signature Edition (2021)

Le Kindle Paperwhite Signature Edition est une bonne liseuse, mais ses quelques avantages premium, comme la recharge sans fil et un écran à ajustement automatique, ne justifient pas vraiment sa très nette augmentation de prix par rapport au Kindle Paperwhite standard. Pourtant, l’ajout de l'USB-C et d’un écran plus large avec des bords plus fins constituent un excellent rafraîchissement pour un appareil resté sans mise à jour depuis 2018.

Le Kindle Paperwhite Signature Edition est une bonne liseuse, mais ses quelques avantages premium, comme la recharge sans fil et un écran à ajustement automatique, ne justifient pas vraiment sa très nette augmentation de prix par rapport au Kindle Paperwhite standard. Pourtant, l’ajout de l'USB-C et d’un écran plus large avec des bords plus fins constituent un excellent rafraîchissement pour un appareil resté sans mise à jour depuis 2018.

Le Kindle Paperwhite Signature Edition (2021) en résumé

Parmi la gamme très concise de liseuses électroniques Amazon, le nouveau Kindle Paperwhite (2021) fait figure d’excellent compromis, regroupant autonomie et stockage de premier ordre à un prix décent. Le Kindle Paperwhite Signature Edition se place un cran (légèrement) au-dessus.

Il s’agit en effet d’une version consolidée du Kindle Paperwhite de 2018, incluant un espace massif de 32 Go, auquel ont été ajoutés la charge sans fil et l’écran à ajustement automatique. Nous ne pensons pas que ces bonus justifient le prix nettement plus élevé de l'édition Signature, pour autant si vous arrêtez votre choix final sur le modèle le plus endurant et le plus lumineux, vous ne montrerez que très peu d’hésitation.

L'édition Signature calque le design du Kindle Paperwhite 2021 standard, première mise à niveau de la liseuse depuis 2018. Les deux versions apportent quelques améliorations évidentes par rapport à la génération précédente, dont des bords plus fins autour de l'écran E Ink élargi (il passe de 6 à 6,8 pouces). Ce dernier se révèle 10% plus lumineux que son prédécesseur, bien qu'il garde la même densité de 300 pixels par pouce.

Les fans de liseuses Kindle applaudiront l'ajout de mises à niveau attendues depuis longtemps, notamment le passage de l’entrée micro-USB au port de chargement USB-C. La durée de vie de la batterie a également augmenté de 4 semaines, vous garantissant 10 semaines de lecture entre deux charges.

Le Kindle Paperwhite 2021 commence toujours avec 8 Go de stockage, ce qui est un espace suffisant pour héberger des milliers de livres et quelques médias supplémentaires. Si vous optez pour une bibliothèque plus vaste, l'édition Signature est livrée avec 32 Go.

C’est une liseuse électronique premium plus abordable que l’onéreux Kindle Oasis, qui supporte pourtant l’absence de la charge sans fil.

Prix et disponibilité

Le Kindle Paperwhite 2021 reste la liseuse de milieu de gamme d'Amazon, située entre le Kindle de base et le Kindle Oasis. Elle coûte 139,99 €, mais il vous faudra débourser 50 € de plus (soit 189,99 €) pour prétendre à l'édition Signature. Pour ce prix, vous bénéficiez d'une capacité de stockage interne plus importante (32 Go) et de certaines fonctionnalités haut de gamme comme la charge sans fil et le réglage automatique de la luminosité.

Compte tenu des caractéristiques supplémentaires, il est logique que la nouvelle liseuse Signature Edition ait obtenu une hausse de prix par rapport à la version 32 Go du Kindle Paperwhite 2018, qui se vendait jusqu’ici à 159,99 € l’unité (vous pouvez actuellement l’acquérir à 89,99 € si vous recherchez un modèle plus économique).

Design et écran

Concernant l’aspect extérieur, le nouveau Kindle Paperwhite 2021 n'a pas beaucoup changé par rapport à son prédécesseur. Il s'agit toujours d'un écran frontal E Ink recouvert d’un cadre en plastique noir. Aucun bouton n’a été ajouté, vous devrez donc glisser vos doigts et tapoter sur l'écran pour feuilleter vos publications numériques. Cela convient globalement aux lecteurs qui ont la patience de supporter la lenteur des transitions lorsqu'ils tournent une page. En revanche, les plus rapides d’entre eux seront gênés par une telle latence (si faible soit-elle).



Si vous préférez naviguer via des boutons, optez pour le Kindle Oasis, un modèle plus cher que l'édition Signature et qui n’a pas été mis à jour depuis 2019. De sorte que la nouvelle liseuse Signature Edition apparaît aujourd’hui plus premium que sa variante haut de gamme.

Les deux versions Kindle Paperwhite de 2021 ont intégré un port USB-C, qui a remplacé sur la base l’entrée micro USB vieillissante. À côté du port se trouve le bouton d'alimentation. Rassurez-vous : vous ne pourrez pas le déclencher accidentellement, sauf si vous tenez votre liseuse sur une surface plane, à la stricte verticale. Un contexte rarissime.

Comme mentionné précédemment, le nouveau Kindle Paperwhite 2021 dispose d'un écran E Ink de 6,8 pouces, sensiblement plus grand que l'écran de 6 pouces du Paperwhite 2018. Mais ne vous attendez pas à ce que l'écran 2021 soit plus net pour autant, puisqu'il dispose de la même densité de 300 pixels par pouce.

Reste que le texte s'affiche constamment avec clarté. La lumière frontale du Paperwhite permet aux lecteurs de parcourir leurs ouvrages dans l'obscurité, en se passant de lumière bleue intense. La liseuse se dote en outre d'une lumière chaude réglable et d'un mode sombre blanc sur noir pour atténuer la fatigue oculaire - très pratique si vous avez l’habitude de lire dans des environnements sombres.

Le Kindle Paperwhite 2021 est classé IPX8 pour l'étanchéité (mais pas pour la résistance à la poussière), ce qui signifie qu'il peut être immergé jusqu'à deux mètres pendant une heure. Vous pouvez ainsi le sauver d’un plongeon accidentel dans le bain ou dans une piscine… à condition de ne pas le laisser toucher le fond trop longtemps.

Lecture

Comme la plupart des liseuses électroniques, le Kindle Paperwhite 2021 possède un écran E Ink non brillant qui ressemble à du papier. De ce fait, la lecture exercée sur un Kindle s’avère fluide et plus reposante pour les yeux que la lecture d’un texte ou d’une vidéo sur des écrans LCD ou OLED. Par ailleurs, le Paperwhite 2021 se manipule facilement car relativement (205 g pour l’édition standard contre 208 g pour l'édition Signature).

La nouvelle liseuse repose sur le système d'exploitation et l'interface Kindle d'Amazon, avec une navigation simplifiée par glissement et des transitions animées lorsque vous tournez les pages. Contrairement à d'autres liseuses électroniques qui disposent de boutons pour vous déplacer d’une page à l’autre, l’action digitale est ici votre unique alternative.

Ce balayage limité peut vous exaspérer si vous êtes habitué aux menus contextuels, ce que même l'application mobile Kindle propose. Dans celle-ci, taper sur le centre de l'écran suffit à faire apparaître les touches de navigation - avec l'édition Signature, vous devrez toucher le haut de l'écran.

Le Kindle Paperwhite 2021 concède aussi un assortiment d'outils pratiques : vous pouvez consulter les définitions des mots, synchroniser votre progression entre différents appareils ou applications Kindle, obtenir des informations complémentaires sur les lieux, les personnages, l’auteur avec la fonction X-Ray. Notez que ces bonus ne sont accessibles que sur les formats spécifiques aux liseuses électroniques, et non sur les PDF.

Le Kindle Paperwhite Signature Edition dispose de 32 Go de stockage, mais avec l’espace accaparé par le système d'exploitation et les autres données indispensables, vous ne pourrez compter que sur 27 Go de médias compilés. Comme un roman moyen ne pèsera qu’un mégaoctet, votre bibliothèque numérique peut aisément atteindre 27 000 références, sans le moindre souci. Bien entendu, cela se corse si vous préférez parcourir des livres audio (comptez 280 Mo pour un audiobook de 10h) ou un manga (entre 40 et 200 Mo par publication).

Autonomie

Amazon affirme que le Kindle Paperwhite peut durer jusqu'à 10 semaines avec une charge complète. Si cela s’est confirmé au cours de nos tests, ce temps peut diminuer selon certains facteurs. Nous avons effectivement été en mesure de vider 4% de la batterie en 24 heures, ce en appliquant un niveau de luminosité maximal tout au long de notre lecture. Dans ces conditions, la batterie ne durerait pas plus de 3,5 semaines sans charge. L'autonomie peut également fluctuer en fonction de la durée moyenne d’une séance de lecture.

Il est difficile de vérifier pleinement les affirmations d'Amazon, mais l'usage des méthodes d'économie d'énergie telles que la réduction de la luminosité et l'activation du mode dédié (activé par défaut) aidera certainement la batterie à résister plus longtemps.

La liseuse comprend un câble USB-C inclus dans la boîte, mais pas de chargeur mural - vous devrez le fournir vous-même. La vitesse de charge maximale de 9W n'est pas si rapide par rapport à d'autres appareils, mais il n'est peut-être pas nécessaire d'en adopter un plus rapide puisque vous pouvez charger complètement l'appareil en 2,5 heures environ, selon les estimations d'Amazon.

L'édition Signature bénéficie d’une charge sans fil exclusive, compatible avec n'importe quel chargeur Qi. Elle demeure néanmoins complexe à faire fonctionner. Nous avons pu charger notre appareil sur une tablette de temps à autre, si tant est que nous trouvions la bonne position pour enclencher la précieuse recharge.

Faut-il acheter l’Amazon Kindle Paperwhite Signature Edition ?

Achetez-le si…

Vous désirez une liseuse plus élégante et moins encombrante

Le design du Paperwhite 2021 est un cran au-dessus du modèle 2018, avec des bords plus fins et un écran plus grand de 6,8 pouces. Le nouveau modèle est également un peu plus net.

Vous souhaitez un espace disponible plus conséquent

Alors que vous pouvez déjà compiler quelques milliers de romans dans le Kindle Paperwhite 2021 standard de 8 Go, les 32 Go du Signature Edition vous permettent d’ajouter votre collection de mangas et de livres audio.

Vous aimez lire avec tout le confort nécessaire (et luxueux)

L'Édition Signature dispose de plusieurs avantages premium comme un port USB-C, la recharge sans fil et un écran à réglage automatique que même le Kindle Oasis, plus cher, ne garantit pas. Ce qui en fait une option plus séduisante (si vous n'avez pas besoin de feuilleter vos revues par le biais de boutons).

Ne l'achetez pas si…

Vous voulez lire des bandes dessinées (ou tout ce qui est en couleur)

Les écrans E-Ink comme ceux de l'édition Signature sont monochromes, ce qui est excellent pour conserver un bon niveau d'autonomie mais qui vous privent de médias colorisées, à l’instar des bandes dessinées. Si vous aimez les comics et autres romans graphiques, privilégiez une tablette traditionnelle comme l'Amazon Fire HD 8 ou même un iPad bon marché.

Vous recherchez une liseuse haut de gamme

L'édition Signature fournit des bords plus fins, mais son cadre et son dos sont toujours en plastique. Si vous préférez une liseuse plus solide, le Kindle Oasis, plus cher, arbore un cadre métallique plus raffiné.

Vous avez de petites mains

L'édition Signature a un design symétrique esthétique, mais qui peut être difficile à tenir d'une seule main sur la durée. Si vous aimez lire dans les transports ou pendant que vous cuisinez, le Kindle Oasis ou le Kobo Libra H2O sont plus propices à une manipulation limitée.