Test du Xiaomi Pad 5

Le Xiaomi Pad 5 est une tablette Android fantastique et polyvalente, avec un bel écran, beaucoup de puissance de traitement et des applications impeccablement optimisées. En pratique, il s’agit du meilleur rival du nouvel iPad d'entrée de gamme.

Le Xiaomi Pad 5 en résumé

2021 se veut clairement l'année des meilleures tablettes Android, un support de nouveau populaire - poussé par des vagues successives de confinement et l’obligation de se former ou de travailler à domicile. Avec le Xiaomi Pad 5, le géant chinois relance sa production de tablettes - stoppée en 2018 -, cette fois au niveau international.



Et le Xiaomi Pad 5 mérite sa distribution à grande échelle. Il s'agit d'une tablette exceptionnellement complète, qui constitue le meilleur rival Android dressé face au nouvel iPad 10,2 pouces d’Apple.

Non seulement le Pad 5 affiche un prix similaire à celui de l'iPad d’entrée de gamme, mais surtout il présente un écran plus beau, presque autant de puissance de traitement, et une batterie longue durée - ce qui en fait un excellent appareil bureautique et/ou un lecteur multimédia de premier ordre.

Jusqu’ici, iPadOS était considéré comme le système d'exploitation pour tablettes le plus abouti, loin devant Android. En 2021, Xiaomi a pris des notes et MIUI for Pad, la surcouche Android déployée sur le Pad 5, possède quelques caractéristiques-clés qui nous offrent une station de travail portable totalement décente.

Vous pouvez tirer le meilleur parti d’un stylet, comme du clavier folio, si vous les achetez séparément. Comme Apple, Xiaomi vend ces périphériques en option, dès lors - si vous voulez tirer le meilleur parti de la tablette -, vous devrez investir davantage pour obtenir une configuration complète..

Nous avons testé le Xiaomi Pad 5 sans clavier ni stylet, telle que vous la trouverez dans son emballage. Et l’absence de ces accessoires n’est pas l’unique critique que nous pouvons adresser à la marque. La tablette doit aussi composer sans prise jack et avec une caméra selfie un peu trop proche du bord de l’écran.

(Image credit: Future)

A part cette mini-liste d’arguments "contre", il y a très peu de choses à reprocher au Pad 5, un support mobile bénéficiant d’un excellent rapport qualité-prix.



Les utilisateurs attachés à l'écosystème Apple n'envisageront probablement pas de se tourner vers le Xiaomi Pad 5 (que font-ils sur ce test d’ailleurs ?). Mais si vous envisagez une tablette Android, en tant que télétravailleur, étudiant, ou consommateurs de moults services de streaming, vous avez devant vous l’un des choix les plus avisés du moment.

Prix et disponibilité du Xiaomi Pad 5

Le Xiaomi Pad 5 a été lancé le 25 septembre 2021, au prix conseillé de 399 €. En contrepartie desquels, vous obtenez un modèle incluant 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. C’est 10 € de plus que la version basique de l’iPad 10.2 de 2021. Sauf que cette dernière se contente de vous fournir 64 Go d’espace libre, et ça fait toute la différence ! D’autant que la variante 256 Go, proposée par Apple, grimpe pour sa part à 559 €.

(Image credit: Future)

Design

Si nous devions comparer l'apparence du Xiaomi Pad 5 à celle d'une tablette Apple, ce serait indéniablement l'iPad Air 4. Autrement dit, un appareil fin, avec une lunette étroite et un design minimaliste.

La tablette concède une épaisseur de seulement 6,9 mm et des dimensions de 254,7 x 166,3 millimètres - pour un poids de 511 grammes. Ce n'est certainement pas la tablette la plus légère que nous ayons évaluée à ce jour, toutefois la différence avec ses compétitrices se joue à quelques grammes près.

Sur les bords du Pad 5, vous trouverez un bouton d'alimentation dans la partie supérieure et une bascule de volume sur le flanc droit, lorsque vous tenez la tablette en orientation portrait. La caméra frontale se trouve au-dessus de l'écran (en se basant sur la même orientation). De ce fait, si vous choisissez de tourner le Pad 5 en mode paysage pour participer à un appel vidéo, votre regard semblera décentré et porter au loin. L’idéal, si vous êtes coutumier de ce type d’exercice, réside dans une caméra frontale placée sur la longueur.



De même, vous profiterez d’un port USB-C, mais pas de prise jack 3,5 mm - et si vous écoutez votre musique avec un casque ou des écouteurs filaires, vous devrez vous procurer un adaptateur.

(Image credit: Future)

Le dos de la tablette est en plastique, et il semble solide, malgré une légère bosse qui dissimule la caméra. Celle-ci arbore une conception ovale, inspirée des Xiaomi Mi 11 et Mi 11 Lite. Vous êtes susceptible de glisser le Pad 5 dans un étui ou un clavier folio cependant. Vous pouvez obtenir la tablette en blanc perlé ou gris minéral.

C'est le genre de tablette que vous pouvez sans aucun doute utiliser à deux mains, contrairement à l’iPad mini, qui lui peut tenir dans une paume - en raison de sa taille restreinte.

Ecran

L'un des atouts majeurs du Xiaomi Pad 5 est son écran de 11 pouces, qui offre une résolution de 1600 x 2560 pixels, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et la possibilité d'afficher plus d'un milliard de couleurs (y’en-a-t-il autant dans notre réalité ?)

Cet écran se veut superbe, avec une colorimétrie vive et un bon contraste. La haute définition permet de visualiser des programmes en streaming ou de jouer avec une netteté appréciable. Nous n’avons jamais été déçus après des heures et des heures de films et de jeux lancés sur la dalle.

(Image credit: Future)

Le rapport hauteur/largeur de l'écran de 1,6:1 rend agréable l’exécution de toutes vos tâches bureautique, car vous pouvez diviser l'écran en deux tout en vous assurant que les deux segments bénéficient d'un affichage proche du format A4.

Comme pour les smartphones Xiaomi, vous disposez de multiples modes de personnalisation pour changer l'apparence de l'écran - vous pouvez ajuster la température de couleur, la lumière bleue et la lumière ambiante. Certains de ces modes peuvent être employés pour rendre l'écran plus attrayant, mais d'autres seront utiles pour les personnes rencontrant des problèmes de vue et recherchant davantage d’accessibilité.

Spécifications, performances et caméras

Le Xiaomi Pad 5 exploite la puce Snapdragon 860 - elle n'est pas aussi performante que la M1 de l’iPad Pro (2021) ou que la Snapdragon 865 Plus de la Samsung Galaxy Tab S7, mais elle fournit tout de même une puissance de traitement conséquente, et surpasse de nombreuses tablettes Android.

Nous avons soumis le Pad 5 au test de référence Geekbench 5 et il a obtenu un score multicœur de 2631 points - c'est un score élevé, mais pas haut de gamme, les meilleurs smartphones et tablettes atteignant 4000 points. Le Pad 5 se situe ainsi juste en dessous de la Galaxy Tab S7 Plus qui enregistre 2 846 points. Or, une différence de 200 points ne sera pas perceptible sur un usage quotidien.

(Image credit: Future)

Pour compléter cette puce, le Pad 5 dispose de 6 Go de RAM, ainsi que d'une capacité de stockage de 128 ou 256 Go, selon votre zone géographique. Contrairement à certaines tablettes Android, Xiaomi ne propose pas d’édition cellulaire du Xiaomi Pad 5 - vous vous contenterez de la connectivité Wi-Fi octroyée par défaut.



Nous avons utilisé le Pad 5 pour tester plusieurs jeux mobiles comme Tropico, Northgard et Call of Duty: Mobile. Tous répondent parfaitement. Nous avons pu augmenter les paramètres graphiques au maximum, sans constater de latence ou de glitches qui affectent le gameplay.

La navigation se veut, elle aussi, assez rapide, bien que nous ayons occasionnellement constaté quelques temps de réponse plus élevés lorsque nous transitions d’une application à une autre ou lorsque nous parcourions expressément les menus. Un défaut plus perceptible en orientation portrait, le mode paysage se révélant constamment harmonieux. Le taux de rafraîchissement de 120 Hz compense en douceur ce temps de réponse amoindri.

(Image credit: Future)

Les quatre haut-parleurs du Xiaomi Pad 5 sont adaptés au streaming musical ou vidéo, néanmoins leurs basses restent légèrement en retrait. Bien que le volume maximal, pour sa part, s’avère impressionnant de puissance et sans distorsion constatée.

Les capteurs photo de 8 Mpx en façade et de 13 Mpx à l'arrière sont tous deux... eh bien, il s'agit d'une tablette, il ne faut pas s'attendre à une qualité d’image similaire à celle de votre smartphone. Cela dit, il est clair que le post-traitement de Xiaomi apporte une correction remarquable : les clichés pris sont assez lumineux, avec des couleurs audacieuses pour une tablette, bien que certains selfies paraissent surexposés.

Interface

Le joker du Xiaomi Pad 5 est son interface MIUI for Pad. Il s'agit d'une surcouche de MIUI, l’OS déployé au sein des smartphones Xiaomi… qui est lui-même une surcouche Android.

Alors qu'Android convient moyennement aux écrans grand format, MIUI for Pad propose de nombreux ajustements pour faciliter l’exécution des diverses applications du Google Play Store sur la dalle de 11 pouces du Pad 5.

(Image credit: Future)

À l'instar d'iPadOS, MIUI sépare les notifications des raccourcis et des bascules rapides. Ainsi, si vous faites glisser l'écran vers le bas depuis le côté gauche de l'écran, vous verrez vos notifications sans le moindre encombrement. En revanche, si vous faites glisser l'écran vers le bas sur la moitié droite, vous obtiendrez des options comme les paramètres Bluetooth et Wi-Fi.

Il y a d'autres changements : il s’avère plus facile d'ouvrir plusieurs applications à la fois, que ce soit deux applications côte à côte ou une application dans une bulle apparaissant au-dessus d'une autre. En outre, l'interface utilisateur a été redessinée pour faciliter son visionnage sur un écran plus grand, et Xiaomi serait en train d'optimiser les principales applications pour qu'elles fonctionnent admirablement sur l’écran majestueux du Pad 5.

(Image credit: Future)

MIUI concentre son lot de bugs sur smartphone, mais nous sommes ravis de constater qu’il n’y a pas un seul problème référencé sur le Pad 5. Ajoutons à cela, un accès à pléthore d’applications polyvalentes via le Google Play Store et vous composez avec une tablette qui fait de l’ombre au Huawei MatePad 11. Pour autant, elle n’égale pas les capacités créatives des iPads Air et Pro, dont les applications - comme Lumafusion, Final Draft Mobile ou Affinity Photo - ont gagné depuis des années le soutien inconditionnel des dessinateurs, photographes et vidéastes.

Autonomie

La batterie de 8 720 mAh du Xiaomi Pad 5 apparaît plutôt moyenne pour une tablette de cette taille, mais au cours de notre évaluation, nous avons appris à apprécier sa puissance réelle.

Xiaomi estime que vous disposerez de 5 jours de musique, 16 heures de vidéo ou 10 heures de jeu sur cette configuration ; d'après notre expérience, ces données sont clairement sous-estimées, et en jouant à des titres comme Tropico ou Northgard, ou en regardant des contenus vidéo, nous avons tenu bien plus longtemps entre deux charges.



Ces estimations sont déjà un peu plus élevées que leurs équivalents iPads, et nous avons été constamment impressionnés par la batterie robuste de l'appareil. C’est un outil idéal pour un étudiant qui devra régulièrement transporter le Pad 5 en cours, dans les transports, son salon ou sa chambre.

Le chargement maximum de 33W* est tout aussi notable, même si les smartphones peuvent atteindre 120W. À ce débit, la tablette prend environ une heure et demie pour se recharger complètement.

*attention, le câble inclus dans la boîte ne supporte qu’une charge de 22,5W, il sera nécessaire de le remplacer.

Faut-il acheter le Xiaomi Pad 5 ?

(Image credit: Future)

Achetez-le si...

Vous avez besoin d'une tablette Android puissante et polyvalente

Xiaomi a réussi à adapter le système d'exploitation Android au facteur de forme des grandes tablettes, et MIUI for Pad constitue une interface incroyablement intuitive qui vous permet de lancer une belle variété d’applications et de jeux.

Vous utilisez activement votre tablette

Nous avons été impressionnés par le niveau d’autonomie du Xiaomi Pad 5. Il semble bien adapté pour supporter toute une journée de travail, tout en vous garantissant quelques heures de divertissement après.

Vous avez besoin d'une caméra décente

La plupart des tablettes sont dotées d'une caméra médiocre qui donne un aspect désaturé, sombre ou terne, mais les capteurs avant et arrière du Xiaomi Pad 5 ne nous ont pas gênés. Bien sûr, ils ne rivaliseront pas avec ceux de votre smartphone de milieu de gamme, mais ce module surpasse bon nombre de ces concurrents Android en termes de photographie et de capture vidéo.

Ne l'achetez pas si...

Il vous faut un stylet et un clavier

Le Xiaomi Pad 5 affiche le même prix qu’un iPad d’entrée de gamme, mais vous devrez payer un extra pour obtenir ces périphériques plus qu’utiles. Le Xiaomi Smart Pen, à lui seul, vous fera ajouter 99,90 € sur la facture globale.

Vous appréciez les tablettes légères

Malgré sa finesse, le Xiaomi Pad 5 est l'une des tablettes les plus lourdes que nous ayons évaluées. Si vous avez besoin d'un modèle super léger, il existe de meilleures options comme l'iPad mini (2021).