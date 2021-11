Test de la Lenovo Yoga Tab 13

La Lenovo Yoga Tab 13 a deux visages, fonctionnant merveilleusement à la fois comme un second écran pour un ordinateur de bureau ou un portable, et comme un lecteur multimédia puissant idéal pour les joueurs et les consommateurs de plateformes de streaming. Avec sa béquille intégrée, sa grande batterie, son écran qualitatif et son système audio exceptionnel, elle offre un confort de haut standing - et ce, malgré quelques petits défauts de conception.

La Lenovo Yoga Tab 13 en résumé

La plupart des technophiles achètent une tablette comme une alternative utile à un ordinateur portable qu'ils peuvent transporter partout, pour travailler comme pour se divertir. Tout au long de notre test, la Lenovo Yoga Tab 13 a montré toute l’étendue de ses talents en faisant office d’écran secondaire desservant un PC professionnel.

Il s'agit d'une tablette Android haut de gamme qui, comme son nom l'indique, est dotée d'un écran de 13 pouces - ce qui la rend à peine plus grande que l'iPad Pro 12.9. Audacieuse, elle s’avère aussi pratique pour visionner des séries TV que pour parcourir des tableurs interminables.

Il y a quelques caractéristiques spécifiques qui rendent cette tablette idéale pour travailler. Tout d'abord, la Lenovo Yoga Tab 13 dispose d'une béquille intégrée qui vous permet de la poser facilement sur toute surface plane, sans besoin de protection supplémentaire. Vous pouvez également exploiter cet élément pour suspendre votre appareil.

La tablette Lenovo incorpore aussi d’un haut-parleur massif, logé dans sa base - de sorte que vous pouvez facilement entendre les appels vocaux -, tandis que son port micro HDMI vous permet de l’associer facilement à un autre ordinateur.

L'utilisation de l'appareil en mode HDMI vide cependant sa batterie assez rapidement, vous devrez donc la brancher en même temps via le port USB-C - et comme celui-ci est opposé au port micro HDMI, la configuration PC portable / tablette se montre quelque peu lente à mettre en place.

En ce qui concerne vos divertissements, la combinaison de sa puissante puce Snapdragon 870, de sa batterie absolument énorme de 10 000 mAh et la qualité de l'écran et du système audio susmentionnés font de la Lenovo Yoga Tab 13 un lecteur multimédia portable époustouflant.

Malgré nos éloges, cette tablette ne conviendra pas à tout le monde, car sa conception empêche de clipser un clavier folio. De même, il vous faudra investir davantage pour bénéficier d’un stylet, alors que l'absence d'une caméra arrière vous oblige à trouver un autre support pour scanner vos documents.

La meilleure façon d'évaluer une tablette est de déterminer combien de temps nous l'avons naturellement utilisée au quotidien, et selon cette mesure, la Lenovo Yoga Tab 13 se révèle supérieure à l'iPad Pro. Entre sa fonction de second écran et sa dalle appréciable, nous l’avons rarement manipulé moins de huit heures par jour.

En raison de ses extras, la Yoga Tab n'est pas la tablette la plus abordable du moment, pour autant elle reste plus économique que la série haut de gamme d’Apple, avec une interface et une configuration très attractives.

Prix et disponibilité de la Lenovo Yoga Tab 13

La Lenovo Yoga Tab 13 a été mise en vente peu après ses débuts au MWC 2021, au milieu de l'année. Il n'existe qu'une seule version, et elle dispose de 8 Go de RAM et de 128 Go de stockage. Pour un prix conseillé de 799 €.

En comparaison de l'iPad Pro 12.9 (2021), dont elle se rapproche de par ses spécifications, elle vous permet d’économiser près de 420 € si vous la préférez à la tablette Apple aujourd’hui. Côté Android, sa rivale directe est la Samsung Galaxy Tab S7+ de 128 Go, qui vaut actuellement 949 €. Là encore, Lenovo gagne la bataille des prix.

Design

Alors que son grand écran est sans doute le plus gros argument de vente de la Lenovo Yoga Tab 13, l’aspect le plus accrocheur de la tablette reste le design, avec une fonctionnalité spécifique que Lenovo ajoute à certains de ses modèles pour en faire des appareils plus polyvalents.

Cet extra est une béquille, soit une barre métallique mobile fixée à l'arrière de la tablette - vous pouvez l’incliner à différents angles pour soutenir l'ardoise, ou la faire sortir complètement de la structure, comme une sorte de crochet destiné à suspendre la tablette.

Avec cette béquille, vous pouvez vous dispenser d’étui ou de cover pour utiliser la Yoga Tab comme un dispositif de type ordinateur portable. Nous nous sommes retrouvés à manipuler ladite béquille plus que de raison, et c'est donc un élément que nous aimerions retrouver sur d’autres concurrentes à l’avenir.

Ce n'est pas le seul aspect remarquable du design de la Yoga Tab 13. Un côté de son corps est sensiblement plus épais que l'autre - il s’agit de la partie inférieure qui abrite le haut-parleur ainsi que les ports. Comme il s’avère aussi plus lourd, vous ne serez jamais confronté à un centre de gravité problématique qui multiplierait le risque de chutes accidentelles. Toutefois, cela peut être quelque peu déconcertant lorsque vous tenez la tablette en main.

La Yoga Tab 13 arbore des dimensions de 293 x 204 mm, et son épaisseur varie de 6,2 mm à son extrémité la plus fine à 25 mm à la base. Elle se révèle un peu lourde (803 g), mais comme c'est le genre de tablette que vous poserez fréquemment sur une surface plane, son poids ne vous gênera pas à l’usage.

En plus d'un port USB-C, que la plupart des tablettes et des téléphones utilisent pour le chargement et le transfert de données, la Yoga Tab 13 intègre un port micro HDMI moins commun. Cette entrée fonctionne comme son équivalent sur PC, téléviseur ou tout autre écran. Il est légèrement plus petit ici, et vous permet de connecter la Yoga Tab à d'autres appareils pour l'utiliser comme moniteur principal ou secondaire.

Le port micro HDMI est une fonctionnalité incroyablement pratique qui définit la tablette Lenovo comme un écran professionnel indispensable. Néanmoins, ce port élimine la présence d’une prise jack 3,5 mm, ce qui décevra les porteurs de casques ou d’écouteurs filaires.

Ecran

L'un des principaux arguments de vente de la Lenovo Yoga Tab 13 est son gigantesque écran LCD IPS, à peine plus grand qu'un iPad Pro de 12,9 pouces.

Cet écran affiche une résolution de 1350 x 2160 pixels (appelé techniquement 2K), suffisante pour diffuser la plupart des programmes en streaming et pour lancer confortablement vos jeux favoris en Full HD. Ici, les images apparaissent toujours nettes et claires.

En général, nous avons trouvé la Lenovo Yoga Tab 13 digne de visionner des vidéos, ou de servir d’écran secondaire viable pour afficher simultanément un maximum d’informations et de documents.

Il ne s’agit pas d’une dalle parfaite - la luminosité maximale de 400 nits s’avère un peu faible, surtout si vous tenez la tablette à proximité de sources lumineuses ou à l’extérieur, sous le soleil. Son taux de rafraîchissement de 60 Hz la situe derrière les tablettes Samsung et Apple (actuellement à 120 Hz), en termes de navigation fluide entre les menus et les applications.

Performances et caméra

Grâce à son chipset haut de gamme Snapdragon 870, cette tablette Lenovo se révèle assez puissante. Il est associé à 8 Go de RAM et 128 Go d'espace de stockage - c'est une quantité raisonnable, au-delà sachez que vous pouvez compléter cette capacité via l’association d’un disque dur externe ou d’une souscription à un service d’hébergement dans le Cloud.

Nous avons testé un bon nombre de jeux sur la tablette, ces derniers répondent décemment avec peu de latence. Vous pouvez pousser les options graphiques (jusqu’à 2K) sans souci, la Lenovo Yoga Tab 13 gère cette optimisation relativement bien.

Le haut-parleur rend la Yoga Tab 13 idéale pour le streaming audio, ainsi que pour regarder des films et exécuter des jeux immersifs, car il crée un effet surround qui rebondit sur la surface d’accueil de la tablette.

Alors que la plupart des tablettes disposent d'une caméra arrière et d'une caméra frontale, la Lenovo Yoga Tab 13 se contente de la seconde - il s'agit d'un capteur de 8 Mpx, utilisé pour prendre des selfies ou passer des appels vidéo.

Certaines personnes pourraient déplorer l'absence d'une caméra arrière, car même si vous n'êtes pas un photographe, l'outil peut supporter des applications de réalité augmentée ainsi que pour scanner des documents.

Interface

Comme vous pouvez probablement le deviner par les références constantes à une "tablette Android", la Lenovo Yoga Tab 13 utilise le système d'exploitation de Google, avec Android 11 préinstallé.

Cet OS - tel que Google l'a conçu, sans modifications ou surcouches privilégiées par certaines marques - ne se révèle pas particulièrement adapté aux tablettes. Il n'y a pas beaucoup de fonctions qui tirent le meilleur parti de la grande surface de l'écran, et de nombreuses applications créatives ne restent disponibles que sous iOS.

Cela ne veut pas dire que l’interface de la tablette Lenovo déplaira dès sa mise en marche, car beaucoup d’utilisateurs apprécient la navigation depuis une tablette Android. Mais si vous choisissez la Yoga Tab après avoir utilisé un iPad ou une autre tablette avec surcouche, vous risquez d’être dépaysé par son offre plus limitée.

Vous pouvez acheter un stylet compatible avec la Yoga Tab 13 pour faire des croquis, dessiner et prendre des notes.

Si vous avez lu l'introduction de cette revue, vous saurez que nous avons beaucoup utilisé la tablette comme deuxième écran de notre ordinateur grâce au port micro HDMI, et c'est dans la section logiciel que nous avons pu pleinement explorer cette option.

Il suffit de brancher votre tablette sur un autre appareil via le câble HDMI inclus dans l’emballage pour la configurer comme écran - notre ordinateur portable l'a automatiquement détecté, et il nous a fallu quelques courts instants pour la paramétrer dans notre nouveau système multi-écrans. Un vrai plus si vous travaillez actuellement à distance et que vous manquez de moniteurs (ou de place) à domicile.

Autonomie

La Lenovo Yoga Tab 13 est équipée d'une énorme batterie de 10 000 mAh, ce qui compense largement la taille de son écran.

Nous avons été très impressionnés par l'autonomie de la tablette, car il n’est nul besoin de la recharger tous les jours, même si nous l'avons exploitée comme deuxième écran jusqu'à huit heures par jour et que nous avons visionné un certain nombre de films en streaming.

Lenovo estime la durée de vie de la batterie entre deux charges à 12 heures. En pratique, nous sommes agréablement surpris, car elle peut largement dépasser cette donnée.

Un petit problème affecte cependant l'autonomie : les ports HDMI ne transfèrent pas l'énergie - ce qui signifie que connecter l'ardoise sur une autre prise pourrait augmenter la décharge de la batterie. La solution est de brancher un chargeur en même temps - nous l'avons associé à notre ordinateur portable pour cela, avec un câble USB vers USB-C - mais le système qui en résulte, avec des câbles aux deux extrémités, peut rapidement virer au chaos avec des fils entremêlés.

Le chargeur de 30W fournit une recharge rapide pour une tablette. Si celle-ci laisse entrevoir un coup de mou en fin de journée, la pause dîner s’avérera suffisante pour la regonfler à bloc.

Faut-il acheter la Lenovo Yoga Tab 13 ?

Achetez-la si...

Vous recherchez un deuxième écran prêt à l'emploi

Grâce à sa facilité d'utilisation, nous pouvons facilement recommander la Yoga Tab 13 si vous recherchez un second écran facile à configurer pour achever plus de tâches et de documents professionnels en un temps record.

Vous aimez vous divertir en mode nomade

En raison de son écran 13 pouces, de sa béquille sécurisante, de son système audio surround et de sa puce puissante, cette tablette Lenovo se révèle également idéale pour visionner des films et des séries, jouer ou écouter de la musique en toute détente.

Vous n'aimez pas recharger vos appareils en permanence

Certaines tablettes nécessitent d'être alimentées fréquemment, mais la Yoga Tab 13 peut tenir longtemps entre deux charges, et son chargeur de 30W vous garantie un temps sur secteur très limité.

Ne l'achetez pas si...

Vous avez besoin d'une suite créative complète

Certaines applications créatives professionnelles ne sont disponibles que sous iOS. Ainsi, même si la Yoga Tab 13 reste puissante, vous ne pouvez pas télécharger tout ce dont vous avez besoin.

Vous vous tournerez plus volontiers vers une tablette Android abordable

Si vous avez un budget limité et que vous désirez une tablette simple à l’emploi et bon marché pour divertir vos enfants en vacances, des modèles deux fois moins chers vous conviendront tout aussi bien.