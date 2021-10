Test du Lenovo Legion Tower 5i (2021)

Si vous cherchez un support puissant et néanmoins à prix réduit pour enrichir votre bibliothèque de jeux PC AAA, le Lenovo Legion 5i a sa place dans votre coin détente. Sur cette génération, le modèle de base vous offre une carte graphique RTX 3060 - et donc un accès aux options gaming plus modernes comme le ray tracing et le DLSS.

Soyons honnêtes, la majorité des consommateurs n'ont pas les moyens de s'offrir un PC gamer de compétition. C'est ce qui fait que le Lenovo Legion Tower 5i s’avère idéal pour les joueurs débutant sur ce support et pour ceux composant avec un budget limité. Au prix de base de 1 499 €, cet ordinateur de bureau décent est équipé d'un processeur Intel Core i5 à six cœurs, de 16 Go de RAM, d'une NVIDIA GeForce RTX 3060 et d'un SSD M.2 de 512 Go.

Ce matériel est une première porte d’entrée sur les titres AAA, profitant des performances graphiques de la carte graphique Nvidia GeForce RTX 3060 - un modèle qui vous délivre sur un plateau d’argent les options premium que sont le ray tracing et le DLSS. La capacité de stockage se révèle, en revanche, modeste, avec un SSD de 512 Go sans disque dur complémentaire, à une époque où la taille des jeux augmente considérablement. Cependant, ce support apparaît plus que suffisant pour prendre en charge vos multiples parties multijoueurs sur les plus grandes références eSports, telles que Fortnite, Rocket League et League of Legends. De plus, la mise à niveau du Legion 5i vous permet d’obtenir par la suite un CPU Intel Core i9-11900, un GPU RTX 3070, 32 GO de RAM et un SSD PCIe de 1 To. Quand vos économies et quelques offres promotionnelles le permettront.

Disponible depuis la boutique Lenovo, le Legion Tower 5i de 6e génération se positionne assez bien par rapport à des PC gamer référents comme le MSi Trident 3, l'Alienware Aurora R10 et le HP Omen 30L.

Quels sont les meilleurs PC gamer du moment ?

(Image credit: Future)

Caractéristiques techniques Voici la configuration du Lenovo Legion Tower 5i évaluée par la rédaction : CPU : Intel Core i5-11400F (6 cœurs, 2,60 GHz, 12 Mo)

GPU : NVIDIA GeForce RTX 3060 12 Go GDDR6

RAM : 16 Go UDIMM DDR4 3200 MHz

Stockage : SSD M.2 2280 512 Go

Ports (avant) : 2 x USB-A 3.2 Gen 1, 1 x casque, 1 x micro

Ports (arrière) : 2 x USB-A 2.0, 2 x USB-A 3.2 Gen 1, 3 x sorties audio 5.1, 1 x USB-C 3.2 Gen 2, 1 x Ethernet (RJ-45)

Connectivité : Wi-Fi 6 802.11ax 2x2 + Bluetooth 5.1

À sa sortie de la boîte, le Legion Tower 5i présente un châssis noir corbeau attrayant. Le logo Legion en façade et les ventilateurs à l’arrière sont dotés d'un éclairage RVB personnalisable via l'application Vantage. Ceux qui cherchent à mettre en valeur les entrailles de la tour apprécieront son panneau latéral en verre transparent. Le système de ventilation, présent à l’avant comme à l’arrière, permet de maintenir le Legion Tower 5i au frais - avec un total de cinq zones couvertes pour maximiser le refroidissement. Il y a deux ports USB-A aux côtés des prises casque et microphone en façade, mais il manque au moins un port USB-C à cet endroit. Il se place heureusement au dos, aux côtés de quatre ports USB-A, d’une sortie audio 5.1 et d’un port Ethernet. Cela demeure suffisant pour accueillir un clavier, une souris, un casque et une webcam standard.

Le Legion Tower 5i s’accompagne d'un clavier et d'une souris fournis par Lenovo. Vous pouvez les ignorer, car ils ne disposent d’aucune fonction gaming. Pour autant, ils vous serviront de périphériques de secours servant des usages plus bureautiques et quotidiens.



Le Legion Tower 5i offre des performances graphiques 1080p solides, avec des réglages élevés à ultra. Des jeux classiques comme Metro Exodus ont maintenu un taux de rafraîchissement de 60 images par seconde, avec des paramètres Ultra à 1080p. Sur Assassin’s Creed Valhalla, il est descendu à 52 images par seconde dans la même configuration, avant de grimper à 90 images par seconde avec des paramètres élevés (et toujours en Full HD). D'autres jeux offrant une plus grande fidélité visuelle, tels que Gears 5, Resident Evil Village et Doom Eternal se sont également comportés de manière adéquate avec des paramètres et une résolution comparables - des framerates de 90 fps ont même été atteints en mode Ultra, restant dans la limite stable des 60 fps avec le ray tracing et le DLSS activés.

(Image credit: Future)

Les fréquences d'images élevées priment sur la fidélité visuelle dans les challenges multijoueurs. Par conséquent, les amateurs d’eSport ont de quoi être rassurés : le Legion Tower 5i peut gérer Fortnite, Apex Legends, PUBG et Rocket League sans le moindre hoquet.

Le Legion Tower 5i propose Nahimic 3D comme pilote audio standard. Il est idéal pour les gamers qui cherchent à obtenir un son surround virtuel décent sur des casques à petit budget. Pour les compétiteurs, la précision de Nahimic 3D peut être ajustée via une application dédiée - ce qui vous donne un avantage certain sur le terrain, avec un environnement sonore fidèlement reproduit et réactif. Les plus pointilleux voudront tout de même user et abuser de leurs casques THX ou Dolby Atmos, le nec plus ultra du moment.

(Image credit: Future)

Comme nous l'avons mentionné précédemment, l'application Vantage est un excellent moyen de personnaliser l'apparence de son Legion Tower 5i. Le logiciel offre d'autres fonctionnalités, notamment le réglage des performances, la mise à jour des composants et des informations clients, comme l'état de la garantie.

Quiconque cherche à étendre sa bibliothèque de jeux PC sans dépenser plus, ou a simplement besoin d'une plateforme pré-montée pour s’adonner aux meilleurs titres eSport, devrait accorder une attention prioritaire au Legion 5i. Plus important encore, les performances 1080p sont respectables sur des paramètres de niveau élevé à ultra sur la plupart des jeux. Et ceux qui veulent mettre ultérieurement à niveau leur configuration peuvent le faire sans trop de problème.

(Image credit: Future)

Achetez-le si...

Vous avez besoin d'une machine eSport performante et abordable

Le Lenovo Legion 5i prend en charge les meilleurs titres multijoueurs avec un taux de rafraîchissement très appréciable en qualité ultra. Indispensable pour atteindre le hall of fame de Fortnite et Rocket League.

Vous appréciez jouer en Full HD, avec de solides performances graphiques

En 1080p, cet ordinateur de bureau peut gérer avec brio des titres AAA populaires, notamment Gears 5, Back 4 Blood, Doom Eternal et bien d'autres - avec des paramètres élevés à ultra, tout en activant les options ray tracing et DLSS.

Vous pensez faire évoluer votre matériel dans le temps

Le châssis tour noir peut offrir un éclairage RVB attrayant, mais le boîtier lui-même est facile à ouvrir et à manipuler pour opérer des mises à niveau profitables. Par exemple, pour doubler la RAM et/ou la capacité de stockage.

(Image credit: Future)

Ne l'achetez pas si...

Vous recherchez un PC gamer extrême

L'Intel i5 à six cœurs, les 16 Go de RAM et la RTX 3060 peuvent satisfaire la majeure partie des joueurs PC, mais ceux qui veulent goûter au réalisme absolu se pencheront sur les éditions premium des Corsair One a200 et du HP Omen 30L.