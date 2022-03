Test HP Omen 45L

Les PC gamer haut de gamme et préfabriqués tels que le HP Omen 45L sont plus importants en 2022 qu'ils ne l'ont jamais été auparavant. En raison d'une pénurie sans précédent de cartes graphiques, monter sa propre plateforme de jeu est devenu un luxe que peu de consommateurs peuvent raisonnablement se permettre. Les passionnés se tournent donc à nouveau vers les PC préconfigurés.

Grâce à cette nouvelle attention du public, les fabricants lancent des versions plus extrêmes de leurs PC dans l'espoir de capter ce public. HP plonge ici avec audace et fournit, avec l'Omen 45L, une tour gaming absolument massive.

La configuration que nous avons reçue pour cette évaluation comporte certains des composants PC les plus puissants que vous trouverez sur le marché. Elle comprend un processeur Intel Core i9-12900K, une carte graphique Nvidia GeForce RTX 3090 et un énorme volume de RAM de 64 Go. Comme si cela ne suffisait pas, elle se veut par ailleurs équipée de deux SSD de 2 To - ce qui vous permet de ne jamais manquer d'espace. C'est LA configuration de rêve pour tous les joueurs PC hardcore, mais ce rêve s'accompagne aussi d'un prix fantaisiste.

Vous allez payer environ 4 500 € pour cette configuration - ou du moins vous le feriez si cette configuration était réellement disponible en France. L’édition commercialisée la plus proche est composée d'un SSD de 2 To et d'un disque dur de 1 To, d’un CPU AMD Ryzen 9 5900X et d’une RTX 3080 Ti - pour un investissement plus “raisonnable” de 3 999 €.

Cela semble être une somme considérable, mais lorsque vous considérez qu'un Alienware Aurora R13 avec des spécifications similaires vous coûterait 5 129 €, la facture u HP Omen 45L ne semble pas vraiment si salée. Mais encore une fois, vous obtenez un châssis beaucoup moins compact et qui ressemble davantage à un PC gamer classique.



Il est également possible de faire quelques économies en optant pour le modèle le plus standard, incluant un processeur AMD Ryzen 7 5800X, une carte graphique RTX 3070 Ti, 32 Go de RAM, plus deux SSD PCI NVMe de 2 To chacun. Le tout pour 2 499 €.



Nous ne voulons en aucun cas rabaisser le HP Omen 45L. C'est un superbe PC gamer noir en forme d'obélisque avec trois ventilateurs RVB qui illuminent le panneau, ainsi qu’un diamant blanc rétroéclairé à l'avant et au centre. Si vous connaissez la marque HP Omen, vous reconnaîtrez le symbole de celle-ci. Mais là où il est habituellement représenté en rouge, nous adorons la nouvelle coloration blanche embellissant cette édition.

Difficile d’oublier le nom du modèle. 45L correspond au volume du châssis. Oui, c'est gros. La machine mesure 55,5 cm de haut et 47 cm de long. Autrement formulé, vous allez avoir besoin d’un bureau informatique très large pour ranger votre nouveau compagnon. Nous l'avons installé dans notre salon, et il s’avère presque aussi haut que notre meuble TV. Heureusement, sa couleur noire lui permet de s'intégrer parfaitement.

La tour HP Omen 45L se montre également lourde : elle pèse environ 22,7 kg. Donc, si vous vivez dans un immeuble au troisième étage sans ascenseur comme nous, préparez-vous à gagner quelques courbatures. Et lorsque vous l'aurez bien installée, vous n'aurez plus envie de le déplacer.

Sur le dessus du châssis se trouve une sélection de ports basiques ; vous trouverez quatre ports USB de type A et des prises audio dédiées de 3,5 mm conçues pour un casque et un microphone. À droite de tous ces ports se trouve un bouton d'alimentation à profil bas. Attention toutefois à la présence de ce bouton sur le dessus : si vous avez un chat, il pourra facilement sauter dessus lorsque vous serez en train de jouer.

Alors qu'il y a une tonne de ports USB sur le dessus, il n'y en a pas vraiment plus à l'arrière du HP Omen 45L. Vous ne trouverez que quatre ports USB-A supplémentaires et un seul port USB-C. Il y a également un réseau local Ethernet et trois connexions audio - mais c'est très peu pour un PC gamer, surtout s'il s’avère aussi grand.

Cela s'explique probablement par le fait que HP n'utilise pas de carte mère standard comme le feraient des constructeurs de PC plus spécialisés tels que Maingear et Origin PC. Au lieu de cela, HP inclut sa propre carte mère personnalisée, et… nous en sommes ravis.

Vous pouvez accéder aux entrailles du PC en appuyant sur l'un des boutons d'accès pratiques situés en haut du châssis, dans ce que l'on appelle la "cryo-chambre". Il s'agit essentiellement d'un espace entre le haut du châssis et le radiateur situé en haut, qui, nous pouvons le supposer, séparera le reste des composants de l'air chaud provenant de ce composant.

Une fois qu'il reste ouvert, vous obtenez un large accès à chaque partie du système, plus que ce que l'on pourrait attendre d'un fabricant grand public. Bien que la carte mère soit propriétaire, elle possède tout ce dont vous aurez besoin pour la mettre à niveau à l'avenir. De plus, si vous appréciez le châssis (ce qui est le cas pour nous), la carte mère est un modèle ATX standard, ce qui signifie que vous pouvez tout à fait la remplacer plus tard par un autre acheté dans le commerce.

L'alimentation est une unité Cooler Master standard, ce qui signifie que même cela ne vous empêchera pas d'exploiter ce châssis pendant des années. C'est l'une des meilleures parties du HP Omen 45L. HP a ciblé les personnes qui aiment monter leur propre PC, et a réussi à lancer un ordinateur que vous pouvez réellement faire évoluer. Les autres fabricants de PC grand public devraient en prendre de la graine. C'est ainsi qu'un PC gamer haut de gamme devrait être conçu.

La seule chose que nous changerions honnêtement est sans doute une carte mère disposant d’un plus grand nombre d'E/S à l'arrière. Nous ne pouvons pas parler pour tout le monde, mais lorsque nous cherchons à exécuter des jeux VR, nous devons débrancher d'autres appareils pour faire de la place. Si vous êtes du genre à avoir une douzaine de périphériques branchés simultanément sur votre PC - nous savons que nous ne sommes pas les seuls - alors vous allez devoir investir dans un hub USB. Et ce n'est pas un investissement automatique lorsqu’on a déjà dépensé autant pour une machine de cette taille.

En revanche, une telle dimension a ses mérites. Car pour ce prix (et ce volume), vous pouvez facilement lancer tous les jeux AAA modernes avec les paramètres poussés en Ultra, sans jamais perdre en performances.

Nous sommes actuellement obsédés par le monde ouvert d’Elden Ring, comme beaucoup, et l'Omen 45L le fait tourner à 4K avec des paramètres graphiques maximum. Ne vous méprenez pas, il y a parfois une baisse des FPS, mais cela tient plus de lacunes logicielles propres au jeu lui-même qu'une quelconque faiblesse matérielle.

De même, le HP Omen 45L a été en mesure de supporter Marvel's Guardians of the Galaxy en mode Ultra, avec le ray tracing activé, sans aucun problème identifié. Nous ne l'avons pas vu descendre en dessous de 60 fps pendant toute la durée de la campagne. C'est vraiment la machine idéale si jouer en 4K se révèle votre priorité absolue.

Et grâce à la combinaison du CPU Intel Core i9-12900K et aux 64 Go de RAM de notre configuration de test, les vidéastes ou les photographes affirmés seront davantage émerveillés par la transformation de leurs œuvres que par le processus de création artistique lui-même. Le HP Omen 45L atteint facilement plus de 22 000 points dans Cinebench R23, ce qui en fait l'un des PC les plus rapides du marché.

Ces performances ne sont pas près de s’estomper. La possibilité de mise à niveau susmentionnée garantit la durabilité du HP Omen 45L à jour pendant des années. Vous n'aurez pas besoin d'acheter un nouveau PC gamer avant un certain temps. De quoi bénéficier d’un retour sur investissement très rapidement.

Faut-il acheter le HP Omen 45L ?

Achetez-le si...

Vous avez besoin d’un PC gamer puissant

Avec une Nvidia RTX 3090 et un Core i9-12900K, il n'y a aucun jeu que le HP Omen 45L ne pourra pas gérer.

Vous recherchez un PC qui a de l'allure

La superbe couleur noire et les lignes élégantes du châssis du HP Omen 45L vous donneront envie de l’exhiber constamment - et pas seulement pour ses performances exceptionnelles.

Vous souhaitez investir dans une configuration qui dure

Comme le HP Omen 45L utilise des pièces de taille standard, vous pouvez facilement remplacer et mettre à niveau tous les éléments du système.

Ne l'achetez pas si...

Vous disposez d’un budget limité

Le HP Omen 45L est cher, et tout le monde ne peut pas se permettre de miser sur la proposition de base, démarrant à 2 499 €.