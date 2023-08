Test Alienware Aurora R16 : un peu moins Alien, un peu plus bureautique

Pourquoi pouvez-vous faire confiance à TechRadar ? Nos examinateurs experts passent des heures à tester et à comparer les produits et services afin que vous puissiez choisir le meilleur pour vous. En savoir plus sur la façon dont nous testons .

Alienware Aurora R16 : test en deux minutes

L'année dernière a vu la sortie de l'Alienware Aurora R15, le puissant et coûteux PC de jeu de Dell équipé de certaines des caractéristiques les plus élevées du marché. L'Alienware Aurora R16, cependant, tente quelque chose de différent. Bien qu'il s'agisse toujours d'un PC de jeu, il a été redessiné pour le rendre plus léger et mieux adapté à un bureau.

La forme de boîte noire étonnamment anodine de ce PC Alienware lui confère une allure plus conviviale, qui va à l'encontre de l'esthétique "Alien" habituelle des PC Alienware. Le seul petit défaut de cet ordinateur est le panneau latéral en verre qui permet de voir tous les composants. Malheureusement, l'aspect intérieur est un peu ennuyeux, Dell n'ayant pas pris la peine de modifier l'agencement intérieur par rapport aux modèles précédents.

L'éventail de ports est vaste, avec à peu près tout ce dont vous pourriez avoir besoin pour vous connecter avec un ordinateur de bureau. Il comprend quatre ports USB 3.2 Gen Type-A, trois ports USB 3.2 Type-C, une prise audio, deux sorties numériques SPDIF, une sortie surround latérale, une sortie surround arrière, une sortie centrale/subwoofer, un port Ethernet, un port de sortie de ligne et un port d'entrée de ligne.

La ventilation est également excellente, l'Alienware Aurora R16 n'ayant jamais été à la limite de la surchauffe ou même de la chaleur autour des évents lors de sessions de jeu intenses. Cela est dû à plusieurs aérations sur le dessus et sur le côté du boîtier, à un système de refroidissement liquide interne et à une aération en nid d'abeille située sous le panneau latéral en verre. Ce dernier est efficace mais visuellement bizarre car le R16 n'a pas besoin de cette forme, contrairement au R15.

Il fonctionne extrêmement bien avec tous les meilleurs jeux PC que vous pouvez lui proposer, comme un champion. Des titres comme Cyberpunk 2077 et Dirt 5 tournent sans problème en 1080p, ce pour quoi il a été conçu. Et si Dirt 5 peut également fonctionner en 4K tout en conservant plus de 80 fps, Cyberpunk 2077 souffre énormément sans DLSS 3 actif.

Alienware Aurora R16 : prix et disponibilité

(Image credit: Future)

À partir de 1 550€

Disponible sur le site de Dell ou chez plusieurs revendeurs

L'Alienware Aurora R16, bien qu'encore un peu cher, est l'un des PC de jeu les plus abordables équipé de composants de dernière génération comme le processeur Intel Core i7 de 13ème génération et la carte graphique Nvidia RTX 4070. Le prix de départ est de 1 550€, les mises à niveau ne faisant pas grimper le prix en flèche. Une autre option, encore plus abordable, sera disponible dans le courant de l'année 2023.

Dell a confirmé que le R16 serait lancé aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Australie et en France.

Prix : 4 / 5

Alienware Aurora R16 : spécifications

(Image credit: Future)

L'Alienware Aurora R16 est disponible en deux configurations, avec une troisième moins chère prévue plus tard en 2023. La configuration qui nous a été envoyée pour test est la suivante : un processeur Intel Core i7-13700F, une carte graphique Nvidia GeForce RTX 4070 de 12 Go GDRR6, 32 Go de RAM DDR5 et un disque SSD NVMe M.2 PCIe de 1 To.

La configuration de départ est un Intel Core i7-13700F, une carte graphique Nvidia GeForce RTX 3050, 16 Go de RAM et 512Go de stockage SSD.

Swipe to scroll horizontally Voici les spécifications de l'Alienware Aurora R16 Composantes Modèle de base Unité d'évaluation Configuration maximale Prix 1 550€ 2 190€ N/A CPU Intel Core i7-13700F Intel Core i7-13700F Intel Core i9F-13900F GPU Nvidia GeForce RTX 3050 Nvidia GeForce RTX 4070 12GB GDRR6 Nvidia GeForce RTX 4080 16GB GDDR6X RAM 16GB RAM (8x2) DDR5 RAM 32GB (16x2) DDR5 RAM 64GB DDR5 Stockage 500 Go NVMe M.2 PCIe SSD 1TB NVMe M.2 PCIe SSD 4TB NVMe M.2 PCIe SS Ports 4x USB 3.2 Gen Type-A, 3x USB 3.2 Gen 1 Type-C, 1x audio port, 2x SPDIF Digital Output, 1x Side Surround Output, 1x Rear Surround Output,1x Center/Subwoofer Output, 1x ethernet port, 4x USB 3.2 Gen Type-A, 3x USB 3.2 Gen 1 Type-C, 1x audio port, 2x SPDIF Digital Output, 1x Side Surround Output, 1x Rear Surround Output,1x Center/Subwoofer Output, 1x ethernet port, 4x USB 3.2 Gen Type-A, 3x USB 3.2 Gen 1 Type-C, 1x audio port, 2x SPDIF Digital Output, 1x Side Surround Output, 1x Rear Surround Output,1x Center/Subwoofer Output, 1x ethernet port,

Comme il s'agit d'un PC et non d'un ordinateur portable, chaque composant peut être mis à niveau. Toutefois, l'étroitesse du châssis peut rendre certaines mises à niveau plus difficiles. Et si vous n'êtes pas du genre à vous mettre à niveau, de nombreuses options de configuration sont disponibles pour personnaliser votre PC.

Spécifications : 5 / 5

Alienware Aurora R16 : design

(Image credit: Future)

Plus compact et moins encombrant

Le panneau latéral en verre est inutile

Vaste sélection de ports

Excellente ventilation

L'Alienware Aurora R16 est fascinant en tant que PC de jeu de bureau, car son esthétique est à la fois discrète et différente du design habituel d'Alienware. Bien qu'il s'agisse toujours d'une machine de jeu, le boîtier noir simple, l'éclairage RGB subtil, la forme plus compacte de la machine et l'unique panneau latéral transparent en font un PC parfaitement adapté au bureau. Il est impressionnant de voir à quel point il prend peu de place sur un bureau et, en ce qui concerne son poids, il est plus facile à manœuvrer que le modèle précédent, bien qu'il soit encore un peu lourd.

Bien que nous apprécions l'aspect frappant du panneau latéral transparent, il est un peu inapproprié pour un PC destiné à être utilisé dans un environnement plus professionnel. De plus, il n'y a rien de particulièrement intéressant à voir, puisque l'intérieur est configuré comme n'importe quel autre ordinateur de bureau Alienware. Le manque d'éclairage RGB et l'aspect intérieur assez chargé le rendent d'ailleurs un peu moins intéressant.

(Image credit: Future)

Il dispose d'un éventail de ports impressionnant, avec de nombreux ports à l'avant et à l'arrière, conçus sur mesure pour pratiquement tout ce à quoi vous souhaitez connecter le PC. Il y a quatre ports USB 3.2 Gen Type-A, trois ports USB 3.2 Type-C, une prise audio, deux sorties numériques SPDIF, une sortie surround latérale, une sortie surround arrière, une sortie centrale/subwoofer, un port Ethernet, un port de sortie de ligne et un port d'entrée de ligne.

La ventilation est également l'une des meilleures parmi les PC de jeu, sans aucun moment de surchauffe pendant les longues sessions de jeu. Plusieurs évents sur le dessus et les côtés du châssis y contribuent, ainsi que le système de refroidissement liquide de 240 mm à l'intérieur. Sans parler de son silence absolu, il est difficile d'entendre le moindre son en provenance du châssis. Et bien que les évents en forme de nid d'abeille sous le panneau transparent fonctionnent bien, c'est un choix de conception inutile étant donné que le R16 n'en a pas besoin, contrairement au R15. Un simple orifice d'aération aurait été plus que suffisant.

Design : 4 / 5

Alienware Aurora R16 : performances

Image 1 of 3 (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future)

Excellentes performances générales

Convient parfaitement aux jeux, à la productivité et à la création/édition

Alienware Aurora R16 : Benchmarks Voici les performances de l'Alienware Aurora R16 dans notre série de tests de référence :



3DMark : Night Raid : 73 829 ; Fire Strike : 36 116 ; Time Spy : 17 203 ; Port Royal : 10 934

Cinebench R23 Multi-core : 17 664 points

GeekBench 5 : 1 935 (monocœur) ; 15 764 (multicœur)

PCMark 10 (Home Test) : 8 194 points

Total War : Warhammer III (1080p, Ultra) : 133 fps ; (1080p, Low) : 310 fps

Cyberpunk 2077 (Ultra) : 16 fps ; (Bas) : 56 fps

Dirt 5 (Ultra) : 82 fps ; (Bas) : 168 fps

Copie d'un fichier de 25 Go : 20,9

Handbrake 1.6 : 3:52

CrossMark : Général : 2 076 Productivité : 1 921 Créativité : 2 328 Réactivité : 1 858

Comme la plupart des PC de jeu, l'Alienware Aurora R16 n'est pas seulement performant avec les titres PC haut de gamme, mais peut également servir de machine de productivité et de création/édition.

Il gère bien des titres comme Cyberpunk 2077 et Dirt 5, le premier atteignant près de 60 fps de manière constante, tandis que le second atteint plus de 150 fps avec les paramètres les plus bas. Cependant, les choses se gâtent pour Cyberpunk 2077 lorsque vous augmentez la résolution à 4K, faisant chuter le framerate à 16 fps sans DLSS 3 actif. Dirt 5 chute également, mais le taux de rafraîchissement reste excellent, à 82 en moyenne. Cela s'explique par le fait que la R16 se concentre sur les jeux en 1080p et QHD, et qu'une résolution 4K n'est donc pas une condition idéale.

Dell affirme que le R16 offre des performances équivalentes ou supérieures à celles du R15, tout en conservant un prix de milieu de gamme. Et lorsque l'on regarde les résultats des benchmarks, on peut clairement comprendre cette affirmation. Dans 3DMark, la R16 est étonnamment proche de la R15 dans Night Raid et Fire Strike, et ne perd que dans Port Royal et Time Spy. Bien que ce dernier surpasse largement le premier dans les résultats de Cinebench R23, le R16 atteint ou dépasse les résultats de GeekBench 5 et de PCMark 10 Home Test.

Bien sûr, les benchmarks ne sont pas la clé des performances réelles, et naturellement, le R15 surpasse le R16 en ce qui concerne les jeux grâce à une meilleure carte graphique. Mais pour ce que le R16 a et pour son coût inférieur, c'est une machine solide pour ceux qui veulent des performances de jeu solides sans payer près ou plus de 4 000€ pour les spécifications de haut niveau.

Il obtient également de bons résultats dans d'autres tests, comme le test de copie de fichiers de 25 Go, le test Handbrake 1.6 et le test CrossMark. Si vous avez besoin d'un PC pour des projets créatifs et d'édition, il serait intéressant d'investir dans un moniteur avec une gamme de couleurs étendue pour tirer parti de ce PC.

Performances : 4.5 / 5

Devriez-vous acheter l'Alienware Aurora R16 ?

Swipe to scroll horizontally Alienware Aurora R16 Caractéristiques Commentaires Évaluation Prix Pour une option de milieu de gamme, le prix est correct 4 / 5 Spécifications Les spécifications pour toute configuration et des tonnes d'options de personnalisation. 5 / 5 Design Le design d'Alienware est beaucoup plus discret et fonctionne en grande partie. 4 / 5 Performances Excellentes performances, quelle que soit l'utilisation que vous en fassiez. 4.5 / 5 Moyenne totale Il s'agit d'un excellent PC qui convient parfaitement aux jeux, ainsi qu'à de nombreux autres travaux de bureau. 4.5 / 5

Achetez-le si...

Vous avez besoin d'un PC complet

Si l'on en croit les résultats de ses tests et ses performances générales, cet ordinateur peut tout gérer, et bien. Vous pouvez l'utiliser pour les jeux, la productivité et les projets créatifs ou d'édition.

Vous avez besoin d'une connectique diversifiée

L'éventail de ports est excellent, bien équilibré et adapté à de nombreux appareils.

Vous avez besoin d'un PC plus petit pour le bureau

Comparé à d'autres modèles de la même gamme, celui-ci est plus compact et un peu plus léger, ce qui lui permet de s'intégrer parfaitement dans un environnement de bureau.

Ne l'achetez pas si...

Vous avez un budget serré

Si l'option la moins chère est agréable à voir, il ne s'agit pas pour autant d'une machine économique et les configurations les plus élevées peuvent s'avérer encore plus coûteuses.

Alienware Aurora R16 : à considérer également

Swipe to scroll horizontally Alienware Aurora R16 Maingear Turbo Alienware Aurora R15 PRIX : 1 550 € $5,807 $4,499.99 CPU Intel Core i7-13700F AMD Ryzen 7 5800X3D 13ᵗʰ Gen Intel Core i9-13900KF GPU Nvidia GeForce RTX 3050 8GB GDRR6 Nvidia GeForce RTX 3080 Ti Nvidia GeForce RTX 4090 24GB GDDR6X RAM 16GB (2 x 8) DDR5 RAM Asus B660-PLUS 16GB DDR4 32GB DDR5 STOCKAGE : 512 Go NVMe M.2 PCIe SSD 1 x 1TB M.2, 1 x 2TB SSD 1TB NVMe M.2 PCIe SSD

Si l'Alienware Aurora R16 vous fait envisager d'autres options, voici deux autres PC de jeu à considérer...

Alienware Aurora R15

Il s'agit du prédécesseur du R16, et bien qu'il soit beaucoup plus cher, il offre également des performances de jeu de haut niveau. Il arbore également le design classique et unique d'Alienware. Lire notre test complet de l'Alienware Aurora R15 (en anglais)

Maingear Turbo

Si vous voulez un PC de jeu qui a tout pour plaire, cette option haut de gamme devrait vous convenir. À condition que le prix ne soit pas un problème pour vous. Lire notre test complet sur le Maingear Turbo (en anglais)

Nous avons testé l'Alienware Aurora R16 pendant une semaine.

Nous avons testé des jeux sur PC avec des paramètres faibles et élevés.

Nous avons utilisé une variété de benchmarks ainsi qu'un gameplay général pour tester les performances.

Tout d'abord, nous avons testé le poids général de l'Alienware Aurora R16 en le soulevant et en le déplaçant. Après l'avoir installé, nous avons lancé plusieurs benchmarks pour tester le processeur et la carte graphique, ainsi que les performances de jeu. Enfin, nous testé des titres comme Dirt 5 et Cyberpunk 2077 dans différents paramètres pour évaluer les performances globales et la qualité de la ventilation.

L'Alienware Aurora R16 est spécialement conçu comme un PC de jeu, ce qui signifie que l'essentiel de nos tests a consisté à vérifier les performances en jeu et à rechercher d'éventuels problèmes de ventilation.

Première révision en août 2023