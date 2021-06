Test du Lenovo Legion 5 Pro

Le Lenovo Legion 5 Pro est sans conteste l'un des meilleurs PC portables gaming que nous ayons testés à ce jour. Il confirme que la série Legion peut tout à fait rivaliser avec ses homologues plus connus. Il surpasse dans l’ensemble les modèles les plus récurrents du marché de milieu de gamme, à un prix tout à fait raisonnable.

Le Lenovo Legion 5 Pro en résumé

L'ordinateur portable Lenovo Legion 5 Pro est aisément l'un des meilleurs ordinateurs portables gaming sur lequel nous avons mis la main. Bien qu'il n’affiche pas la configuration de pointe d’un PC gamer de bureau comme le Corsair One a200 ou d’une alternative portable telle que le Gigabyte Aorus 17X, il surpasse la plupart des modèles de milieu de gamme à l’instar des Asus Zephyrus G15 et Gigabyte Aorus 17G.

Lorsque vous recherchez le PC portable gamer parfait, il y a deux critères importants à considérer. Évidemment, il y a les performances, et sur le Legion 5 Pro, elles brillent absolument. Il obtient certains des meilleurs scores que nous ayons obtenus au sein de logiciels de benchmark - ce grâce à sa combinaison intéressante incluant la carte graphique Nvidia GeForce RTX 3060 et le processeur AMD Ryzen 7 5800H. Grâce à cette dernière, les applications et jeux les plus gourmands en ressources répondent sans la moindre difficulté rencontrée.

Il y a aussi la question de l'autonomie. La batterie du Lenovo Legion 5 Pro présente une durée de vie respectable, mais pas la meilleure de sa catégorie. Pour les joueurs qui ne prévoient pas de passer trop de temps loin d'une prise secteur, le dernier modèle Lenovo est un excellent choix. En revanche, vous ne pourrez pas lancer une ou plusieurs parties pendant le long trajet des vacances, il vous faudra absolument l’alimenter à mi-chemin.

L'autre élément majeur à prendre en compte est le design. Le Lenovo Legion 5 Pro arbore une conception qui divisera. Dans les points positifs, vous disposez d'une webcam HD, ce qui ne s’avère toujours pas automatique sur les nouveaux ordinateurs portables gaming proposés par l’industrie.

Vous pouvez également compter sur un pavé numérique complet à dix touches, ce qui est appréciable si vous comptez travailler sur votre PC portable gamer ou pour maximiser les macros. L'écran est une superbe dalle IPS QHD (2 560 x 1 600 pixels), 16:10, avec une luminosité de 500 nits, la prise en charge de Dolby Vision, un taux de rafraîchissement de 165 Hz et un temps de réponse de 3 ms. Enfin, il y a beaucoup de ports à exploiter, de sorte que vous pourrez associer tous les périphériques dont vous aurez besoin. Sans avoir à vous encombrer d’un dock.

Dans l'ensemble, le Lenovo Legion 5 Pro mérite vraiment de figurer dans la liste des meilleurs ordinateurs portables gaming, même si la concurrence est rude. Cela dépendra vraiment de vos usages, mais il s’agit certainement d’un PC portable que tous les joueurs devraient au moins considérer.

Prix et disponibilité du Lenovo Legion 5 Pro

Caractéristiques techniques voici la configuration du Lenovo Legion 5 Pro évaluée par notre rédaction :

Processeur : AMD Ryzen 7 5800U

Carte graphique : Nvidia RTX 3070

RAM : 16 Go

Ecran : 16 pouces, 2560x1600, 16:10, 165 Hz, 3 ms, 500 nits

Stockage : SSD PCIe 1 To

Ports : 4 x USB-A 3.2 Gen 1, 1 x USB-C 3.2 Gen 2 (Data, DP 1.4), 1 x USB-C 3.2 Gen 2 (Data, Power, DP 1.4), 1 x HDMI 2.1, 1 x RJ-45, 1 x prise jack 3,5 mm

Connectivité : Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1

Caméra : 720p avec E-Shutter, microphone Dual Array

Poids : 2,54 kg

Dimensions : 356 x 264,2 x 26,85 mm

Batterie : 80 WHr avec charge rapide

Le modèle Lenovo Legion 5 Pro que nous avons examiné est la seule configuration disponible à l'heure actuelle. Elle est maintenant en vente en France au prix conseillé de 1 699 €. C'est 100 € de moins que l’Asus Zephyrus G15 aux spécifications assez similaires.



Comme nous le verrons dans la section Performances, le Legion 5 Pro propose un meilleur rapport qualité-prix que le Zephyrus G15, donc le prix du Legion 5 Pro est définitivement un point majeur en sa faveur. Sa disponibilité limitée à l'heure actuelle n'est pas spécifique à cet ordinateur portable, puisque tous les ordinateurs portables avec du matériel RTX 3000 sont généralement difficiles à acquérir.

Design du Lenovo Legion 5 Pro

Le Lenovo Legion 5 Pro est un ordinateur portable gaming solidement construit qui ne prend pas vraiment de risques avec son design général. L'apparence est celle d'un PC portable gamer standard, avec le capot de l'ordinateur qui ressemble à celui d'une voiture de sport avec le logo RVB Legion brillant au centre.

(Image credit: Future)

En revanche, l'entrée d'air n'est pas aussi large que sur les ordinateurs portables gaming Gigabyte Aorus, par exemple. Et avec la RTX 3060 fonctionnant à plein régime, attendez-vous à ce que cet ordinateur portable chauffe grandement sous la pression.

(Image credit: Future)

En parlant de facteur de forme, le Legion 5 Pro n'est pas vraiment fin. Avec un poids de 2,54 kg et une épaisseur de 26,85 mm, ce n'est pas l'ordinateur portable le plus mobile que vous trouverez, surtout avec son adaptateur d'alimentation assez large.

(Image credit: Future)

Sa conception plus spacieuse laisse davantage de volume pour un clavier de taille normale, ce qui est un avantage certain. Les touches se veulent un peu plus étroites, mais rien d’éliminatoire au demeurant.

Les touches possèdent une bonne course et, dans l'ensemble, le clavier comme le trackpad présente l’excellente qualité Lenovo qui n’est plus à louer aujourd’hui.

(Image credit: Future)

Normalement, nous nous opposons aux haut-parleurs orientés vers le bas, mais dans le cas du Lenovo Legion 5 Pro, le châssis s’avère suffisamment épais pour que cette configuration soit dérivée vers les flancs. Ce qui améliore nettement la qualité audio.

(Image credit: Future)

Compte tenu de la taille du Legion 5 Pro, Lenovo n'a pas eu à faire beaucoup de sacrifices en ce qui concerne les ports. Seul manque à l’appel un emplacement pour carte SD, les ordinateurs portables gaming étant de plus en plus populaires auprès des créatifs. Pour autant, le Legion 5 Pro n’a pas vocation à remplacer une station de travail portable, donc nous ne lui en tiendrons pas rigueur.

(Image credit: Future)

Performances du Lenovo Legion 5 Pro

Le Lenovo Legion 5 Pro se distingue comme l’un des meilleurs ordinateurs portables incluant une RTX 3060. Même sans aucune optimisation des performances matérielles grâce à Lenovo Vantage, le Legion 5 Pro surpasse l'Asus Zephyrus en termes de performances gaming pures - à la fois dans les benchmarks graphiques et dans l'expérience de jeu réelle.

Dans nos tests 3DMark, le Legion 5 Pro a systématiquement battu l'Asus Zephyrus G15. Sous Night Raid, le Legion 5 Pro a obtenu 44 061 points contre 43 645 pour le Zephyrus G15 ; via Fire Strike, il gagne 22 031 points contre 21 211 ; dans Time Spy, le Legion 5 Pro l’emporte à 9 583 points contre 9 333 ; et côté Port Royal, le Legion 5 Pro finit victorieux avec 5 936 points contre 5 723 pour le Zephyrus G15.

Nous avons également comparé l’exécution de Total War: Three Kingdoms et de Metro: Exodus, sous les Legion 5 Pro et Asus Zephyrus G15. Le premier obtient systématiquement entre 5 et 10 images par seconde de plus que le second, quels que soient les paramètres graphiques.

Là où le Legion 5 Pro n'est pas à la hauteur du Zephyrus G15, c'est au niveau des performances du processeur. Il ne s’agit pas vraiment d’une surprise, le Zephyrus G15 intégrant un AMD Ryzen 9 5900HS plus puissant que l’AMD Ryzen 7 5800U du Legion 5 Pro. L’écart entre les deux demeure toutefois acceptable.

(Image credit: Future)

Autonomie du Lenovo Legion 5 Pro

C'est l'un des domaines où le Lenovo Legion 5 Pro est inférieur à son rival, l'Asus Zephyrus G15. La batterie de 80 WHr du Legion 5 Pro fait un travail admirable, mais celle de 90 WHr du Zephyrus G15 reste tout simplement imbattable.

Le Legion 5 Pro n'a tenu que 6 heures et 29 minutes dans notre test d'autonomie PCMark 10, contre 8 heures et 56 minutes pour le Zephyrus G15. Dans notre test vidéo (nécessitant la lecture d’un film HD en continu), le Legion 5 Pro a duré à peine plus longtemps avec 6 heures et 31 minutes, tandis que le Zephyrus G15 a tenu 8 heures et 22 minutes.

Cela étant dit, le Legion 5 Pro embarque aussi du matériel de haute performance, donc dire qu'il ne dure "que" six heures et demie dans nos tests semble un peu effronté. Il ne dispose pas de la batterie la plus optimale du marché, mais sa durée de vie se révèle néanmoins intéressante.

(Image credit: Future)

Webcam et microphone

La caméra du Lenovo Legion 5 Pro est une webcam standard 720p, mais il en inclut au moins une, contrairement à l'Asus Zephyrus G15. Celle-ci est protégée par un obturateur électronique contrôlé par un interrupteur physique sur le côté - là encore, c’est assez rare pour que nous le soulignions.

C'est un point sur lequel Lenovo s’impose. Il y a en complément un microphone à double réseau pour l'audio. Que vous l’utilisiez pour un appel vidéo ou une session streaming sur Twitch, vous obtiendrez un son décent.

(Image credit: Future)

Interface et fonctionnalités

Nous sommes heureux de constater que le Lenovo Legion 5 Pro ne contient pas beaucoup de logiciels superflus (à l'exception de McAfee), et que vous n'aurez donc pas besoin de désinstaller grand-chose.

Il est même absolument conseillé de conserver l’application Lenovo Vantage. Ce centre de contrôle est habituellement peu utile et ne sert qu'à gérer l'éclairage RVB de l'ordinateur portable (ce que vous pouvez également faire ici) - mais dans le cas du Legion 5 Pro, il garantit une gestion plus poussée des paramètres de jeu.

Ainsi, si vous activez le mode "performance" dans Lenovo Vantage, vous pouvez facilement ajouter plusieurs milliers de points au score de 3DMark Night Raid, avec des augmentations similaires dans les logiciels de benchmarks cités ci-dessus.

Cela donne un bon coup de pouce à n’importe quel framerate. Tous les jeux s’avèrent plus fluides, au-dessus de bien d'autres modes "performance" développés par la concurrence. Un bonus qui s’applique au détriment de l’autonomie, de la gestion de la chaleur et du niveau de bruit, bien sûr. Avec des performances maximales, le Legion 5 Pro ressemble à un petit aspirateur portatif - mais si vous jouez sur un bureau, une table ou toute autre surface qui n'est pas vos genoux, zapper ce paramètre se veut presque criminel.

(Image credit: Future)

Achetez-le si...

Vous recherchez un PC portable gamer performant à prix réduit

Chercher un ordinateur portable doté d’une RTX 3060, à moins de 1 800 €, relève aujourd’hui de l’exploit. Le Legion 5 Pro vous offre cette opportunité, avec des performances bluffantes.

Il vous faut un clavier confortable

Le pavé numérique à dix touches du Lenovo Legion 5 Pro est un ajout fantastique qui vous permet d’optimiser les macros et de travailler plus efficacement sur ce modèle.

Vous avez pris pour habitude de modifier les paramètres matériels de votre PC

La plupart des réglages matériels des ordinateurs portables gaming jouent principalement sur la customisation de ces derniers. Mais ceux du Lenovo Legion 5 Pro permettent aussi de booster les performances graphiques et le niveau d’autonomie.

Ne l'achetez pas si...

Vous transportez votre PC portable dans un sac à dos

Avec un poids de 2,54 kg, il n’est pas forcément recommandé pour les transports en commun, à moins de travailler régulièrement vos muscles dorsaux.

Vous rechargez rarement votre PC portable en journée

Les PC portables gamer ne sont pas connus pour leur autonomie et le Lenovo Legion 5 Pro offre une performance respectable de six heures et demie, néanmoins vous devrez quand même emporter un chargeur avec vous.