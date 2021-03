Test du Gigabyte Aorus 17G (2021)

Le Gigabyte Aorus 17G est un incroyable ordinateur portable gaming pour tous ceux qui recherchent une alternative mobile aux tours haut de gamme. Avec son clavier tactile et son écran à taux de rafraîchissement de 300 Hz, c'est une excellente machine qui accompagnera partout les fans d’eSport et de parties multijoueurs.

Le Gigabyte Aorus 17G (2021) en résumé

Le Gigabyte Aorus 17G n'a semble-t-il pas reçu le dernier mémo selon lequel les PC portables gamer ont décidé d’abandonner leur esthétique traditionnellement encombrante en faveur d’une conception plus fine et facilement transportable. Au lieu de cela, cette puissante machine de jeu a toujours l'apparence d'un tank.



Si vous avez apprécié le précédent Gigabyte Aorus 17G (2020) équipé de la RTX 2070 de Nvidia, vous êtes certain d’adopter cette mise à niveau optant pour un GPU RTX 3070 et un écran impressionnant de 300 Hz. Contre 240 Hz l’an dernier. Il s’agit même d’un must-have si vous êtes un habitué des compétitions eSport.

À 2 339 € l’édition standard, nous ne le recommandons nullement pour les joueurs occasionnels, qui lui préféreront une alternative plus abordable comme l’ Asus TUF Dash F15 actuellement à 1 099 €.

Cette machine est davantage destinée à remplacer un ordinateur de bureau, compte tenu de son poids imposant (près de 2,5 kg), mais vous aurez au moins la possibilité de le glisser dans un sac à dos si nécessaire. Il s'agit moins d'un ordinateur de jeu mobile que d'un ordinateur portable dédié aux réseaux locaux - un luxe généralement réservé aux tours gaming.

Le choix du processeur, quant à lui, n'a malheureusement pas évolué vers un modèle de 11e génération, mais vous disposez toujours d'un puissant Intel Core i7-10870H. Si vous associez celui-ci aux derniers GPU de la série Nvidia Ampere, vous obtenez un ordinateur portable qui peut faire face à tout ce que vous lui proposez.

(Image credit: Future)

Caractéristiques techniques Voici la configuration du Gigabyte Aorus 17G (2021) évaluée par notre rédaction : Processeur : Intel Core i7-10870H (8 cœurs, jusqu'à 5 GHz)

Carte graphique : Nvidia GeForce RTX 3070 MaxQ

RAM : 32 Go DDR4

Ecran : 17,3 pouces FHD (1920 x 1080) 300Hz

Stockage : SSD PCIe 512 Go

Ports : 3 x USB 3.1 Gen1, HDMI, Gigabit Ethernet, 1 x Thunderbolt 3, 1 x entrée Micro, 1 x sortie Casque, 1 x lecteur carte UHS-II SD, 1 x mini DisplayPort 1.4

Connectivité : Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.0

Poids : 2,7 kg

Dimensions : 405 x 276 x 26 mm

Prix et disponibilité du Gigabyte Aorus 17G (2021)

Le Gigabyte Aorus 17G est disponible dès maintenant, au prix de départ de 2 339 € en contrepartie duquel vous obtiendrez un processeur Intel Core i7-10870H, une carte graphique Nvidia GeForce RTX 3070, 32 Go de RAM, un SSD de 512 Go et un écran 17,3 pouces Full HD à 300 Hz. C'est loin d'être un ordinateur portable bon marché, et vous pouvez même faire monter les enchères en lui préférant les versions premium incluant une RTX 3080 et 1 To de stockage - moyennant 3 149 €. Ou 4 499 € si vous lui ajoutez un CPU Core i9-10980HK.

Cela le place dans la même fourchette tarifaire que l' Alienware m17 R4 (2021) , située entre 2 350 et 4 350 € selon les configurations. Ces deux ordinateurs portables offrent néanmoins un meilleur rapport qualité-prix que le Razer Blade Pro 17 qui démarre avec une RTX 3060 pour un montant similaire.

Il convient également de noter que certaines parties de cet ordinateur portable peuvent être mises à niveau ultérieurement. En effet, vous disposez de deux emplacements M.2 pour le stockage et deux autres DDR4 vous permettant d’installer jusqu’à 64 Go de RAM. Quand bon vous semblera.

(Image credit: Future)

Design du Gigabyte Aorus 17G (2021)

Il n'y a pas à sourciller, le Gigabyte Aorus 17G est épais. Sa conception massive se montre presque rétro si on la compare aux propositions actuelles d'autres marques telles que le GE66 Raider de MSI ou le TUF Dash d'Asus, mais ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Les nostalgiques auront même l’impression d’avoir à disposition un monstre de puissance, avant même de l’allumer.



Cela pourrait bien sûr causer quelques inconvénients, ses 2,5 kilos se ressentent réellement dans un sac à dos et au cours de longs trajets en transports publics. D’autant qu’il existe moults alternatives plus légères à ce jour.

Le Gigabyte Aorus 17G pèse à peu près le même poids que deux caisses de vin, mais cela présente aussi un avantage certain en matière de robustesse. Nous l’avons qualifié de tank en introduction et il mérite vraiment cette appellation, tant il paraît indestructible. Son châssis en aluminium ne s’est jamais déformé ou cabossé pendant nos tests, malgré les nombreuses pressions appliquées. Y compris dans la zone de ventilation située en haut du clavier.

(Image credit: Future)

Le clavier, parlons-en. Vous ne disposerez pas d'un véritable clavier mécanique, étant donné l’espace assez restreint dans lequel il doit se pourvoir. Toutefois, c’est aujourd’hui l’un des meilleurs claviers d’ordinateur portable que nous ayons évalués. Ses switchs mécaniques OMRON parviennent à délivrer une belle distance de 1,6 mm avec une profondeur de frappe étonnamment agréable.

PC portable gamer oblige, l'éclairage RVB brille à travers le logo Gigabyte présent sur le capot, mais aussi sur le clavier lorsque l'appareil est ouvert. Sans les lumières arc-en-ciel, on pourrait penser qu'il s'agit d'un vieux portable professionnel. Le manque d'amélioration du châssis est compréhensible, mais il donne une note quelque peu fade en comparaison des modèles rivaux de 2021. Nous apprécions malgré tout la finition noire mate du boîtier en aluminium, qui résiste bien aux empreintes digitales et se nettoie facilement.

Le bouton d'alimentation du Gigabyte Aorus 17G est situé au centre de l'ordinateur portable ouvert, au-dessus du clavier. La taille dudit bouton est en fait plutôt imposante et rend cette disposition un peu maladroite.

(Image credit: Future)

La webcam s’insère juste au-dessus du bouton d'alimentation, comme c'était déjà le cas sur le modèle précédent. Cela donne un angle très peu flatteur pour les appels vidéo (votre menton apparaît en gros plan). Les webcams sont rarement un argument de vente majeur pour les machines dédiées aux jeux, et si vous ne pouvez vous passer d’une caméra pour participer à des visioconférences ou streamer une partie, nous vous suggérons d’opter pour une webcam séparée et clipsable.

Si la webcam se fixe ici sur la base de l'ordinateur portable, c’est sans nul doute en raison de la finesse des bords de l'écran - qui laisse peu de place pour du matériel supplémentaire. C’est un bon compromis pour obtenir un écran incroyable. Cette dalle Full HD de 17,3 pouces est exceptionnellement précise et lumineuse, avec un taux de rafraîchissement de 300 Hz, ce qui vous permet de jouer à des titres multijoueurs comme Valorant ou Apex Legends avec un framerate extrêmement généreux.

Sur les flancs de l'appareil, vous trouverez trois ports USB 3.2 Gen 1 Type-A, un port Thunderbolt 3 USB-C, une entrée HDMI, un mini-port d'affichage (DP), l’Ethernet, des entrées et sorties audio, et même un lecteur de carte SD de taille normale. Une connectivité qui en fait un compagnon de premier plan pour les créatifs professionnels, les photographes et les modeleurs 3D.

(Image credit: Future)

Performances du Gigabyte Aorus 17G (2021)

Le Gigabyte Aorus 17G de 2021 fait partie des meilleurs PC portables gamer embarquant la nouvelle génération de cartes graphiques Nvidia RTX 3000. Ces composants s’avèrent encore difficiles à commander à l’unité, souffrant de ruptures de stock constantes et d’enchères aberrantes - tant et si bien que l’achat de cet ordinateur portable vous semblera abordable en comparaison.

Vous bénéficiez, par ailleurs, d'un processeur Intel Core i7-10870H et de 32 Go de RAM pour aider le GPU à supporter les jeux et logiciels les plus gourmands en ressources. Le résultat est grandiose : prenons l’exemple de Metro Exodus, un jeu graphiquement exigeant qui s’illustre avec un framerate moyen de 68 images par seconde en réglages Ultra. Vous êtes certain ici de lancer des parties toujours fluides.

(Image credit: Future)

Nous avons également remarqué que le temps de démarrage des jeux se révèle exceptionnellement rapide. Des titres comme Rust se lancent en moins de 30 secondes. Vous gagnerez donc de précieuses minutes de jeu supplémentaires grâce au Gigabyte Aorus 17G. Et vous apprécierez globalement la différence si vous aviez, jusqu’à présent, l’habitude de jouer sur une console de génération PS4 / Xbox One.

Il y a aussi les avantages habituels de Nvidia RTX à prendre en compte, tels que la prise en charge du ray tracing et de la technologie DLSS pour optimiser les performances graphiques. Sans pénaliser le framerate standard de vos jeux AAA.

(Image credit: Future)

Les 32 Go de RAM semblent un peu excessifs pour quiconque recherche uniquement un ordinateur portable dédié aux jeux, mais si vous exercez une profession créative, la mémoire supplémentaire (ainsi que les nombreux ports disponibles) pourrait en faire une excellente machine multitâche, particulièrement pour les adeptes du télétravail.

Autonomie du Gigabyte Aorus 17G (2021)

L'autonomie du Gigabyte Aorus 17G se veut impressionnante pour un ordinateur portable gaming, permettant de tenir six heures en activité standard sur une seule charge. Plus exactement six heures et quatre minutes selon les estimations de PCMark 10, six heures et trente deux minutes d’après nos propres tests. En mode jeu intensif, sa batterie est capable de pousser jusqu’à cinq heures et vingt minutes.



C'est mieux que plusieurs produits concurrents tels que l’Asus ROG Strix SCAR 17 G733 qui a obtenu une moyenne de quatre heures et quarante trois minutes via notre benchmark.



Les PC portables gamer ne sont pas connus pour être capables de fonctionner sur batterie pendant de longues périodes, en raison de la quantité d’énergie nécessaire à leurs composants puissants pour fonctionner efficacement. Sur ce type d’appareils, une session sans fil dure environ entre trois et cinq heures, nous obtenons donc ici un score plus qu’appréciable.

(Image credit: Future)

Achetez-le si...

Vous recherchez une configuration PC dernier cri

Équipé d'une RTX 3070, voire d’une RTX 3080 et de 32 Go de RAM, c'est l'un des ordinateurs portables dédiés au jeu les plus grisants du marché. D’autant que la série de GPU Nvidia est actuellement en rupture de stock un peu partout.



Vous aimez les claviers mécaniques

Il s'agit, sans conteste, de l'un des meilleurs claviers intégrés pour ordinateur portable. Vous aurez l’impression de manipuler un clavier gamer largement utilisé sur tour, une sensation difficile à quitter.

Vous jouez régulièrement loin de la prise secteur

C'est un ordinateur portable lourd, mais pour ceux qui veulent profiter de quelques heures supplémentaires de jeu en mode nomade, il dispose d'une batterie exceptionnelle.

(Image credit: Future)

Ne l'achetez pas si...

Vous opterez plus facilement pour un Ultrabook

Le Gigabyte Aorus 17G est un mastodonte et, si cela lui procure une résistance accrue aux chocs, beaucoup lui préféreront la discrétion d’un ultraportable.

Vous devez le transporter quotidiennement

C'est un appareil lourd, et même s'il est portable, vous aurez besoin de quelques séances chez l’ostéopathe pour vous remettre de ses 2,5 kilos imposants dans votre sac à dos toute la journée, tous les jours.