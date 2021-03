Test de l’Alienware m17 R4 (2021)

L'Alienware m17 R4 est un PC portable gamer extrêmement puissant avec un châssis qui ne fait aucun compromis en termes d’élégance. Capable d'exécuter tous les derniers jeux AAA aux paramètres les plus élevés, c'est le modèle que vous souhaiterez acquérir lorsque rien d'autre que le meilleur n'est acceptable. Bien entendu, cela vous demandera un sacrifice financier certain.

Rendre les meilleurs ordinateurs portables gaming plus fins et plus légers fait partie des priorités de l’industrie ces derniers temps. Pourtant, des modèles comme l'Alienware m17 prouvent que des machines moins mobiles ne sont pas près de disparaître. L'Alienware m17 R4 réemploie le même châssis que le R3, mais avec des composants plus rapides - et qui pourrait s'en plaindre ?

Nous parlons des tout nouveaux GPU Nvidia GeForce RTX 3000 construits sur la nouvelle architecture Ampère de Nvidia, notamment les Nvidia Geforce RTX 3070 et RTX 3080. Associez cela à un nouvel écran 360 Hz et les processeurs les plus puissants du marché, et vous obtenez un ordinateur portable capable de gérer tous les derniers jeux de premier ordre à une fréquence d'images élevée.

Son prix est toutefois élevé. Le modèle évalué ici vous coûtera la somme astronomique de 3 848 €. Cela en fait l'un des ordinateurs portables gaming les plus chers du marché, même si vous tenez compte des spécifications haut de gamme proposées. Une partie de ce prix correspond aussi à la marque et au design Alienware, des privilèges que certains jugeront trop pesants.

En parlant de poids, le m17 R4 n’est pas un PC portable facilement transportable - de par ses 2,50 kg plus son adaptateur de 330 W qui pèse presque autant que l'ordinateur lui-même. Si l'on considère l'autonomie dérisoire de deux heures et demie, l'Alienware m17 R4 est un support de jeu que vous ne déplacerez qu'entre deux parties locales, plutôt qu’au quotidien.

Si c'est le type de produit que vous recherchez, l'Alienware m17 R4 constitue l’un des choix les plus luxueux de sa catégorie, et il n'est concurrencé que par des machines aussi magnifiques que le Razer Blade Pro 17.

(Image credit: Future)

Spec Sheet Voici la configuration de l'Alienware M17 R4 (2021) évaluée par notre rédaction :

Processeur : Intel Core i9-10980HK (huit cœurs, jusqu'à 5,3 GHz)

Carte graphique : Nvidia GeForce RTX 3080

RAM : 32 Go

Ecran : 17 pouces 1080p IPS, 360Hz

Stockage : SSD (RAID 0) 1 To

Ports : 3x USB-A 3.1, 1 x USB-C with Thunderbolt 3, 1 x HDMI, 1 x MiniDisplayPort, 1 x MicroSD, 1 x ethernet, 1 x Alienware Graphics Amplifier

Connectivité : Killer WiFi6 AX1650, Bluetooth 5.1

Camera: Webcam HD

Poids : 2,50 kg

Dimensions : 399,8 x 294,3 x 22 mm

Prix et disponibilité de l’Alienware m17 R4

L'Alienware m17 est disponible depuis le 26 janvier 2021, à partir de 2 348,44 €. Vous obtiendrez pour ce prix un Intel Core i7-10870H, 16 Go de RAM, un SSD de 512 Go et une carte Nvidia GeForce RTX 3060.

Si vous êtes davantage intéressé par la version que nous vous présentons, contenant une carte graphique RTX 3080, un RAID0 de 1 To et un processeur Core i9, il vous faudra débourser la modique somme de 3 848,44 €. Et si vous voulez une dalle OLED 4K avec les mêmes spécifications, il vous faudra débourser 4 948,45 € - soit l’édition la plus onéreuse de cette série.

Au-delà des économies réalisées, nous ne vous recommandons pas l’option 4K, sauf si vous avez prévu d'utiliser cet ordinateur portable pour réaliser des montages vidéo ou de l’édition photo poussés. Vous obtiendrez aussi une bien meilleure expérience de jeu en préférant un affichage 1080p, que vous optiez pour l'écran 144 Hz ou l'écran 360 Hz fourni avec le PC portable que nous examinons.

(Image credit: Future)

Design de l’Alienware m17 R4

Alienware recycle son design "Legend" depuis quelques années maintenant, et l'on comprend bien pourquoi il continue de fédérer une communauté autour de lui. L'Alienware m17 R4 est un ordinateur portable magnifique, et même si cette conception n’a rien d’inédit, il ressemble toujours à une tentative de rébellion contre l'esthétique militaire qui domine toujours le marché des PC portables gamer.

Notre modèle de test arbore un magnifique coloris Lunar Light blanc, avec une bande noire à l’arrière et suivant le système de ventilation. Le long de celui-ci se trouve une autre bande lumineuse RVB, qui rend son look on ne peut plus iconique. Entre les deux grilles de ventilations géantes, vous disposez d’un nombre considérable de ports - à savoir HDMI, Mini DisplayPort, Thunderbolt, l’alimentation et le port propriétaire Alienware Graphics Amplifier pour ajouter un GPU externe.

D'autres ports sont également présents sur le côté. Sur le flanc droit de l'ordinateur portable, vous avez deux ports USB-A et un lecteur de carte microSD près de la façade. Sur la gauche, on trouve un autre port USB-A, ainsi qu'un port Ethernet et une prise jack de 3,5 mm.

Le fait d'avoir tous les ports d'affichage et d'extension à l'arrière de l'ordinateur portable est l'une des meilleures qualités de cet Alienware m17. Cela signifie que lorsque vous jouez sur secteur (ce qui sera probablement un cas constant), vous ne vous perdrez jamais dans un amas de câbles indispensables.

Le capot de l'ordinateur portable est entièrement blanc, avec le chiffre "17" en inscription et un logo Alienware RVB. Ce thème est repris sur le clavier, blanc également, et tout simplement superbe. Le bouton d'alimentation rappelle de même le logo Alienware en RVB.

Dell a profité de l'espace supplémentaire inhérent pour inclure un pavé numérique sur le côté droit de l'ordinateur. Celui-ci ne s’avère pas aussi pratique que par le passé, mais il reste agréable à l’usage.

Le clavier se veut bien plus agréable, avec une expérience de frappe confortable. La profondeur des touches ne se révèle pas aussi prononcée qu’elle pourrait l'être - un atout qui profite, par exemple, au clavier mécanique du MSI GE75 Raider. Tant et si bien que les joueurs d'eSports professionnels souhaiteront potentiellement investir dans l'un des meilleurs claviers de jeu, en complément.

La saisie, en revanche, se montre excellente, à condition de poser l’ordinateur portable sur une surface plane. Après tout, il pèse près de 3 kg et fera souffrir vos genoux si vous le conservez au-dessus en permanence.

Le trackpad est probablement l'un des plus fluides que nous ayons jamais utilisé sur un ordinateur portable gaming. Il n'a pas l'air très grand, surtout parce que l'ordinateur lui-même est gigantesque, mais il se dévoile plus que suffisant pour effectuer certaines commandes. Son clic est très satisfaisant, et n'a d'égal que celui des PC portables Razer.

En accord avec le thème de l'Alienware m17, l'écran est hors du commun. Une dalle FHD de 17,3 pouces avec un taux de rafraîchissement de 360 Hz et puis G-Sync. Vous aurez du mal à trouver un jeu sur lequel vous atteindrez cette limite, c'est promis. Il s’avère également très lumineux (300 nits) et couvre 100% du spectre des couleurs sRGB.

Si l'écran est rapide, cette vitesse ne se fait pas au détriment de la qualité de l'image. Vos jeux seront nets, colorés et lumineux, même si vous atteignez des fréquences d'images qui vous permettront d'être en tête de tous les classements.

C'est au niveau des haut-parleurs que les choses se gâtent ici. L'Alienware m17 R4 dispose d'un système audio dirigé vers la surface sur laquelle vous jouez. Le son est correct, mais il n'est pas assez bon pour vous faire renoncer de sitôt à un casque gamer.

Toutefois, cela n'a pas vraiment d'importance. En raison du niveau matériel proposé, l'Alienware m17 R4 est bruyant lorsqu'il est poussé dans ses retranchements. Une raison supplémentaire de lui coupler un casque audio à chaque fois que vous exécuterez vos jeux les plus gourmands.

(Image credit: Future)

Performances de l’Alienware m17 R4

L’Alienware m17 R4 est équipé d'un processeur Intel Core i9-10980HK, de 32 Go de RAM et d'une Nvidia GeForce RTX 3080 - il va vite, très vite.

Il s'agit d'un PC portable gamer absolument puissant, ce qui explique probablement pourquoi les ventilateurs sont si bruyants. En termes de spécifications brutes, la version mobile de la Nvidia RTX 3080 devrait être proche de ce que la version de bureau de la RTX 3070 peut délivrer.



Quel que soit le jeu lancé, avec ou sans ray tracing, nous sommes en mesure d'obtenir des performances extrêmement solides sur toute la ligne. Même sur Watch Dogs: Legion, qui a du mal à fonctionner sur un grand nombre de PC gamer, nous avons pu atteindre un solide 75 fps avec des paramètres Ultra plus le ray tracing et le DLSS activés. Sur Metro Exodus, vous obtenez 78 fps avec le DLSS activé, et 90 fps sans.

En moyenne, un jeu exécuté sur l'Alienware m17 R4 est capable d’aller chercher plus de 70 fps avec tous les paramètres graphiques au maximum, ce qui est quelque chose que nous n'avons jamais franchi sur un PC portable gamer - surtout lorsque le ray tracing entre dans l'équation.

(Image credit: Future)

Autonomie de l’Alienware m17 R4

La batterie de l'Alienware m17 R4 a une durée de vie limitée. Ce qui est logique : il s'agit d'un ordinateur portable gaming à haut rendement et qui ne fait pas de compromis sur les performances, donc s'attendre à une autonomie s’étirant sur toute une journée relève du fantasme.

Néanmoins, nous attendions une petite amélioration par rapport à la dernière génération. Dans PCMark 10, qui simule une variété de charges de travail réelles, l'ordinateur portable ne tient hélas que 2 heures et 21 minutes avant recharge.

En mode lecture vidéo (Full HD), vous gagnez 7 minutes supplémentaires. C'est suffisant pour regarder un film ou quelques vidéos YouTube, mais ce n'est pas exactement un ordinateur portable sur lequel vous pouvez binge-watcher vos séries préférées pendant des heures.

(Image credit: Future)

Interface et fonctionnalités de l’Alienware m17 R4

Comme il s'agit d'un produit haut de gamme, il n'y a pas beaucoup de bloatwares installés sur cet ordinateur portable lorsque vous le sortez de la boîte. En fait, vous ne verrez que les applications de support de Dell, qui sont utilisées pour mettre à jour les pilotes et créer des sauvegardes. Ainsi que deux programmes : My Alienware et Alienware Command Center.

Le premier est essentiellement un hub qui vous connectera à des ressources pour mieux comprendre votre ordinateur portable. Il s'agit en fait d'une FAQ avec une interface utilisateur flashy. Le Centre de commande Alienware, quant à lui, sera beaucoup plus utile sur une longue période. C'est l'application que vous utiliserez pour personnaliser l'Alienware m17 R4 de l'intérieur. Tout, de l'éclairage RVB aux performances, est contrôlé ici - et vous pourrez même lancer vos jeux depuis cette application.

C'est à peu près tout. Vous disposez d’une interface incroyablement simple et légère, soit exactement ce que nous voulons voir dans un ordinateur portable qui coûte des milliers d’euros.

(Image credit: Future)

Achetez-le si...

Vous recherchez l'ordinateur portable gaming le plus rapide que vous puissiez trouver

L'Alienware m17 R4 est équipé des composants les plus robustes du marché, ce qui signifie qu'il est capable de supporter tous les jeux AAA que vous lui proposerez.

Vous avez besoin d’un ordinateur portable fin et élégant

L’esthétique gamer relativement épaisse vous rebute ? La série Alienware fait vraiment office d’extraterrestre et pourrait davantage se glisser au rayon Ultrabook grâce à un châssis relativement fin.

Vous ne jurez que par l’éclairage RGB

L'Alienware m17 R4 offre un éclairage RVB généralisé sur le clavier, le long du système de ventilation à l'arrière, sur le bouton d'alimentation et sur le capot de l'ordinateur portable. Si vous êtes accro à ce type de gadgets, vous voudrez absolument mettre la main sur ce portable.

Ne l'achetez pas si...

Vous n’êtes pas prêt à dépenser plusieurs milliers d’euros pour un ordinateur portable

L'Alienware m17 R4 est un ordinateur portable extrêmement cher, donc si vous ne voulez pas investir toutes vos économies sur un tel appareil, vous devriez surveiller la concurrence.

Il vous faut un PC portable facilement transportable

Non seulement l'Alienware m17 R4 est extrêmement lourd (2,50 kg), mais il est également équipé d'un adaptateur massif qui alourdira encore plus votre sac. Combiné à la courte durée de vie de la batterie, ce n'est pas un ordinateur portable adapté aux utilisateurs nomades.