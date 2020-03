Xiaomi Mi 10 : son lancement mondial est prévu pour le 27 mars

Les futurs smartphones premium de Xiaomi, le Mi 10 et le Mi 10 Pro, ont été dévoilés le mois dernier en Chine. La société vient de confirmer que leur introduction aux marchés internationaux aurait lieu le 27 mars prochain, à midi heure de Paris.

Avec sa série Mi, Xiaomi a souvent proposé de nombreux composants phares haut de gamme à des prix plus bas que chez l’ensemble de la concurrence. Si l'on en croit les tarifs déjà enregistrés auprès des grandes enseignes chinoises, la famille Mi 10 ne dérogerait pas à cette règle.

Xiaomi aurait dû inaugurer sa paire de nouveaux téléphones mobiles pendant le MWC 2020, mais a pâti de son annulation en raison de la propagation du coronavirus. Nous découvrirons donc le Mi 10 et le Mi 10 Pro avec un mois de retard. Enfin, pas tout à fait, puisque nous connaissons à priori une grande partie des caractéristiques techniques attendues.

Enough waiting!See you on March 27th!Make sure you tune in to get all the details.#Mi10 #LightsCameraAction pic.twitter.com/8nNJ4AlythMarch 6, 2020

Ecran, appareil photo et performances en progression

La fiche technique des deux appareils reste assez similaire, seuls les appareils photos et les batteries utilisés marquent une différence. Le Mi 10 et le Mi 10 Pro seront tous deux équipés d'un écran Super AMOLED incurvé de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Sa résolution est de 2 340 x 1 080 pixels, et il prendra en charge le support HDR10.

À l'intérieur, nous disposerons du dernier chipset Snapdragon 865 et du GPU Adreno 650. Il y aura jusqu'à 12 Go de RAM LPDDR5 et 512 Go de stockage UFS 3.0. Le modem Snapdragon X55 conférera aux deux smartphones une compatibilité aux réseaux 5G. Les téléphones fonctionneront sur l’interface MiUI 11, basée sur Android 10.

Côté appareils photo, le Mi 10 Pro possédera un objectif principal de 108 Mpx f/1.69. Suivi d'un ultra grand angle de 20 Mpx, d'un objectif « portrait » de 12 Mpx avec un zoom 2x, et d'un téléobjectif complémentaire de 8 Mpx avec un zoom hybride 10x. Le Mi 10 classique conserve l'objectif principal mais remplace la paire de téléobjectifs par un appareil photo macro de 2 Mpx et un capteur de profondeur de 2 Mpx. La caméra frontale, elle, assure une résolution de 20 Mpx pour les deux téléphones mobiles.

Le Xiaomi Mi 10 Pro est équipé d'une batterie de 4 500 mAh qui permet une charge rapide de 50 W. Tandis que le Mi 10 embarque une batterie de 4 780 mAh, légèrement plus grande et qui peut être chargée à 30 W. Les deux modèles se veulent également dotés d'une fonction de charge rapide sans fil de 30 W. Dernier argument : ils peuvent charger d’autres appareils connectés en induction.

Combien coûteront-ils ?

En Chine, le prix du Mi 10 est fixé à 3999 yuans (environ 503 €) pour le modèle de base avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Ce tarif devrait être arrondi à 499 € en France. Il est disponible en trois couleurs : noir, or et bleu.

Le Mi 10 Pro est disponible à partir de 4999 yuans (environ 630 €) pour la version standard avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Les deux téléphones sont également proposés avec des capacités de stockage plus importantes (jusqu’à 512 Go) et plus de RAM (12 Go maximum), si vous le souhaitez.