Android 15 pourrait inclure un pourcentage de santé de la batterie, tout comme l'iPhone 15

L'une des fonctions les plus utiles d'iOS que l'on ne trouve pas sur Android est l'écran de santé de la batterie, qui indique la capacité maximale de la batterie en pourcentage, par rapport à ce qu'elle était lorsque le téléphone était neuf. Cette fonction permet d'avoir une idée précise de la dégradation de la batterie de votre téléphone, et pourrait bientôt être ajoutée à Android.

Android Authority et Nail Sadykov (rédacteur en chef du groupe Telegram Google News) ont trouvé un écran "santé de la batterie" caché dans la mise à jour Android 14 QPR2 (Quarterly Platform Release 2) beta 2.

L'écran n'est pas encore disponible dans cette version bêta, il a donc fallu passer par quelques étapes pour l'activer, et même dans ce cas, il n'indique pas encore l'état de la batterie de votre téléphone. Mais dans le code qu'ils ont trouvé, il est mentionné que cet écran affichera le "pourcentage estimé de charge que la batterie peut actuellement tenir par rapport à ce qu'elle était lorsqu'elle était neuve".

L'écran de santé de la batterie caché dans Android 14 QPR2 beta 2 (Image credit: Android Authority / Mishaal Rahman)

En d'autres termes, cela ressemble beaucoup à ce qu'iOS peut faire aujourd'hui. On ne sait pas exactement quand cette fonctionnalité sera lancée, mais sa présence dans le logiciel Android suggère qu'elle arrivera probablement bientôt.

Android Authority suppose que la fonction pourrait débarquer avec Android 15, et qu'elle pourrait d'abord être exclusive aux téléphones Pixel, mais cela reste à voir.

Il est également possible qu'elle ne soit jamais lancée et qu'elle soit tout simplement abandonnée, mais nous pensons que c'est peu probable, d'autant plus que Google semble y avoir travaillé. Après tout, le dernier Pixel Feature Drop ajoute un écran d'information sur la batterie, qui indique le nombre de cycles de la batterie (c'est-à-dire le nombre de fois où elle a été complètement chargée et déchargée), ainsi que sa date de fabrication.

Avant cela, Google a donné aux développeurs d'applications tierces l'accès à certaines API de batterie dans le cadre d'Android 14, ce qui a permis aux applications d'estimer la santé de la batterie. Il s'agit donc d'une fonction similaire à celle que Google semble intégrer à Android, mais probablement moins précise et nécessitant l'utilisation d'une application tierce.

Une caractéristique importante d'Android 15

L'ajout d'un écran de santé de la batterie pourrait être énormément bénéfique pour tous ceux qui gardent leur téléphone longtemps - ce qui est d'autant plus viable que Google promet sept ans de mises à jour logicielles pour la gamme Pixel 8.

Après tout, la batterie est susceptible de s'user plus rapidement que le reste du matériel, et peut donc avoir besoin d'être remplacée, et cet outil vous donnerait une idée plus claire du niveau de dégradation de la batterie de votre téléphone.

Il vous aiderait également à déterminer si votre batterie est réellement endommagée ou si des problèmes logiciels sont à l'origine de la réduction de l'autonomie. Cet écran de santé de la batterie pourrait donc être l'une des meilleures fonctionnalités d'Android 15.