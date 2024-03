Oubliez les nouveaux MacBook Airs - Apple pourrait déjà travailler sur des MacBook Pros M4

Suite à la sortie récente de nouveaux ordinateurs portables équipés de la puce M3 - de nouveaux modèles de MacBook Air comme vous l'avez sans doute vu - nous avons entendu dire qu'Apple avait déjà commencé à travailler sur un MacBook équipé du SoC M4.

C'est ce qu'affirme Mark Gurman, un habitué des fuites, qui a fait cette révélation lors d'une session de questions-réponses en direct sur Bloomberg.

La session a principalement porté sur l'Apple Car apparemment mise en sommeil, mais d'autres sujets ont été abordés, notamment une brève mention du MacBook Pro M4, à la suite d'une question sur le premier produit Apple de Mark Gurman.

La réponse à cette question - un iPod mini bleu datant de 2005 - a été suivie de quelques informations supplémentaires, à savoir que Gurman possède maintenant un MacBook Pro 16 pouces avec une puce M1 Max, et qu'il ne voit aucune raison de passer au M3 Max.

M. Gurman a ensuite ajouté : "Mais peut-être que j'achèterai un MacBook Pro M4, dont le développement officiel vient de commencer".

Analyse : M4 pour début 2025 ?

Le travail sur le MacBook Pro M4 est donc officiellement en cours - et bien qu'il ne s'agisse pour l'instant que de rumeurs, Gurman est généralement une source assez fiable pour tout ce qui concerne Apple.

Avec environ un an et demi entre le lancement des M1, M2 et M3, si l'on suppose qu'Apple va respecter un délai similaire pour le M4, ce nouveau MacBook Pro devrait arriver au cours du premier semestre 2025 à un moment ou à un autre.

Est-il possible de voir un MacBook Pro M4 plus tard dans l'année ? Certains se sont certainement posé la question, mais comme le processus de développement officiel vient à peine de commencer, cela semble très improbable.

Apple aura en tout cas quelque chose à sortir du sac dans le courant de l'année : le M3 Ultra. Selon les dernières rumeurs, cette nouvelle version encore plus rapide du M3 pourrait apparaître lors de la conférence WWDC en juin 2024 (dans un Mac Studio).

Comme nous l'avons mentionné au début, Apple vient de dévoiler de nouveaux modèles MacBook Air 13 et 15 pouces avec du silicium M3 à l'intérieur, et tous deux sont des ordinateurs portables fins et légers très impressionnants. La variante M4 de cette gamme sera bien entendu plus tardive.

Via Wccftech