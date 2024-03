Les puces Apple M4 pourraient faire leur apparition au début de l'année prochaine

Au début du mois, Mark Gurman, un habitué des fuites chez Apple, a affirmé qu'un MacBook Pro équipé d'un M4 était déjà en cours de " développement formel ", et il se pourrait maintenant que nous ayons un calendrier approximatif de la date de lancement du SoC.

Une nouvelle " feuille de route estimée " produite par le cabinet d'analyse de marché Canalys indique que le nouveau Silicium d'Apple pourrait être lancé au cours du premier trimestre 2025. La feuille de route est conçue comme un cadre approximatif permettant aux entreprises de prévoir les principales actions de leurs concurrents au cours des prochaines années et prédit la date de lancement de la puce M4 d'Apple, ainsi que des futurs processeurs d'Intel, d'AMD et de Qualcomm.

(Image credit: Canalys)

Canalys pense que ces nouveaux systèmes sur puce (SoC) M4 seront également dotés de nouvelles fonctionnalités basées sur l'IA, et si (un grand si, car nous devons prendre ces spéculations avec une pincée de sel) la chronologie est vraie, les quatre grands fabricants de puces sortiront leurs puces à peu près en même temps - préparez-vous donc à une bataille royale de processeurs.

Super Apple, mais ne pensez-vous pas que vous allez un peu vite ?

La nouvelle qu'un MacBook Pro M4 était en préparation nous avait déjà enthousiasmés, et maintenant qu'un calendrier potentiel a été publié, ajoutant une fenêtre de sortie aux rumeurs existantes, il est difficile de ne pas se faire de faux espoirs.

Les SoC M1, M2 et M3 ont tous eu un an et demi d'écart entre leurs sorties, et il est probable qu'Apple répète le même écart pour le M4. Ainsi, même sans cette feuille de route prévisionnelle, il serait raisonnable d'attendre les nouvelles puces au début de l'année prochaine.

Bien que l'idée d'un nouveau silicium Apple surchargé de capacités d'IA soit assez excitante, un an et demi n'est pas un long délai entre les lancements. Si vous venez d'acheter le MacBook Pro M3, par exemple, après avoir cherché l'ordinateur portable le plus puissant pour vos besoins spécifiques, vous ne serez pas content si une toute nouvelle architecture de puce est lancée un an plus tard. Apple a même un précédent pour ce genre d'escroquerie : la société a sorti le MacBook Air 15 pouces M2 quelques mois seulement avant de dévoiler la puce M3.

La surproduction de technologies et la nature gaspilleuse de nos produits créent beaucoup de déchets électroniques qui, à leur tour, entraînent de nombreux problèmes environnementaux à long terme. La production de nouvelles puces haut de gamme destinées à être intégrées dans plusieurs gammes de produits tous les ans et demi semble inutile.

À tous ceux qui disent qu'Apple doit se dépêcher avec M4 parce que d'autres concurrents ont déjà des processeurs d'IA sur le marché (principalement Intel avec ses nouveaux "ordinateurs portables d'IA" Core Ultra), soyons honnêtes : Apple allait toujours être en retard à cette fête particulière. C'est le mode opératoire de la firme de Cupertino : s'asseoir et laisser les autres entreprises se battre avec une technologie émergente avant de se glisser dans la course avec une offre plus raffinée. Alors, prenez votre temps, Apple. Il est certain que le M4 en vaudra la peine lorsqu'il arrivera sur le marché ; toutefois, il est préférable de commencer par un Mac mini M3, s'il vous plaît !