ChatGPT a créé Sumplete, un rival du célèbre jeu en ligne Wordle

ChatGPT a peut-être créé le prochain Wordle sous la forme de Sumplete, un jeu de puzzle numérique en ligne.

Les règles de Sumplete (s'ouvre dans un nouvel onglet) sont assez simples. Vous disposez d'une grille de chiffres - dont la taille varie de trois par trois à neuf par neuf - et vous devez supprimer des chiffres de manière à ce que ceux qui restent dans les colonnes et les lignes atteignent des totaux spécifiques.

Comme vous pouvez le voir dans l'exemple ci-dessous, nous avons supprimé le six et le neuf de la colonne la plus à gauche afin que les chiffres restants (deux, deux et trois) totalisent sept, tandis que pour la rangée horizontale du milieu, nous avons dû supprimer tous les chiffres sauf le neuf central pour atteindre l'objectif de neuf.

(Image credit: Future)

Plus les grilles sont grandes, plus il y a de combinaisons possibles de nombres dans chaque ligne et chaque colonne qui s'additionnent pour atteindre les totaux cibles, ce qui rend la solution de plus en plus difficile à trouver. Ceux qui sont prêts à relever le défi ultime apprécieront la grille de neuf par neuf, qui est non seulement la plus grande, mais qui introduit également les nombres négatifs.

Si Sumplete n'est pas votre truc, il vous reste Wordle à vous mettre sous la dent.

ChatGPT n'a pas créé Sumplete tout seul, et il n'a pas non plus créé Sumplete lors de sa première tentative pour créer un jeu. C'est l'utilisateur de Substack, Puzzled Penguin (s'ouvre dans un nouvel onglet), qui l'a guidé.

Il a d'abord demandé au robot de lui suggérer des jeux de réflexion de type Sudoku existants, mais comme il avait déjà joué à tous ces jeux, Puzzled Penguin a pensé que le robot pourrait créer quelque chose de nouveau. Plusieurs itérations plus tard, il a créé Sum Delete, rebaptisé Sumplete, et ChatGPT a même été en mesure de créer le code HTML et JavaScript du jeu afin que Puzzled Penguin puisse partager le plaisir.

Pour ce qui est de l'origine de l'idée de Sumplete, ChatGPT semble avoir combiné deux jeux en un. Le Sudoku est l'une de ses sources d'inspiration, mais Sumplete partage également quelques similitudes avec Picross ; tout comme dans Sumplete, dans Picross, vous utilisez des indices sur le contenu de chaque ligne et de chaque colonne pour identifier les points corrects dans une grille.

Seul l'avenir nous dira si Sumplete aura la même longévité que Wordle, mais même si ce n'est pas le cas, nous pensons que Sumplete ne sera pas le dernier jeu à être créé à l'aide de ChatGPT.