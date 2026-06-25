Sony prépare un capteur 64 MP qui pourrait enfin faire passer les téléobjectifs mobiles à un autre niveau

Sony annonce un nouveau capteur photo conçu pour les smartphones

Il repose sur une structure de pixels inhabituelle qui améliore la résolution

L’entreprise le présente comme particulièrement adapté aux téléobjectifs

Les téléobjectifs constituent souvent le maillon faible des modules photo sur smartphone. De nombreux modèles n’en proposent pas du tout, et ceux qui en intègrent utilisent souvent des capteurs plus petits ou moins de mégapixels que leurs équivalents grand-angle et ultra grand-angle. Mais un nouveau capteur Sony pourrait apporter une nette amélioration au téléobjectif si les meilleurs photophones l’intègrent.

Le Sony LYTIA 610 est le premier capteur produit en série dans l’industrie à adopter une « structure de pixels RB2×2 On Chip Lens (OCL) ». Sans entrer dans des détails trop techniques, cela signifie, selon Sony, que cette conception permet d’obtenir à la fois « une meilleure résolution et un autofocus de grande qualité ».

La résolution spatiale (c’est-à-dire la capacité à restituer les détails fins) progresse de plus de 20 % par rapport aux capteurs Sony classiques de même taille de pixel, et l’entreprise souligne explicitement que les téléobjectifs profitent de ces avancées.

(Image credit: Sony)

De plus, ce capteur offre une vitesse de lecture améliorée, ce qui permet l’enregistrement vidéo en 4K à 120 images par seconde et en 4K HDR à 60 images par seconde. Il pourrait donc aussi être avantageux pour la vidéo, en plus de la photo.

Réduire l’écart de performance

Sony indique également que ce capteur « réduit l’écart de performance avec les grands capteurs utilisés sur les modules principaux et limite les variations de qualité d’image entre les différents objectifs, pour offrir une expérience de prise de vue plus homogène ». Autrement dit, s’il est utilisé sur les téléobjectifs, les clichés devraient moins souffrir d’une qualité inférieure par rapport aux photos prises en grand-angle ou ultra grand-angle.

Tout cela est obtenu sans augmenter la taille du capteur ni celle des pixels par rapport au LYTIA 601 de conception plus classique, que certains smartphones utilisent déjà pour leurs téléobjectifs. Ce nouveau capteur pourrait donc offrir de meilleures performances sans hausse notable de prix ni besoin d’espace supplémentaire.

Reste à voir quels smartphones l’adopteront. En dehors des modèles Xperia de Sony, des capteurs Sony équipent déjà certains appareils de Google, Xiaomi ou encore Apple. De nombreux futurs smartphones pourraient donc bénéficier d’un gain en téléobjectif grâce à ce capteur.