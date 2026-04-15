GoPro frappe fort avec ses nouvelles caméras 8K… et vise désormais les pros

GoPro dévoile sa série de caméras d’action Mission 1, avec trois nouveaux modèles

Toutes intègrent un nouveau capteur 1 pouce de 50 Mpx, le processeur GP3 et filment en 8K

Un modèle « ILS » dispose d’une monture d’objectif Micro Four Thirds

L’action GoPro a récemment perdu de sa vigueur, notamment face à la concurrence accrue de DJI et Insta360. Mais le pionnier des caméras d’action revient en force avec sa nouvelle série Mission 1.

Il s’agit du plus grand bouleversement chez GoPro depuis son passage au numérique il y a 20 ans, avec trois modèles « professionnels » au choix : la Mission 1, la Mission 1 Pro et l’étonnante Mission 1 Pro ILS — cette dernière étant équipée d’une monture Micro Four Thirds compatible avec des centaines d’objectifs.

En parallèle des caméras, GoPro lancera de nouveaux accessoires, dont son premier kit de microphones sans fil. Et pour ceux qui l’auraient manqué, la marque a récemment dévoilé son propre stabilisateur, enrichissant encore son écosystème d’accessoires.

Avant l’annonce officielle, un échange avec un porte-parole de GoPro a permis de comprendre que la marque a cherché à corriger de nombreuses limites perçues sur ses caméras d’action actuelles, jusque-là dominées par la Hero 13 Black.

Grâce au nouveau processeur GP3, GoPro affirme que la série Mission 1 offrira une autonomie et des performances thermiques de premier plan — autrement dit, aucune surchauffe, même en utilisation statique dans une pièce chaude. Le nouveau capteur 1 pouce, nettement plus grand que celui des modèles Hero Black, devrait améliorer sensiblement la qualité d’image, notamment en basse lumière.

Les précommandes pour chaque modèle débuteront le 21 mai, pour une disponibilité complète le 28 mai, avec des prix encore à confirmer. De nombreuses nouveautés sont au programme : voici les principales caractéristiques à retenir et ce à quoi s’attendre.

Mission 1 / Mission 1 Pro

Image 1 of 2 (Image credit: GoPro) (Image credit: GoPro)

Commençons par les Mission 1 et Mission 1 Pro. Elles sont essentiellement identiques, à ceci près que la version Pro (ci-dessus, avec pare-soleil) dispose de quelques fonctionnalités supplémentaires, détaillées ci-dessous.

Les deux caméras intègrent le nouveau processeur GP3, un capteur 1 pouce au format 4:3 et capturent des photos de 50 Mpx ainsi que des vidéos en open gate en 8K à 30 i/s et en 4K à 120 i/s (la version Pro monte jusqu’à 8K à 60 i/s).

Les précédentes GoPro offraient déjà une excellente qualité d’image en bonne lumière, mais cette nouvelle série vise à améliorer nettement les performances en basse luminosité grâce à une plage dynamique annoncée de 14 stops.

Le capteur plus grand et le nouveau processeur s’associent à des débits allant jusqu’à 240 Mbps, aux profils HLG-HDR et GP-Log 2, ainsi qu’à une profondeur de couleur sur 10 bits, pour ce qui devrait être la meilleure qualité d’image jamais proposée par une GoPro.

Image 1 of 2 Photos prises en basse lumière avec le Mission 1 Pro (Image credit: GoPro) La plage dynamique semble bonne dans cette scène en basse lumière (Image credit: GoPro)

Avec la nouvelle batterie Enduro 2 (rétrocompatible avec la Hero 13 Black), les durées d’enregistrement atteindraient au moins cinq heures en 1080p à 30 i/s et plus de trois heures en 4K à 30 i/s. Ce sont également les caméras d’action les plus robustes de GoPro à ce jour, avec une étanchéité jusqu’à 20 mètres et un écran OLED arrière lumineux de 2,59 pouces.

C’est en ralenti que la version Pro se distingue particulièrement, grâce à un mode spectaculaire à 960 images par seconde en 1080p. La Mission 1 standard est limitée à 240 i/s dans cette définition. En 4K, la Mission 1 Pro peut filmer jusqu’à 240 i/s, contre 120 i/s pour la Mission 1.

La partie audio s’annonce également impressionnante, avec quatre microphones internes et un enregistrement audio interne en 32 bits flottants — des fonctionnalités clairement orientées vers un usage professionnel. Le Bluetooth 5.3 permet en outre de connecter des microphones compatibles pour un son plus clair, notamment le nouveau kit micro sans fil de GoPro.

En revanche, ces deux modèles ne proposent pas le système de détection automatique des modules d’objectif présent sur la Hero 13 Black. Ils sont équipés à la place d’un nouvel objectif à champ de vision de 159 degrés avec revêtement hydrophobe, permettant à l’eau de s’écouler facilement.

Mission 1 Pro ILS

Image 1 of 2 (Image credit: GoPro) (Image credit: GoPro)

Passons à la version ILS. Elle reprend les mêmes capacités photo et vidéo que la Mission 1 Pro, mais s’en distingue par sa monture Micro Four Thirds. Elle est donc seulement résistante aux intempéries et non totalement étanche comme la Mission 1 Pro à objectif fixe.

Ce choix de conception en fait davantage une caméra cinéma compacte qu’une véritable caméra d’action, bien qu’elle conserve un format proche de celui des autres modèles.

Ce choix est qualifié d’inhabituel en raison d’un décalage entre la taille du capteur et la monture d’objectif. Le capteur 1 pouce est plus petit que le capteur Micro Four Thirds pour lequel la monture est conçue. Un capteur 1 pouce présente un facteur de recadrage de 2,7x, contre 2x pour le Micro Four Thirds.

L’association d’un capteur 1 pouce avec une monture Micro Four Thirds est rare. Le modèle ILS suscite donc un vif intérêt. Ce facteur de recadrage supplémentaire limitera les options pour les amateurs d’ultra grand-angle, mais il offrira en contrepartie une portée accrue en téléobjectif.

Une photo prise avec la GoPro Mission 1 Pro ILS (Image credit: GoPro)

Il aurait sans doute été logique d’agrandir légèrement le boîtier de l’ILS pour y intégrer un capteur Micro Four Thirds, mais cette configuration pourrait présenter plusieurs avantages. Et surtout, des centaines d’objectifs compatibles existent déjà sur le marché.

Interrogée sur une éventuelle production d’objectifs dédiés à la Mission 1 Pro ILS, GoPro n’a, sans surprise, fait aucun commentaire.

Plusieurs packs de la série Mission 1 seront proposés au lancement, dont les éditions Grip, Creator et Ultimate Creator, avec davantage de détails à l’approche de la commercialisation.

Après son aventure avec la NASA dans le cadre d’Artemis II, GoPro revient sur le devant de la scène avec ses évolutions produits les plus importantes depuis des décennies. La marque semble ainsi prête à rivaliser de nouveau avec DJI et Insta360. Que penser de la série Mission 1 de GoPro ? Un sondage est proposé ci-dessous pour recueillir les avis.