On a vu la DJI Osmo Pocket 4 en action… et elle enterre la version 3

Une nouvelle fuite autour du DJI Osmo Pocket 4 vient de faire surface

Elle montre l’arrière de la caméra de vlog en situation réelle

Le lancement officiel ne devrait plus tarder

Plusieurs nouveautés sont attendues chez DJI dans les semaines à venir, notamment la caméra de vlog DJI Osmo Pocket 4. Et une nouvelle fuite d’image vient justement de montrer l’appareil en action, en amont de sa présentation officielle.

Cette fuite provient du site The New Camera (relayé par Notebookcheck) et semble montrer la future caméra aux côtés du modèle actuel. Il pourrait s’agir d’un test de performance ou d’un shooting promotionnel.

Que révèle cette photo à propos de l’héritière du DJI Osmo Pocket 3 ? Rien de fondamentalement nouveau par rapport aux précédentes fuites, si ce n’est la confirmation d’un design plus fin et plus épuré.

Même si l’appareil non encore annoncé paraît plus grand que son prédécesseur sur cette image, l’angle de prise de vue et la structure utilisée pour le tournage pourraient expliquer cette impression : la différence de hauteur réelle semble minime.

Des améliorations en approche

Le nouveau modèle devrait être plus léger que le DJI Osmo Pocket 3. (Image credit: Tim Coleman)

Les précédentes fuites d’images ont déjà laissé entrevoir deux améliorations majeures sur le DJI Osmo Pocket 4 : un second capteur photo pour améliorer la capture d’image et de vidéo, ainsi qu’un écran supplémentaire à l’avant de la caméra.

Ces nouveautés, combinées à l’expertise acquise par DJI au fil des années, laissent penser que ce modèle pourrait rapidement intégrer la liste des meilleures caméras pour le vlogging. Et tout semble indiquer que sa sortie est imminente.

La photo actuellement en circulation est de qualité plutôt moyenne, ce qui empêche d’en distinguer les détails. Mais le fait de voir l’appareil testé sur le terrain suggère qu’une présentation officielle approche à grands pas.

Par ailleurs, il semble probable que le DJI Osmo Action 6 soit lui aussi dévoilé dans les prochaines semaines, tout comme un lancement mondial du DJI Neo 2.