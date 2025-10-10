Fuite massive : la DJI Osmo Pocket 4 se dévoile avec deux caméras et un tout nouveau look

Les contours techniques supposés du futur DJI Osmo Pocket 4 commencent à se dessiner

La caméra vlog à nacelle pourrait être lancée très prochainement

Plusieurs grands noms du secteur devraient d’ailleurs proposer leurs propres modèles concurrents dès 2026

Le calendrier de lancements frénétiques de DJI en 2025 semble bien parti pour se poursuivre : la caméra vlog DJI Osmo Pocket 4 pourrait être le prochain produit à faire son apparition, et de nouvelles rumeurs viennent éclaircir certains éléments techniques.

D’après New Camera, qui agrège plusieurs fuites relayées en ligne et sur les réseaux sociaux, de nombreuses sources évoquent désormais l’intégration d’un système à double objectif – ce qui pourrait permettre des enregistrements en simultané face/dos pour les vidéos réaction, et offrir une gamme plus large d’options de format.

Ce choix semble cohérent avec une précédente fuite datant du mois dernier, qui présentait des images de mauvaise qualité (potentiellement générées par IA) montrant un second objectif ou capteur de profondeur, accompagné d’un deuxième écran. Tous les indicateurs pointent vers une mise à niveau significative par rapport au DJI Osmo Pocket 3 (déjà très performant en soi).

Un nouveau capteur de 50 Mpx signé OmniVision pourrait être le candidat idéal pour ce second objectif, selon Notebookcheck. Il combine performances élevées et compacité, ce qui facilite son intégration dans un boîtier de petite taille comme celui de la gamme Pocket.

La concurrence entre en scène

L’équipe de New Camera suggère également que plusieurs déclinaisons du modèle pourraient être proposées cette fois-ci, avec possiblement une version Pro équipée de deux objectifs, et une version classique conservant un seul capteur.

Des performances vidéo allant jusqu’à 4K à 240 images/seconde et 1080p à 240 images/seconde sont évoquées pour le Pocket 4, contre un maximum de 4K à 60 images/seconde pour son prédécesseur immédiat. Côté calendrier, les fuites convergent vers une sortie d’ici la fin de l’année.

La même source indique que DJI devra faire face à une concurrence accrue sur ce segment à l’horizon 2026. Des rumeurs précédentes laissaient entendre que GoPro travaille sur un produit similaire, qui pourrait être présenté prochainement, et Canon, Oppo, Vivo ainsi que Xiaomi seraient également en train de développer leurs propres caméras de poche à nacelle pour l’année prochaine.

Une bonne nouvelle pour les consommateurs, qui disposeront d’un choix élargi pour choisir la meilleure caméra vlog. DJI, de son côté, cherchera sans doute à prendre l’avantage avec le Pocket 4. Pour mémoire, le DJI Osmo Pocket 3 avait été lancé en octobre 2023.