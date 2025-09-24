DJI veut redéfinir la caméra d’action avec l’Osmo Action 6

La rumeur veut que l'Osmo Action 6 de DJI soit une mise à niveau majeure par rapport à l'Action 5 Pro, ci-dessus.

DJI pourrait dévoiler l’Osmo Action 6 dès le mois d’octobre

Cette caméra sportive haut de gamme pourrait embarquer un capteur 1 pouce inédit dans sa catégorie, capable de filmer en 8K

Une intégration avancée avec les montres connectées serait également au programme

Des fuites concernant la prochaine caméra sportive haut de gamme de DJI laissent penser qu’elle pourrait sérieusement concurrencer Insta360 et GoPro.

Surnommée Osmo Action 6, elle serait la toute première de son genre à intégrer un capteur 1 pouce, compatible avec la vidéo en 8K, ainsi qu’une intégration avancée avec les montres connectées.

Si les informations exclusives relayées par The New Camera s’avèrent exactes, ce futur modèle serait en bonne voie pour devenir la nouvelle référence, avec un capteur nettement supérieur à ceux présents dans l’Insta360 Ace Pro 2 ou la GoPro Hero Black 13.

DJI a déjà utilisé un capteur 1 pouce sur d’autres produits comme la caméra de vlogging Osmo Pocket 3 ou le drone Mini 5 Pro. Toutefois, ce type de capteur serait une première pour une caméra d’action, avec à la clé un potentiel important en basse lumière.

Parmi les caractéristiques les plus alléchantes, on évoque la vidéo 8K, des ralentis en 4K à 120 images par seconde et en 1080p à 240 images par seconde.

L’enregistrement vidéo bénéficierait du système RockSteady 4.0 de DJI, épaulé par HorizonSteady boosté à l’IA pour un nivellement sur 360°, avec à la clé 64 Go de stockage interne et un emplacement microSD.

Il est probable que DJI doive augmenter la taille physique de l’Action 6 pour loger ce plus grand capteur, mais rien ne permet encore de dire à quel point l’appareil sera plus imposant que ses prédécesseurs, ni s’il conservera le design robuste de l’Action 5 Pro, connu pour son étanchéité exceptionnelle.

En complément de ces nouveautés, l’Action 6 pourrait proposer une intégration inégalée avec les montres connectées.

La rumeur veut que l'Action 6 pourrait surpasser l'Action 5 Pro (ci-dessus) en termes d'intégration de la smartwatch et de données, ce qui est à prendre en compte si vous êtes actif. (Image credit: Future | Sam Kieldsen)

Vers plus d’intelligence connectée

The New Camera aurait reçu des images d’un testeur montrant l’Osmo Action 6 appairée avec une montre connectée générique.

L’appairage avec une montre connectée n’est pas totalement nouveau — l’Osmo Action 5 Pro permet déjà de superposer à la vidéo des données issues d’une Garmin ou d’une Apple Watch, comme la vitesse, la fréquence cardiaque ou la distance, ce qui en fait un choix prisé des sportifs.

Mais l’Action 6 Pro pourrait aller plus loin encore, avec une compatibilité élargie à d’autres modèles, en fonction des capacités Bluetooth de la montre.

Par exemple, une montre connectée pourrait servir de télécommande à l’Action 6 : il serait possible de lancer ou d’arrêter l’enregistrement, de changer de mode, sans toucher la caméra, tout en conservant les superpositions de données.

Il faut aussi s’attendre à une gamme de données encore plus variée intégrée en temps réel dans les vidéos. Avec une montre Garmin, par exemple, des données comme la puissance, la cadence, l’allure ou encore des données de plongée pourraient s’ajouter.

Alors que l’Osmo Action 5 Pro semblait n’être qu’une mise à jour mineure de l’Action 4, cette Action 6 s’annonce comme une évolution bien plus significative. Avec un lancement pressenti en octobre, les fuites devraient s’intensifier dans les semaines à venir, permettant d’y voir plus clair.