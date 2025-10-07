DJI s’apprête à bouleverser l’automne avec trois nouveaux produits phares

Trois nouveaux produits DJI sont pressentis pour le mois de novembre

Le DJI Neo 2, l’Osmo Mobile 8 et le Mic 3 Pro pourraient bien débarquer d’ici la fin de l’année

De nombreuses améliorations sont déjà évoquées

L’année 2025 s’annonce déjà bien chargée pour DJI, avec notamment le lancement des DJI Osmo 360 et DJI Mini 5 Pro. Mais d’autres annonces sont à prévoir. Une récente fuite évoque l’arrivée de trois nouveautés majeures en novembre, dont en tête de liste le DJI Neo 2, un drone d’entrée de gamme.

Cette fuite provient de sources proches du secteur, relayées par DroneXL. La présentation attendue pour novembre inclurait le DJI Neo 2, le stabilisateur pour smartphone DJI Osmo Mobile 8, ainsi que le microphone sans fil DJI Mic 3 Pro. Tous trois pourraient arriver juste à temps pour la période des fêtes.

Parmi les trois produits, c’est sans doute le DJI Neo 2 qui suscite le plus d’impatience, au vu de la popularité de son prédécesseur. Ce modèle léger bénéficierait de mises à jour notables, comme une autonomie de vol prolongée et une meilleure robustesse.

D’autres améliorations sont aussi évoquées, comme des capacités FPV (vue à la première personne) et cinewhoop renforcées, ce qui permettrait au Neo 2 de franchir un cap et de séduire un public plus expert, voire professionnel. Reste à espérer que le tarif ne grimpe pas trop en conséquence.

Voici ce qui pourrait arriver…

Le DJI Mic 3 lancé en août (Image credit: Future | Sam Kieldsen)

Les deux autres produits n’ont pas fait l’objet d’autant de fuites, mais l’Osmo Mobile 8 est déjà apparu dans des dossiers réglementaires. Comme pour la série actuelle Osmo Mobile 7, deux déclinaisons sont possibles : une version standard et une version Pro.

Quant au DJI Mic 3 Pro, le modèle original n’a été dévoilé qu’en août. Il semblerait que DJI ait déjà préparé une version encore plus haut de gamme. Une meilleure résistance aux intempéries, la compatibilité XLR et un stockage plus important font partie des rumeurs.

Étant donné que le DJI Mic 3 figure déjà parmi les meilleurs micros sans fil du marché – à l’image de son prédécesseur – la version Pro n’apporterait sans doute que des évolutions ciblées. L’objectif serait d’attirer les professionnels prêts à investir un peu plus pour des caractéristiques spécifiques.

Comme pour le Neo 2, la question du prix sera déterminante. DJI n’a pas encore fixé de date de lancement officielle, mais l’objectif serait logiquement de sortir ces nouveautés avant le Black Friday, prévu cette année le 28 novembre.