La fuite du DJI Osmo Nano dévoile des images et caractéristiques clés

Le DJI Osmo Nano refait surface à travers une nouvelle fuite

Des caractéristiques techniques et des images de la caméra circulent déjà

L’appareil pourrait être présenté dès aujourd'hui

DJI enchaîne les lancements de produits. À peine le DJI Mini 5 Pro dévoilé, le DJI Osmo Nano semble déjà en préparation, et les informations autour de cette caméra d’action compacte continuent de fuiter.

Ces données proviennent de DroneXL, reprises d’un site de vente australien qui aurait publié par erreur la fiche du DJI Osmo Nano. Parmi les caractéristiques listées, on retrouve un nouveau capteur 1/1,3 pouce capable de filmer en 4K jusqu’à 60 images par seconde.

La caméra proposerait un champ de vision de 143 degrés et une autonomie annoncée autour de 200 minutes. Elle serait par ailleurs étanche jusqu’à 10 mètres de profondeur, sans nécessiter de caisson supplémentaire.

Selon la présentation marketing de DJI, l’Osmo Nano “peut être installé dans différentes positions, permettant de capturer des angles originaux et d’élargir la liberté créative”. Le modèle disposerait également d’une option de stockage interne allant jusqu’à 128 Go.

Modes de prise de vue et tarif

Le DJI Action 2 pourrait être une source d'inspiration pour le DJI Osmo Nano. (Image credit: Future)

Deux modes de stabilisation sont également mentionnés : Horizon Balancing, destiné à corriger les inclinaisons, et Rock Steady 3.0, conçu pour réduire efficacement les tremblements tout en conservant l’intensité du mouvement.

Les images associées à ces fuites complètent ce portrait détaillé, offrant un aperçu clair de la manière dont le DJI Osmo Nano pourrait rivaliser avec d’autres caméras d’action compactes, comme l’Insta360 GO 3S.

Ce n’est pas la première fois que ce modèle apparaît. L’appareil a déjà été aperçu sur les réseaux sociaux officiels de DJI, et plusieurs photos circulent depuis quelque temps. Un prix de lancement de 369 € est évoqué.

DJI a programmé un événement pour le mardi 23 septembre, au cours duquel plusieurs nouveautés devraient être présentées — dont, très probablement, l’Osmo Nano. Tous les détails officiels seront alors révélés.