DJI Mini 5 Pro se dévoile à travers de nouvelles fuites en ligne

De nouvelles images et vidéos du prochain drone ont fuité

Le système de caméra devrait bénéficier d’une amélioration

La présentation officielle du drone pourrait avoir lieu dès la semaine prochaine

Tout porte à croire que le DJI Mini 5 Pro sera officiellement dévoilé la semaine prochaine, mais en attendant, les fuites se multiplient. De nouvelles images et même des vidéos de déballage circulent déjà sur le web.

Ces différentes fuites ont été regroupées par Notebookcheck, mais les vidéos de déballage restent les plus intéressantes. Elles semblent avoir été rendues publiques par erreur, car elles sont désormais passées en mode privé.

Cela laisse penser qu’elles étaient programmées pour apparaître en ligne au moment où DJI officialiserait son drone. Certains informateurs évoquent même un lancement officiel dès demain, ou dans les jours suivants.

Par ailleurs, plusieurs images proviennent de distributeurs européens, ce qui suggère que les premiers stocks du DJI Mini 5 Pro sont déjà arrivés en magasin. Le drone devrait être proposé dans plusieurs packs différents, qui ont eux aussi déjà fait l’objet de fuites.

Prix et design

DJI MINI 5 PRO HQ pics#djimini5pro #mini5pro #dji pic.twitter.com/DtfUEH3NMNSeptember 13, 2025

Parmi les informations dévoilées, des photos haute définition du drone et de ses accessoires partagées par le leaker @MauroTandoi confirment le design déjà aperçu lors de précédentes fuites. À ce stade, l’esthétique semble donc validée.

Côté tarif, un prix d’environ 799 euros a été évoqué. Le DJI Mini 4 Pro avait été commercialisé au même prix en Europe lors de sa sortie en septembre 2023.

Concernant les améliorations, les rumeurs évoquent des progrès notables en matière de qualité vidéo et d’autonomie de vol, deux aspects essentiels pour un drone. Les attentes sont donc élevées sur ce point.

Le design global ne devrait pas beaucoup évoluer, mais un module photo plus imposant et deux capteurs LiDAR frontaux ont été repérés. Bien sûr, tout cela devra être confirmé officiellement par DJI.