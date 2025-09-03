DJI Osmo Pocket 4 se dévoile avec deux mises à niveau attendues

Les premières fuites autour du DJI Osmo Pocket 4 sont apparues

Un capteur supplémentaire et un écran additionnel pourraient être au programme

La date de lancement du prochain stabilisateur caméra de DJI reste encore incertaine

Lors de notre test du DJI Osmo Pocket 3, la caméra stabilisée avait obtenu 4,5 étoiles sur 5, qualifiée de « référence du marché ». Deux ans plus tard, elle occupe toujours la première place de notre guide des meilleures caméras de vlogging, ce qui place la barre très haut pour son successeur – et voilà que les premières fuites concernant le DJI Osmo Pocket 4 viennent d’apparaître.

Le leaker expérimenté @Quadro_News a partagé une photo présentée comme un « prototype du Pocket 4 », tandis que d’autres clichés proviennent de la source bien connue Fixed Focus Digital.

Ces images restent de qualité assez moyenne, mais elles donnent un aperçu des changements de design attendus. Le futur modèle pourrait intégrer un second capteur photo pour améliorer la capture d’images et de vidéos, et élargir les types de prises de vue possibles.

De plus, il semblerait que des écrans soient présents à l’avant comme à l’arrière de l’appareil, même si leur utilisation précise reste floue pour l’instant.

Améliorer une caméra de vlogging déjà très performante

👉Pocket 4 prototype. Not much info yet. DJI designers love to surprise us.🧐#osmopocket4 pic.twitter.com/oEsvK2r97pAugust 31, 2025

Le DJI Osmo Pocket 3, lancé en octobre 2023, s’est imposé comme un appareil onéreux mais justifié par ses fonctionnalités et sa qualité vidéo. Il représentait déjà une évolution notable par rapport au Pocket 2.

Ces premières fuites concernant le Pocket 4 ne permettent pas encore de cerner clairement les nouveautés, mais des améliorations des capteurs et des résolutions photo et vidéo semblent probables.

Un stockage interne plus généreux serait également bienvenu, tandis que la présence de deux écrans constituerait une évolution intéressante – ouvrant sans doute la voie à de nouveaux modes de prise de vue, voire facilitant les selfies. D’autres domaines pourraient aussi bénéficier de mises à jour, comme le suivi intelligent ou la captation sonore.

L’écart entre le Pocket 2 et le Pocket 3 avait été de trois ans, ce qui laisse envisager une sortie en 2026 pour le Pocket 4 – à moins que DJI ne décide d’avancer la commercialisation d’ici la fin de l’année. Rappelons que la marque a déjà présenté en 2025 sa première caméra 360, la DJI Osmo 360.