DJI Mini 5 Pro : un concentré de puissance sous la barre des 250 g
Le prochain drone de DJI pourrait être plus accessible que prévu
- Contenu du pack Fly More Combo et prix en euros dévoilés
- La liste des accessoires de lancement également révélée
- Le DJI Mini 5 Pro devrait être officiellement lancé en septembre
À mesure que le lancement présumé du DJI Mini 5 Pro approche, ce qui n’était qu’un filet de fuites est désormais devenu un véritable torrent.
Cette semaine a vu surgir de nombreuses informations intéressantes issues de la rumeur en ligne. On a notamment découvert une nouvelle animation vidéo montrant le drone ultraléger en train de se plier et de se déplier, publiée sur X (anciennement Twitter) par le leaker spécialisé Jasper Ellens.
Unexpectedly the #Mini5Pro #Flymore might cost exactly the same as the current #Mini4Pro. Also, this video was found in DJI Beta software today hinting on a mid-September release? Let's break down these leaks: https://t.co/UbE9bldXeV Cheers! pic.twitter.com/18r6QbuHCqAugust 26, 2025
Ellens a également repéré, dans le code de certaines boutiques en ligne européennes et relayé sur son site DroneXL, des indices concernant le prix du pack DJI Mini 5 Pro Fly More Combo. Fixé à 1 129 €, il correspond exactement au tarif actuel du DJI Mini 4 Pro Fly More Combo – une bonne nouvelle, puisque le Mini 5 Pro semble offrir une nette évolution par rapport à son prédécesseur.
Les rumeurs précédentes indiquaient fortement que le Mini 5 Pro embarquerait un système LiDAR et une caméra avec capteur 1 pouce – deux avancées majeures par rapport aux modèles précédents de la gamme Mini.
Points forts
Ellens a ensuite confirmé ces indiscrétions par une nouvelle fuite : une photo de ce qui semble être l’emballage commercial du DJI Mini 5 Pro Fly More Combo – ou plus précisément du Fly More Combo Plus. Ce pack inclurait la radiocommande RC 2 et trois batteries Flight Battery Plus, chacune permettant jusqu’à 52 minutes de vol.
A retail box image seems to show the DJI Mini 5 Pro #drone packaged with the @DJIGlobal RC 2 controller featuring a built‑in screen, reinforcing ongoing leak coverage from DroneXL’s #DJIRumors hub and reporting from @JasperEllens.https://t.co/88YCMGiANNAugust 28, 2025
Il semble probable que les acheteurs aient le choix entre un Fly More Combo standard avec des batteries classiques, et cette version offrant une autonomie prolongée. Reste à savoir si ces batteries Plus sont plus lourdes, au point de dépasser la fameuse limite des 250 g au décollage. Si tel est le cas, elles perdraient une partie de leur intérêt pour ceux qui veulent profiter des avantages réglementaires liés aux drones ultralégers.
L’apparition d’emballages commerciaux survient généralement à l’approche immédiate d’un lancement. Si cette fuite s’avère authentique, l’annonce officielle du DJI Mini 5 Pro devrait intervenir dans les prochaines semaines. Avec une sortie pressentie pour la mi-septembre, toutes les caractéristiques, spécifications et le prix pourraient être confirmés très bientôt.
- Spécifications supposées du DJI Mini 5 Pro
- Capteur d’image 1 pouce, vidéo jusqu’en 4K 120 i/s
- Objectif 24 mm avec ouverture f/1,8
- Mode téléobjectif 48 mm
- Stabilisation mécanique avec amplitude de 225°, incluant le cadrage vertical
- Système LiDAR frontal et capteurs infrarouges omnidirectionnels
- Autonomie annoncée de 36 minutes
